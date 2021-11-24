https://ria.ru/20211124/arkhangelsk-1760632969.html

Губернатор Архангельской области прокомментировал работу лесного совета

Губернатор Архангельской области прокомментировал работу лесного совета - РИА Новости, 24.11.2021

Губернатор Архангельской области прокомментировал работу лесного совета

Созданный в Архангельской области год назад лесной совет стал площадкой, на которой идет открытое обсуждение ключевых вопросов развития лесной отрасли региона,... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T22:54

2021-11-24T22:54

2021-11-24T22:54

архангельская область

экономика

архангельская область

александр цыбульский

сзфо

россия

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АРХАНГЕЛЬСК, 24 ноя – РИА Новости. Созданный в Архангельской области год назад лесной совет стал площадкой, на которой идет открытое обсуждение ключевых вопросов развития лесной отрасли региона, и уже успел показать эффективность, став инициатором важных решений, посвященных развитию лесопромышленной отрасли России, сообщил губернатор Александр Цыбульский на заседании совета в среду.В состав совета вошли руководители профильных министерств и ведомств правительства Архангельской области, директора крупнейших предприятий лесоперерабатывающей промышленности, представители ФГБУ "Рослесозащита", ФГБУ "Рослесинфорг", научно-образовательных организаций, в том числе САФУ.Так, с 1 января 2022 года существенно изменены подходы к проведению лесоустройства в России, которое представляет собой инвентаризацию лесов, а также определение комплекса мер по их воспроизводству и защите. Полномочия по осуществлению данной деятельности будут переведены с регионального на федеральный уровень, что, как предполагается, позволит в разы увеличить объем лесоустройства.Как сообщил заместитель министра природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Иван Шаталин, план, разработанный областными властями и направленный в федеральный центр, предусматривает проведение до 2030 года инвентаризации 73% лесов, по 4 миллиона гектаров ежегодно. Как отметили в правительстве региона, с 2012 года по сегодняшний день лесоустройство было проведено лишь на 8 миллионах гектаров.Как считает губернатор Архангельской области, в первую очередь лесоустройство необходимо осуществлять на территориях с высокой экономической активностью, в арендованных лесах. На многих участках инвентаризация проводилась более 20 лет назад, и сегодня сведения о запасах древесины на них не актуальны. В большинстве случаев они значительно больше."Мы должны понимать, каким объемом ресурса обладают наши арендаторы. На основе этих данных рассчитываются экономические модели, налоговые, неналоговые отчисления, экспорт и другие важные показатели", – отметил Цыбульский, уточнив, что отсутствие актуальных данных лесоустройства тормозит реализацию крупных инвестиционных проектов на десятки миллиардов рублей.Также на заседании было отмечено, что меры по борьбе с незаконными рубками леса в этом году позволили сократить объем незаконно вырубленной древесины 26% – с 8,5 тысячи до 6,3 тысячи кубометров. Этого показателя удалось достигнуть в первую очередь за счет увеличения числа патрулирований лесного фонда.Помимо защиты лесов от незаконных выработок, власти региона ведут работу по развитию сети лесопитомников. На сегодняшний день на территории Архангельской области выращивается порядка 18 миллионов саженцев ели и сосны. Как отметили в правительстве, в целом на сегодня область обеспечивает свои потребности в посадочном материале. Но уже в ближайшее время, с учетом наращивания объемов и повышения качества лесовосстановления, а также полного перехода на саженцы с закрытой корневой системой, имеющегося количества посадочного материала может не хватить. Ряд предприятий региона планируют в разы увеличить производство саженцев.По словам губернатора Цыбульского, с учетом имеющегося опыта и всевозрастающей потребности в посадочном материале Архангельская область имеет все шансы обеспечить саженцами хвойных пород не только лесопользователей, работающих на территории региона, но и предприятия других субъектов СЗФО.

https://ria.ru/20211117/arkhangelsk-1759547608.html

https://ria.ru/20211116/lomonosov-1759311177.html

https://ria.ru/20211111/it-park-1758607811.html

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экономика, архангельская область, александр цыбульский, сзфо, россия