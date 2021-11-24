https://ria.ru/20211124/antiprivivochniki-1760497089.html

Песков призвал не превращать борьбу с антипрививочниками в "охоту на ведьм"

Песков призвал не превращать борьбу с антипрививочниками в "охоту на ведьм" - РИА Новости, 24.11.2021

Песков призвал не превращать борьбу с антипрививочниками в "охоту на ведьм"

К вопросу наказания антипрививочников надо относиться сбалансированно и не превращать в "охоту на ведьм", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T12:48

2021-11-24T12:48

2021-11-24T12:48

распространение коронавируса

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дмитрий песков

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. К вопросу наказания антипрививочников надо относиться сбалансированно и не превращать в "охоту на ведьм", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Это не является нашей прерогативой, одно дело - высказывать свою точку зрения аргументировано, другое дело - призывать к чему-то. Это все может рассматривать только суд и выносить какой-то вердикт. Безусловно, было бы плохо это все превращать в атаку на ведьм, здесь, конечно, нужен такой спокойный, трезвый, сбалансированный подход", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к инициативе Росздравнадзора по сбору информации об антипрививочниках.Росздравнадзор собирает информацию об антипрививочниках с помощью мониторинга региональных средств массовой информации и соцсетей и передает информацию в прокуратуру и следственные органы, количество поданных заявлений планируется озвучить после анализа информации, предоставленной территориальными органами службы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения поручила территориальным органам Росздравнадзора в случае выявления направлять в прокуратуру и следственные органы информацию о тех, кто активно распространяет информацию о вреде вакцинации против коронавирусной инфекции, в том числе о медицинских работниках.

https://ria.ru/20211124/roszdravnadzor-1760476972.html

https://ria.ru/20211124/koronavirus-1760453873.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, дмитрий песков, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19