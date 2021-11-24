https://ria.ru/20211124/bezdomnye-1760600335.html
В Татарстане готовы вакцинировать бездомных по одному документу
В Татарстане готовы вакцинировать бездомных по одному документу - РИА Новости, 24.11.2021
В Татарстане готовы вакцинировать бездомных по одному документу
Вакцинация бездомных может быть организована в Татарстане в центрах реабилитации при наличии у них хотя бы одного документа, сообщили РИА Новости в министерстве РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T19:25
2021-11-24T19:25
2021-11-24T19:25
республика татарстан
бездомные
республика татарстан (татарстан)
здоровье - общество
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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КАЗАНЬ, 24 ноя – РИА Новости. Вакцинация бездомных может быть организована в Татарстане в центрах реабилитации при наличии у них хотя бы одного документа, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения республики.По информации представителя минздрава, это может быть паспорт, СНИЛС или медицинский полис. Для вакцинации таких граждан, по его словам, медики приедут в центр реабилитации с переносным холодильником с вакциной и сделают прививки прямо на месте.Собеседник агентства уточнил, что пока обращений непосредственно в минздрав Татарстана по этому вопросу не было.Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что среди бездомных много желающих привиться против новой коронавирусной инфекции, но им отказывают в вакцинации из-за отсутствия всех необходимых документов – паспорта, медицинского полиса и СНИЛС.По данным минздрава Татарстана, на 24 ноября в республике вакцинированы 1 960 941 человек, из них 1 463 895 человек получили второй компонент вакцины.
https://radiosputnik.ria.ru/20211123/tatarstan-1760388998.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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бездомные, республика татарстан (татарстан), здоровье - общество, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
КАЗАНЬ, 24 ноя – РИА Новости.
Вакцинация бездомных может быть организована в Татарстане
в центрах реабилитации при наличии у них хотя бы одного документа, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения республики.
"Министерство здравоохранения Татарстана готово организовать и провести процедуру вакцинации гражданам, находящимся в центре соцреабилитации, которые имеют хотя бы один документ, необходимый для внесения данных в регистр вакцинированных", - сказал собеседник агентства.
По информации представителя минздрава, это может быть паспорт, СНИЛС или медицинский полис. Для вакцинации таких граждан, по его словам, медики приедут в центр реабилитации с переносным холодильником с вакциной и сделают прививки прямо на месте.
Собеседник агентства уточнил, что пока обращений непосредственно в минздрав Татарстана по этому вопросу не было.
Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что среди бездомных много желающих привиться против новой коронавирусной инфекции, но им отказывают в вакцинации из-за отсутствия всех необходимых документов – паспорта, медицинского полиса и СНИЛС.
По данным минздрава Татарстана, на 24 ноября в республике вакцинированы 1 960 941 человек, из них 1 463 895 человек получили второй компонент вакцины.