https://ria.ru/20211124/bibliya-1760545527.html

В России впервые выпустят Библию, прочитанную по ролям

В России впервые выпустят Библию, прочитанную по ролям - РИА Новости, 24.11.2021

В России впервые выпустят Библию, прочитанную по ролям

Сто шестьдесят актеров прочитали Священное Писание по ролям для аудиопроекта "Читаем Библию вместе", рассказал на его презентации председатель Отдела внешних... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T18:59

2021-11-24T18:59

2021-11-24T18:59

религия

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Сто шестьдесят актеров прочитали Священное Писание по ролям для аудиопроекта "Читаем Библию вместе", рассказал на его презентации председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).Презентация первой части аудиопроекта "Читаем Библию вместе" – Новый Завет прошла в Книжной палате на Черниговском подворье к 75-летию патриарха Кирилла."Мы назвали проект "Читаем Библию вместе", чтобы подтолкнуть людей к совместному чтению Священного Писания. Совместное чтение, которое может осуществляться в рамках одной семьи или церковной общины, или библейского кружка, конечно, значительно облегчает понимание священного текста. В отличие от уже существующих аудиобиблий на русском языке, это проект, в котором чтение Библии разделено по ролям. У каждого библейского автора и персонажа свой голос, соответственно, есть голос Иисуса Христа, евангелиста Матвея, апостола Петра", - сказал митрополит.В озвучании Библии принимали участие 160 актеров, в том числе Евгений Миронов. Они читают текст "ровно", без эмоциональности, уточнил митрополит."Кроме того, текст озвучивается на фоне музыкального сопровождения, которое помогает эмоционально усилить впечатление от текста. Часть музыки была написана специально для этого проекта. Я лично принимал участие в части, касающейся проверки ударений, я лично работал с актерским составом и звукорежиссерами в части, касающейся манеры чтения, чтобы, с одной стороны, чтение было профессиональным, чтобы это не был, извините, занудный бубнеж… и чтобы избежать искусственности, аффективности, чтобы чтение не становилось слишком манерным или слишком навязчивым", - сказал митрополит.Аудиобиблия выпущена в виде бесплатного мобильного приложения, доступного в AppStore и Google Play.

https://radiosputnik.ria.ru/20210313/bibliya-1601096583.html

https://ria.ru/20200314/1568578201.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

google, евгений миронов, московский патриархат