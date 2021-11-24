https://ria.ru/20211124/antikvariat-1760513748.html
В Москве открылся 47-й Российский Антикварный Салон
В Москве открылся 47-й Российский Антикварный Салон - РИА Новости, 24.11.2021
В Москве открылся 47-й Российский Антикварный Салон
47-й Российский Антикварный Салон будет работать в Москве с 24 по 28 ноября 2021 года. В нем объединены разделы "Антиквариат", "Ювелирное искусство" "Искусство... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T14:23
2021-11-24T14:23
2021-11-24T14:23
культура
иван айвазовский
сальвадор дали
департамент культуры
гостиный двор
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156165/65/1561656526_0:0:2945:1658_1920x0_80_0_0_4c93ddd841b37436d3439cb8b73dd237.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. 47-й Российский Антикварный Салон будет работать в Москве с 24 по 28 ноября 2021 года. В нем объединены разделы "Антиквариат", "Ювелирное искусство" "Искусство интерьера" и "Ретроавтомобили", сообщает пресс-служба фестиваля.Салон собрал на одной площадке более 250 ведущих российских галерей, которые представят коллекции произведений высокого классического и ювелирного искусства. Посетители увидят коллекции Фаберже и Cartier, работы французского художника Люмине, творчество которого вдохновляло Сальвадора Дали, эксклюзивные предметы искусства Японии периода Мейдзи, картины Михаила Кичигина – друга Маяковского, Есенина и Вертинского, одну из последних работ Ивана Айвазовского "У Крымского берега" (1900) и многое другое", - говорится в сообщении.Архитектурное решение Салона сохранит концепцию города, где, помимо антикварных и ювелирных улиц, появится новый квартал — Lifestyle: "Искусство интерьера", посвященный процессу создания эксклюзивных пространств, в котором примут участие мировые мебельные и интерьерные бренды.Кроме того, гостей четырехдневной экспозиции ждет деловая программа, созданная специально для профессионалов отрасли, которая включит в себя лекции и встречи с известными дизайнерами, открытые дискуссии и мастер-классы. В рамках 47-ого Российского Антикварного Салона пройдет Юридический форум по вопросам правовых аспектов покупки, продажи и демонстрации искусства в интернете.Премьерой 47-го Российского Антикварного Салона станет специальная онлайн-версия AS+ONLINE для покупок, предоставляющая всем ценителям антиквариата возможность не только познакомиться с уникальными коллекциями участников, но и приобрести произведения искусства онлайн. Платформа AS+ONLINE будет доступна с 24 ноября по 4 декабря 2021 года.Российский антикварный салон - ведущая ярмарка антиквариата в России, которая стояла у истоков формирования отечественного арт-рынка. Первый Салон состоялся в 1996 году в ЦДХ. За 23 года в мероприятии приняло участие 7000 галерей и частных собраний и посетило и более полутора миллиона человек.С 2019 года Российский антикварный салон поменял площадку и теперь традиционно проходит в Гостином Дворе на Ильинке. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Департамента культуры города Москвы.
https://ria.ru/20211123/vystavka-1760239290.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156165/65/1561656526_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_2485ab3a343ed5a2d2e315c67f8285fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иван айвазовский, сальвадор дали, департамент культуры, гостиный двор, новости культуры
В Москве открылся 47-й Российский Антикварный Салон
В Москве открылся 47-й Российский Антикварный Салон
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. 47-й Российский Антикварный Салон будет работать в Москве с 24 по 28 ноября 2021 года. В нем объединены разделы "Антиквариат", "Ювелирное искусство" "Искусство интерьера" и "Ретроавтомобили", сообщает пресс-служба фестиваля.
Салон собрал на одной площадке более 250 ведущих российских галерей, которые представят коллекции произведений высокого классического и ювелирного искусства. Посетители увидят коллекции Фаберже и Cartier, работы французского художника Люмине, творчество которого вдохновляло Сальвадора Дали, эксклюзивные предметы искусства Японии периода Мейдзи, картины Михаила Кичигина – друга Маяковского, Есенина и Вертинского, одну из последних работ Ивана Айвазовского "У Крымского берега" (1900) и многое другое", - говорится в сообщении.
Архитектурное решение Салона сохранит концепцию города, где, помимо антикварных и ювелирных улиц, появится новый квартал — Lifestyle: "Искусство интерьера", посвященный процессу создания эксклюзивных пространств, в котором примут участие мировые мебельные и интерьерные бренды.
Кроме того, гостей четырехдневной экспозиции ждет деловая программа, созданная специально для профессионалов отрасли, которая включит в себя лекции и встречи с известными дизайнерами, открытые дискуссии и мастер-классы. В рамках 47-ого Российского Антикварного Салона пройдет Юридический форум по вопросам правовых аспектов покупки, продажи и демонстрации искусства в интернете.
Премьерой 47-го Российского Антикварного Салона станет специальная онлайн-версия AS+ONLINE для покупок, предоставляющая всем ценителям антиквариата возможность не только познакомиться с уникальными коллекциями участников, но и приобрести произведения искусства онлайн. Платформа AS+ONLINE будет доступна с 24 ноября по 4 декабря 2021 года.
Российский антикварный салон - ведущая ярмарка антиквариата в России, которая стояла у истоков формирования отечественного арт-рынка. Первый Салон состоялся в 1996 году в ЦДХ. За 23 года в мероприятии приняло участие 7000 галерей и частных собраний и посетило и более полутора миллиона человек.
С 2019 года Российский антикварный салон поменял площадку и теперь традиционно проходит в Гостином Дворе на Ильинке. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Департамента культуры города Москвы.