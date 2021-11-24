https://ria.ru/20211124/bank-1760499780.html
В ЦБ предложили создать специальный вклад для малообеспеченных россиян
В ЦБ предложили создать специальный вклад для малообеспеченных россиян - РИА Новости, 24.11.2021
В ЦБ предложили создать специальный вклад для малообеспеченных россиян
ЦБ предложил создать специальный банковский вклад для малообеспеченных россиян, заявила заместитель председателя регулятора Ольга Полякова, выступая в Госдуме. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T12:59
2021-11-24T12:59
2021-11-24T13:57
экономика
центральный банк рф (цб рф)
ипотека
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597203024_0:276:3151:2048_1920x0_80_0_0_bcd6b586776844a3ca34e653cbd44842.jpg
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. ЦБ предложил создать специальный банковский вклад для малообеспеченных россиян, заявила заместитель председателя регулятора Ольга Полякова, выступая в Госдуме.По словам Поляковой, каждый человек сможет открыть только один такой вклад, а его сумму ограничат.За первую декаду ноября средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков с наибольшим объемом депозитов в рублях выросла с 6,7 до 6,98 процента. При этом годовая инфляция ускорилась до 8,1 процента, а ключевая ставка сейчас составляет 7,5 процента годовых.
https://radiosputnik.ria.ru/20211123/kredity-1760294865.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597203024_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_1e8ca6d7e11fa1413f5874c56ffd6ce2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), ипотека, россия
12:59 24.11.2021 (обновлено: 13:57 24.11.2021)
В ЦБ предложили создать специальный вклад для малообеспеченных россиян
ЦБ предложил создать специальный банковский вклад для малообеспеченных россиян