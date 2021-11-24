https://ria.ru/20211124/bank-1760499780.html

В ЦБ предложили создать специальный вклад для малообеспеченных россиян

В ЦБ предложили создать специальный вклад для малообеспеченных россиян - РИА Новости, 24.11.2021

В ЦБ предложили создать специальный вклад для малообеспеченных россиян

ЦБ предложил создать специальный банковский вклад для малообеспеченных россиян, заявила заместитель председателя регулятора Ольга Полякова, выступая в Госдуме. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T12:59

2021-11-24T12:59

2021-11-24T13:57

экономика

центральный банк рф (цб рф)

ипотека

россия

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. ЦБ предложил создать специальный банковский вклад для малообеспеченных россиян, заявила заместитель председателя регулятора Ольга Полякова, выступая в Госдуме.По словам Поляковой, каждый человек сможет открыть только один такой вклад, а его сумму ограничат.За первую декаду ноября средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков с наибольшим объемом депозитов в рублях выросла с 6,7 до 6,98 процента. При этом годовая инфляция ускорилась до 8,1 процента, а ключевая ставка сейчас составляет 7,5 процента годовых.

https://radiosputnik.ria.ru/20211123/kredity-1760294865.html

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2021

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экономика, центральный банк рф (цб рф), ипотека, россия