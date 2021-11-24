https://ria.ru/20211124/beshenstvo-1760525556.html
В Подмосковье прививают домашних животных от бешенства
В Подмосковье прививают домашних животных от бешенства - РИА Новости, 24.11.2021
В Подмосковье прививают домашних животных от бешенства
Свыше 110 тысяч домашних и сельскохозяйственных животных вакцинировали против бешенства мобильные ветеринарные бригады Подмосковья в 2021 году, говорится в... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T14:58
2021-11-24T14:58
2021-11-24T14:58
новости подмосковья
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московская область (подмосковье)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Свыше 110 тысяч домашних и сельскохозяйственных животных вакцинировали против бешенства мобильные ветеринарные бригады Подмосковья в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья."С начала года в рамках мобильной вакцинации более 112,5 тысяч домашних и сельскохозяйственных животных получили профилактическую вакцинацию против бешенства. Так же было осуществлено более 2,8 тысяч выездов для проведения иммунизации животных. Всего задействовано 104 выездные бригады,- приводятся слова главы регионального Минсельхоза Сергея Воскресенского.По словам министра, ветеринарные специалисты проводят выездную вакцинацию животных против бешенства во всех населенных пунктах области, в том числе в садовых некоммерческих товариществах, ИЖС, дачных кооперативах и коттеджных посёлках.
https://radiosputnik.ria.ru/20210928/beshenstvo-1752162292.html
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общество, московская область (подмосковье), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)