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https://ria.ru/20211124/bastrykin-1760529593.html
Бастрыкин возбудил дело против московской судьи
Бастрыкин возбудил дело против московской судьи - РИА Новости, 24.11.2021
Бастрыкин возбудил дело против московской судьи
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Арбитражного суда Москвы Елены Кондрат, подозреваемой в... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T15:03
2021-11-24T15:08
происшествия
москва
александр бастрыкин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Арбитражного суда Москвы Елены Кондрат, подозреваемой в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Председателем Следственного комитета Российской Федерации генералом юстиции Российской Федерации Бастрыкиным А.И. 23 ноября 2021 года возбуждено уголовное дело в отношении судьи Арбитражного суда города Москвы Кондрат Е.Н. по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ", - говорится в сообщении.Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ в июле дала согласие на возбуждение против Кондрат уголовного дела, рассмотрев соответствующее ходатайство Бастрыкина.По версии следствия, Кондрат предложила коллеге по арбитражному суду, рассматривающей дело о банкротстве, за 50 тысяч долларов вынести решение о привлечении к субсидиарной ответственности определенных лиц и непривлечении других.Она, считает следствие, уговаривала другую судью в ходе телефонных переговоров и личных встреч. Та обратилась в ФСБ, дав согласие на участие в оперативном эксперименте. Передача денег проходила уже под контролем сотрудников правоохранительных органов.Как заявил представитель CК РФ Павел Кондратьев на заседании ВККС, обстоятельства дела подтверждаются детальными показаниями судьи, которая также передала следствию вещдоки, записи с личного диктофона, записки, в которых указано, кого привлечь, а кого не привлекать к субсидиарной ответственности.В то же время адвокат Алексей Ковалев, представляющий интересы Кондрат, заявил на заседании ВККС, что деньги передавались на покупку квартиры. По его словам, череда проблем, не только ее, но и ее сына, которого обвиняют в убийстве, подорвала здоровье судьи – она страдает астмой, гипертонией и осложнениями после перенесенного коронавируса, добавил защитник.Расследование поручено Главному следственному управлению СК РФ по Москве. Кондрат вменяют посредничество во взяточничестве в особо крупном размере, за это предусмотрено наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.В качестве альтернативного наказания предусмотрены штрафы – в размере от 1,5 миллиона до 3 миллионов рублей, в размере зарплаты за период от двух до трех лет, в размере от 60- до 80-кратной суммы взятки. Как дополнительное наказание может применяться лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.Кондрат слушает дела о банкротстве, работает судьей, согласно информации на сайте арбитражного суда, с 2008 года.
https://ria.ru/20210806/delo-1744627394.html
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происшествия, москва, александр бастрыкин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), россия
15:03 24.11.2021 (обновлено: 15:08 24.11.2021)
 
Бастрыкин возбудил дело против московской судьи

Бастрыкин возбудил дело против судьи арбитражного суда Москвы Кондрат

© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© Фото : предоставлено СК РФ
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Арбитражного суда Москвы Елены Кондрат, подозреваемой в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Председателем Следственного комитета Российской Федерации генералом юстиции Российской Федерации Бастрыкиным А.И. 23 ноября 2021 года возбуждено уголовное дело в отношении судьи Арбитражного суда города Москвы Кондрат Е.Н. по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 10:24
Против экс-председателя суда в Краснодаре завели уголовное дело
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ в июле дала согласие на возбуждение против Кондрат уголовного дела, рассмотрев соответствующее ходатайство Бастрыкина.
По версии следствия, Кондрат предложила коллеге по арбитражному суду, рассматривающей дело о банкротстве, за 50 тысяч долларов вынести решение о привлечении к субсидиарной ответственности определенных лиц и непривлечении других.
Она, считает следствие, уговаривала другую судью в ходе телефонных переговоров и личных встреч. Та обратилась в ФСБ, дав согласие на участие в оперативном эксперименте. Передача денег проходила уже под контролем сотрудников правоохранительных органов.
Как заявил представитель CК РФ Павел Кондратьев на заседании ВККС, обстоятельства дела подтверждаются детальными показаниями судьи, которая также передала следствию вещдоки, записи с личного диктофона, записки, в которых указано, кого привлечь, а кого не привлекать к субсидиарной ответственности.
В то же время адвокат Алексей Ковалев, представляющий интересы Кондрат, заявил на заседании ВККС, что деньги передавались на покупку квартиры. По его словам, череда проблем, не только ее, но и ее сына, которого обвиняют в убийстве, подорвала здоровье судьи – она страдает астмой, гипертонией и осложнениями после перенесенного коронавируса, добавил защитник.
Расследование поручено Главному следственному управлению СК РФ по Москве. Кондрат вменяют посредничество во взяточничестве в особо крупном размере, за это предусмотрено наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 14:59
Коллегия разрешила возбудить дело против московской судьи Кондрат
В качестве альтернативного наказания предусмотрены штрафы – в размере от 1,5 миллиона до 3 миллионов рублей, в размере зарплаты за период от двух до трех лет, в размере от 60- до 80-кратной суммы взятки. Как дополнительное наказание может применяться лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.
Кондрат слушает дела о банкротстве, работает судьей, согласно информации на сайте арбитражного суда, с 2008 года.
 
ПроисшествияМоскваАлександр БастрыкинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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