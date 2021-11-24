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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211124/antiprivivochniki-1760497089.html
Песков призвал не превращать борьбу с антипрививочниками в "охоту на ведьм"
Песков призвал не превращать борьбу с антипрививочниками в "охоту на ведьм" - РИА Новости, 24.11.2021
Песков призвал не превращать борьбу с антипрививочниками в "охоту на ведьм"
К вопросу наказания антипрививочников надо относиться сбалансированно и не превращать в "охоту на ведьм", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T12:48
2021-11-24T12:48
распространение коронавируса
общество
дмитрий песков
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. К вопросу наказания антипрививочников надо относиться сбалансированно и не превращать в "охоту на ведьм", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Это не является нашей прерогативой, одно дело - высказывать свою точку зрения аргументировано, другое дело - призывать к чему-то. Это все может рассматривать только суд и выносить какой-то вердикт. Безусловно, было бы плохо это все превращать в атаку на ведьм, здесь, конечно, нужен такой спокойный, трезвый, сбалансированный подход", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к инициативе Росздравнадзора по сбору информации об антипрививочниках.Росздравнадзор собирает информацию об антипрививочниках с помощью мониторинга региональных средств массовой информации и соцсетей и передает информацию в прокуратуру и следственные органы, количество поданных заявлений планируется озвучить после анализа информации, предоставленной территориальными органами службы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения поручила территориальным органам Росздравнадзора в случае выявления направлять в прокуратуру и следственные органы информацию о тех, кто активно распространяет информацию о вреде вакцинации против коронавирусной инфекции, в том числе о медицинских работниках.
https://ria.ru/20211124/roszdravnadzor-1760476972.html
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общество, дмитрий песков, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
12:48 24.11.2021
 
Песков призвал не превращать борьбу с антипрививочниками в "охоту на ведьм"

Песков: было бы плохо превращать наказание антипрививочников в "охоту на ведьм"

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. К вопросу наказания антипрививочников надо относиться сбалансированно и не превращать в "охоту на ведьм", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это не является нашей прерогативой, одно дело - высказывать свою точку зрения аргументировано, другое дело - призывать к чему-то. Это все может рассматривать только суд и выносить какой-то вердикт. Безусловно, было бы плохо это все превращать в атаку на ведьм, здесь, конечно, нужен такой спокойный, трезвый, сбалансированный подход", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к инициативе Росздравнадзора по сбору информации об антипрививочниках.
Медицинский сотрудник в центре вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
11:24Распространение коронавируса
Росздравнадзор собирает данные об антипрививочниках для заявлений в СК
Росздравнадзор собирает информацию об антипрививочниках с помощью мониторинга региональных средств массовой информации и соцсетей и передает информацию в прокуратуру и следственные органы, количество поданных заявлений планируется озвучить после анализа информации, предоставленной территориальными органами службы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения поручила территориальным органам Росздравнадзора в случае выявления направлять в прокуратуру и следственные органы информацию о тех, кто активно распространяет информацию о вреде вакцинации против коронавирусной инфекции, в том числе о медицинских работниках.
Главный врач больницы №40 Денис Проценко на первом Московском международном онкологический форуме - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
08:16Распространение коронавируса
Проценко объяснил смысл письма врачей к антиваксерам-знаменитостям
 
Распространение коронавирусаОбществоДмитрий ПесковФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Здоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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