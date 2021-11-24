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Перевозчика, чей автобус сгорел в ДТП в Болгарии, лишат лицензии

Перевозчика, чей автобус сгорел в ДТП в Болгарии, лишат лицензии - РИА Новости, 24.11.2021

Перевозчика, чей автобус сгорел в ДТП в Болгарии, лишат лицензии

Министерство транспорта Северной Македонии начало процедуру отзыва лицензии автоперевозчика у транспортной компании "Беса Транс", автобус которой попал во... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T12:37

2021-11-24T12:37

2021-11-24T13:19

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РИМ, 24 ноя – РИА Новости. Министерство транспорта Северной Македонии начало процедуру отзыва лицензии автоперевозчика у транспортной компании "Беса Транс", автобус которой попал во вторник в аварию в Болгарии, сообщили болгарские СМИ со ссылкой на северомакедонское информагентство МИА."Министерство транспорта нашего соседа инициировало процедуру отзыва лицензии у "Бесса Транс", собственностью которой является транспортное средство", - сообщило онлайн-издание Novinite.bg.Автобус с македонскими номерами, следовавший из Стамбула в Северную Македонию, в ночь на вторник попал в ДТП и загорелся на автомагистрали "Струма" возле села Боснек в Перникской области на западе Болгарии. В результате пожара погибли, по разным данным, 45 или 46 человек, в числе которых 12 несовершеннолетних. В больницу в Софии доставлены семеро взрослых, в том числе 17-летняя девушка. Их жизни вне опасности, сообщили в медучреждении. В качестве основных версий следствие рассматривает техническую неисправность транспортного средства и человеческую ошибку.Как сообщил на пресс-конференции в Скопье министр транспорта Северной Македонии Благой Бочварски, автобус "Беса Транс", осуществлявшей международные рейсы, не имел специальной регистрации для подобных перевозок."Сгоревший автобус не был зарегистрирован перевозчиком в соответствии со статьей 11, пункт 5, закона о пассажирских перевозках и не фигурировал в электронной базе данных министерства транспорта", - приводит слова Бочварски МИА.В соответствии с этим законом, перевозчик обязан не позднее, чем за 15 дней до рейса информировать минтранс о любых изменениях относительно вида использования принадлежащего ему транспортного средства.Представитель правительства Северной Македонии заявил также, что минтранс вместе с другими государственными учреждениями и болгарскими властями работает над установлением всех причин трагедии.Министр внутренних дел Северной Македонии Оливер Спасовски сообщил журналистам, что последняя проверка технического состояния попавшего в аварию автобуса была проведена 5 октября.Сама компания "Беса Транс" во вторник вечером распространила лишь краткое сообщение, в котором выразила соболезнования семьям погибших и раненых. В компании заявили, что не могли в течение дня отвечать на телефонные звонки, поскольку сотрудники находились в состоянии сильного шока.В Северной Македонии во вторник был объявлен трехдневный траур. В Болгарии в среду объявлен траур в память о жертвах аварии и девяти погибших в понедельник при пожаре в доме престарелых в селе Рояк близ Варны.

https://ria.ru/20211123/matvienko-1760361794.html

https://ria.ru/20211123/dtp-1760353522.html

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северная македония

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в мире, болгария, софия (город), северная македония, скопье, дтп с автобусом в болгарии, новости - туризм