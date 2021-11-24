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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211124/antikvariat-1760513748.html
В Москве открылся 47-й Российский Антикварный Салон
В Москве открылся 47-й Российский Антикварный Салон - РИА Новости, 24.11.2021
В Москве открылся 47-й Российский Антикварный Салон
47-й Российский Антикварный Салон будет работать в Москве с 24 по 28 ноября 2021 года. В нем объединены разделы "Антиквариат", "Ювелирное искусство" "Искусство... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T14:23
2021-11-24T14:23
культура
иван айвазовский
сальвадор дали
департамент культуры
гостиный двор
новости культуры
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. 47-й Российский Антикварный Салон будет работать в Москве с 24 по 28 ноября 2021 года. В нем объединены разделы "Антиквариат", "Ювелирное искусство" "Искусство интерьера" и "Ретроавтомобили", сообщает пресс-служба фестиваля.Салон собрал на одной площадке более 250 ведущих российских галерей, которые представят коллекции произведений высокого классического и ювелирного искусства. Посетители увидят коллекции Фаберже и Cartier, работы французского художника Люмине, творчество которого вдохновляло Сальвадора Дали, эксклюзивные предметы искусства Японии периода Мейдзи, картины Михаила Кичигина – друга Маяковского, Есенина и Вертинского, одну из последних работ Ивана Айвазовского "У Крымского берега" (1900) и многое другое", - говорится в сообщении.Архитектурное решение Салона сохранит концепцию города, где, помимо антикварных и ювелирных улиц, появится новый квартал — Lifestyle: "Искусство интерьера", посвященный процессу создания эксклюзивных пространств, в котором примут участие мировые мебельные и интерьерные бренды.Кроме того, гостей четырехдневной экспозиции ждет деловая программа, созданная специально для профессионалов отрасли, которая включит в себя лекции и встречи с известными дизайнерами, открытые дискуссии и мастер-классы. В рамках 47-ого Российского Антикварного Салона пройдет Юридический форум по вопросам правовых аспектов покупки, продажи и демонстрации искусства в интернете.Премьерой 47-го Российского Антикварного Салона станет специальная онлайн-версия AS+ONLINE для покупок, предоставляющая всем ценителям антиквариата возможность не только познакомиться с уникальными коллекциями участников, но и приобрести произведения искусства онлайн. Платформа AS+ONLINE будет доступна с 24 ноября по 4 декабря 2021 года.Российский антикварный салон - ведущая ярмарка антиквариата в России, которая стояла у истоков формирования отечественного арт-рынка. Первый Салон состоялся в 1996 году в ЦДХ. За 23 года в мероприятии приняло участие 7000 галерей и частных собраний и посетило и более полутора миллиона человек.С 2019 года Российский антикварный салон поменял площадку и теперь традиционно проходит в Гостином Дворе на Ильинке. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Департамента культуры города Москвы.
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иван айвазовский, сальвадор дали, департамент культуры, гостиный двор, новости культуры
14:23 24.11.2021
 
В Москве открылся 47-й Российский Антикварный Салон

В Москве открылся 47-й Российский Антикварный Салон

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкУчастник 45-го Российского антикварного салона в Архитектурном клубе арт-квартала "Гостиный Двор" в Москве
Участник 45-го Российского антикварного салона в Архитектурном клубе арт-квартала Гостиный Двор в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. 47-й Российский Антикварный Салон будет работать в Москве с 24 по 28 ноября 2021 года. В нем объединены разделы "Антиквариат", "Ювелирное искусство" "Искусство интерьера" и "Ретроавтомобили", сообщает пресс-служба фестиваля.
Салон собрал на одной площадке более 250 ведущих российских галерей, которые представят коллекции произведений высокого классического и ювелирного искусства. Посетители увидят коллекции Фаберже и Cartier, работы французского художника Люмине, творчество которого вдохновляло Сальвадора Дали, эксклюзивные предметы искусства Японии периода Мейдзи, картины Михаила Кичигина – друга Маяковского, Есенина и Вертинского, одну из последних работ Ивана Айвазовского "У Крымского берега" (1900) и многое другое", - говорится в сообщении.
© Фото : пресс-служба Российского Антикварного СалонаОткрытие 47-ого Российского Антикварного Салона
Открытие 47-ого Российского Антикварного Салона - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© Фото : пресс-служба Российского Антикварного Салона
Открытие 47-ого Российского Антикварного Салона
Архитектурное решение Салона сохранит концепцию города, где, помимо антикварных и ювелирных улиц, появится новый квартал — Lifestyle: "Искусство интерьера", посвященный процессу создания эксклюзивных пространств, в котором примут участие мировые мебельные и интерьерные бренды.
Кроме того, гостей четырехдневной экспозиции ждет деловая программа, созданная специально для профессионалов отрасли, которая включит в себя лекции и встречи с известными дизайнерами, открытые дискуссии и мастер-классы. В рамках 47-ого Российского Антикварного Салона пройдет Юридический форум по вопросам правовых аспектов покупки, продажи и демонстрации искусства в интернете.
© Фото : пресс-служба Российского Антикварного СалонаОткрытие 47-ого Российского Антикварного Салона
Открытие 47-ого Российского Антикварного Салона - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© Фото : пресс-служба Российского Антикварного Салона
Открытие 47-ого Российского Антикварного Салона
Премьерой 47-го Российского Антикварного Салона станет специальная онлайн-версия AS+ONLINE для покупок, предоставляющая всем ценителям антиквариата возможность не только познакомиться с уникальными коллекциями участников, но и приобрести произведения искусства онлайн. Платформа AS+ONLINE будет доступна с 24 ноября по 4 декабря 2021 года.
Российский антикварный салон - ведущая ярмарка антиквариата в России, которая стояла у истоков формирования отечественного арт-рынка. Первый Салон состоялся в 1996 году в ЦДХ. За 23 года в мероприятии приняло участие 7000 галерей и частных собраний и посетило и более полутора миллиона человек.
С 2019 года Российский антикварный салон поменял площадку и теперь традиционно проходит в Гостином Дворе на Ильинке. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Департамента культуры города Москвы.
Посетитель у работы Яэли Бартаны, представленной на выставке Многообразие. Единство. Современное искусство Европы. Берлин. Москва. Париж в западном крыле Новой Третьяковки на Крымском валу в Москве - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
Вчера, 11:53Культура
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