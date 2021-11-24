https://ria.ru/20211124/avariya-1760475888.html
Жуткая авария в Тюмени с участием сотрудника СК. Видео
В Сети появилось видео с места смертельного ДТП в Тюмени - РИА Новости, 24.11.2021
Жуткая авария в Тюмени с участием сотрудника СК. Видео
В Сети появилось видео с места ДТП в Тюмени, где пьяный сотрудник Следственного комитета насмерть сбил двух рабочих. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T11:18
2021-11-24T11:18
2021-11-24T13:59
происшествия
тюмень
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В Сети появилось видео с места ДТП в Тюмени, где пьяный сотрудник Следственного комитета насмерть сбил двух рабочих.На кадрах показан разбитый автомобиль, а также сам водитель.Авария произошла накануне вечером на улице Федюнинского. По предварительной информации, работники дорожной службы, чистившие трассу от снега, переходили в тот момент проезжую часть. Оба скончались на месте.В ГИБДД отметили, что при проверке водителя на трезвость алкотестер показал 1,38 миллиграммов алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.В региональном управлении СК заявили, что виновника аварии привлекут к ответственности по всей строгости закона. Сейчас решается вопрос о его увольнении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, тюмень, следственный комитет россии (ск рф), россия
11:18 24.11.2021 (обновлено: 13:59 24.11.2021)
В Сети появилось видео с места смертельного ДТП в Тюмени
В Сети появилось видео с места ДТП в Тюмени, в котором пьяный водитель BMW сбил рабочих
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости.
В Сети появилось видео с места ДТП в Тюмени
, где пьяный сотрудник Следственного комитета
насмерть сбил двух рабочих.
На кадрах показан разбитый автомобиль, а также сам водитель.
Авария произошла накануне вечером на улице Федюнинского. По предварительной информации, работники дорожной службы, чистившие трассу от снега, переходили в тот момент проезжую часть. Оба скончались на месте.
В ГИБДД отметили, что при проверке водителя на трезвость алкотестер показал 1,38 миллиграммов алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
В региональном управлении СК заявили, что виновника аварии привлекут к ответственности по всей строгости закона. Сейчас решается вопрос о его увольнении.