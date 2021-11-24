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Республика Татарстан
https://ria.ru/20211124/bezdomnye-1760600335.html
В Татарстане готовы вакцинировать бездомных по одному документу
В Татарстане готовы вакцинировать бездомных по одному документу - РИА Новости, 24.11.2021
В Татарстане готовы вакцинировать бездомных по одному документу
Вакцинация бездомных может быть организована в Татарстане в центрах реабилитации при наличии у них хотя бы одного документа, сообщили РИА Новости в министерстве РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T19:25
2021-11-24T19:25
республика татарстан
бездомные
республика татарстан (татарстан)
здоровье - общество
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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КАЗАНЬ, 24 ноя – РИА Новости. Вакцинация бездомных может быть организована в Татарстане в центрах реабилитации при наличии у них хотя бы одного документа, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения республики.По информации представителя минздрава, это может быть паспорт, СНИЛС или медицинский полис. Для вакцинации таких граждан, по его словам, медики приедут в центр реабилитации с переносным холодильником с вакциной и сделают прививки прямо на месте.Собеседник агентства уточнил, что пока обращений непосредственно в минздрав Татарстана по этому вопросу не было.Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что среди бездомных много желающих привиться против новой коронавирусной инфекции, но им отказывают в вакцинации из-за отсутствия всех необходимых документов – паспорта, медицинского полиса и СНИЛС.По данным минздрава Татарстана, на 24 ноября в республике вакцинированы 1 960 941 человек, из них 1 463 895 человек получили второй компонент вакцины.
https://radiosputnik.ria.ru/20211123/tatarstan-1760388998.html
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бездомные, республика татарстан (татарстан), здоровье - общество, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
19:25 24.11.2021
 

В Татарстане готовы вакцинировать бездомных по одному документу

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КАЗАНЬ, 24 ноя – РИА Новости. Вакцинация бездомных может быть организована в Татарстане в центрах реабилитации при наличии у них хотя бы одного документа, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения республики.
"Министерство здравоохранения Татарстана готово организовать и провести процедуру вакцинации гражданам, находящимся в центре соцреабилитации, которые имеют хотя бы один документ, необходимый для внесения данных в регистр вакцинированных", - сказал собеседник агентства.
По информации представителя минздрава, это может быть паспорт, СНИЛС или медицинский полис. Для вакцинации таких граждан, по его словам, медики приедут в центр реабилитации с переносным холодильником с вакциной и сделают прививки прямо на месте.
Собеседник агентства уточнил, что пока обращений непосредственно в минздрав Татарстана по этому вопросу не было.
Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что среди бездомных много желающих привиться против новой коронавирусной инфекции, но им отказывают в вакцинации из-за отсутствия всех необходимых документов – паспорта, медицинского полиса и СНИЛС.
По данным минздрава Татарстана, на 24 ноября в республике вакцинированы 1 960 941 человек, из них 1 463 895 человек получили второй компонент вакцины.
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Республика ТатарстанбездомныеРеспублика Татарстан (Татарстан)Здоровье - ОбществоКоронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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