Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20211124/bibliya-1760545527.html
В России впервые выпустят Библию, прочитанную по ролям
В России впервые выпустят Библию, прочитанную по ролям - РИА Новости, 24.11.2021
В России впервые выпустят Библию, прочитанную по ролям
Сто шестьдесят актеров прочитали Священное Писание по ролям для аудиопроекта "Читаем Библию вместе", рассказал на его презентации председатель Отдела внешних... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T18:59
2021-11-24T18:59
религия
google
евгений миронов
московский патриархат
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1751037357_0:254:3078:1985_1920x0_80_0_0_dfc0b822ee7bcf5574edd3408bdcb2d9.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Сто шестьдесят актеров прочитали Священное Писание по ролям для аудиопроекта "Читаем Библию вместе", рассказал на его презентации председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).Презентация первой части аудиопроекта "Читаем Библию вместе" – Новый Завет прошла в Книжной палате на Черниговском подворье к 75-летию патриарха Кирилла."Мы назвали проект "Читаем Библию вместе", чтобы подтолкнуть людей к совместному чтению Священного Писания. Совместное чтение, которое может осуществляться в рамках одной семьи или церковной общины, или библейского кружка, конечно, значительно облегчает понимание священного текста. В отличие от уже существующих аудиобиблий на русском языке, это проект, в котором чтение Библии разделено по ролям. У каждого библейского автора и персонажа свой голос, соответственно, есть голос Иисуса Христа, евангелиста Матвея, апостола Петра", - сказал митрополит.В озвучании Библии принимали участие 160 актеров, в том числе Евгений Миронов. Они читают текст "ровно", без эмоциональности, уточнил митрополит."Кроме того, текст озвучивается на фоне музыкального сопровождения, которое помогает эмоционально усилить впечатление от текста. Часть музыки была написана специально для этого проекта. Я лично принимал участие в части, касающейся проверки ударений, я лично работал с актерским составом и звукорежиссерами в части, касающейся манеры чтения, чтобы, с одной стороны, чтение было профессиональным, чтобы это не был, извините, занудный бубнеж… и чтобы избежать искусственности, аффективности, чтобы чтение не становилось слишком манерным или слишком навязчивым", - сказал митрополит.Аудиобиблия выпущена в виде бесплатного мобильного приложения, доступного в AppStore и Google Play.
https://radiosputnik.ria.ru/20210313/bibliya-1601096583.html
https://ria.ru/20200314/1568578201.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1751037357_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_9c8a6b486846429408855e9610347e30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
google, евгений миронов, московский патриархат
18:59 24.11.2021
 

В России впервые выпустят Библию, прочитанную по ролям

© Depositphotos / westernstudioСвященнослужитель проводит обряд венчания
Священнослужитель проводит обряд венчания - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© Depositphotos / westernstudio
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Сто шестьдесят актеров прочитали Священное Писание по ролям для аудиопроекта "Читаем Библию вместе", рассказал на его презентации председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
Презентация первой части аудиопроекта "Читаем Библию вместе" – Новый Завет прошла в Книжной палате на Черниговском подворье к 75-летию патриарха Кирилла.
"Мы назвали проект "Читаем Библию вместе", чтобы подтолкнуть людей к совместному чтению Священного Писания. Совместное чтение, которое может осуществляться в рамках одной семьи или церковной общины, или библейского кружка, конечно, значительно облегчает понимание священного текста. В отличие от уже существующих аудиобиблий на русском языке, это проект, в котором чтение Библии разделено по ролям. У каждого библейского автора и персонажа свой голос, соответственно, есть голос Иисуса Христа, евангелиста Матвея, апостола Петра", - сказал митрополит.
В озвучании Библии принимали участие 160 актеров, в том числе Евгений Миронов. Они читают текст "ровно", без эмоциональности, уточнил митрополит.
В храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
13 марта, 19:10
В РПЦ не исключили запрета Библии в Европе из-за гендерной идеологии
"Кроме того, текст озвучивается на фоне музыкального сопровождения, которое помогает эмоционально усилить впечатление от текста. Часть музыки была написана специально для этого проекта. Я лично принимал участие в части, касающейся проверки ударений, я лично работал с актерским составом и звукорежиссерами в части, касающейся манеры чтения, чтобы, с одной стороны, чтение было профессиональным, чтобы это не был, извините, занудный бубнеж… и чтобы избежать искусственности, аффективности, чтобы чтение не становилось слишком манерным или слишком навязчивым", - сказал митрополит.
Аудиобиблия выпущена в виде бесплатного мобильного приложения, доступного в AppStore и Google Play.
Табличка из Назарета - РИА Новости, 1920, 14.03.2020
14 марта 2020, 08:00Религия
"Табличка из Назарета": ученые ищут ответ на главный вопрос Библии
 
РелигияGoogleЕвгений МироновМосковский Патриархат
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00Юристы назвали способ законно присвоить себе заброшенный дом
02:43"Северный поток — 2" усилит зависимость ЕС от России, заявил премьер Польши
02:35Диетолог рассказала, что будет, если каждый день съедать дольку лимона
02:30Ученые оценили риск заражения COVID-19 после вакцинации
02:15Финансист объяснил, как выгодно купить валюту
02:15Иммунолог рассказал, как долго сохраняются антитела к COVID-19 у молодых
02:06В России создали мишень, которая поможет оцифровать огневую подготовку
01:43Захарова заявила об игнорировании Вашингтоном украинских хакеров
01:32На Украине придумали способ заставить Россию продлить транзит газа
01:15Аналитик рассказала, где хранится золотой запас США
00:27СМИ: глава ЦРУ пригрозил России последствиями из-за "гаванского синдрома"
00:16Начальника полигона Капустин Яр отправили под домашний арест
00:08В России началась "Черная пятница"
23:46Бастрыкин поручил проверить информацию о сбитом лосе в Подмосковье
23:44Лондон, Париж и Берлин призвали Тегеран открыть доступ к объекту в Карадже
23:31Посольство России в США отреагировало на санкции против МФТИ
23:20На Украине начали учения из-за миграционного кризиса
23:13СМИ: Байден хочет убрать санкции против "Северного потока — 2" из бюджета
23:11СМИ сообщили о задержании более 40 человек на акциях протеста в Стамбуле
23:02Суд арестовал гендиректора "Газпром газораспределение Краснодар"
Лента новостейМолния
Юристы назвали способ законно присвоить себе заброшенный дом"Северный поток — 2" усилит зависимость ЕС от России, заявил премьер ПольшиДиетолог рассказала, что будет, если каждый день съедать дольку лимонаУченые оценили риск заражения COVID-19 после вакцинацииФинансист объяснил, как выгодно купить валютуИммунолог рассказал, как долго сохраняются антитела к COVID-19 у молодыхВ России создали мишень, которая поможет оцифровать огневую подготовкуЗахарова заявила об игнорировании Вашингтоном украинских хакеровНа Украине придумали способ заставить Россию продлить транзит газаАналитик рассказала, где хранится золотой запас СШАСМИ: глава ЦРУ пригрозил России последствиями из-за "гаванского синдрома"Начальника полигона Капустин Яр отправили под домашний арестВ России началась "Черная пятница"Бастрыкин поручил проверить информацию о сбитом лосе в ПодмосковьеЛондон, Париж и Берлин призвали Тегеран открыть доступ к объекту в КараджеПосольство России в США отреагировало на санкции против МФТИНа Украине начали учения из-за миграционного кризисаСМИ: Байден хочет убрать санкции против "Северного потока — 2" из бюджетаСМИ сообщили о задержании более 40 человек на акциях протеста в СтамбулеСуд арестовал гендиректора "Газпром газораспределение Краснодар"