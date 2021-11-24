https://ria.ru/20211124/avariya-1760475888.html

Жуткая авария в Тюмени с участием сотрудника СК. Видео

В Сети появилось видео с места смертельного ДТП в Тюмени - РИА Новости, 24.11.2021

Жуткая авария в Тюмени с участием сотрудника СК. Видео

В Сети появилось видео с места ДТП в Тюмени, где пьяный сотрудник Следственного комитета насмерть сбил двух рабочих. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T11:18

2021-11-24T11:18

2021-11-24T13:59

происшествия

тюмень

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В Сети появилось видео с места ДТП в Тюмени, где пьяный сотрудник Следственного комитета насмерть сбил двух рабочих.На кадрах показан разбитый автомобиль, а также сам водитель.Авария произошла накануне вечером на улице Федюнинского. По предварительной информации, работники дорожной службы, чистившие трассу от снега, переходили в тот момент проезжую часть. Оба скончались на месте.В ГИБДД отметили, что при проверке водителя на трезвость алкотестер показал 1,38 миллиграммов алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.В региональном управлении СК заявили, что виновника аварии привлекут к ответственности по всей строгости закона. Сейчас решается вопрос о его увольнении.

тюмень

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, тюмень, следственный комитет россии (ск рф), россия