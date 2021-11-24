https://ria.ru/20211124/antikvariat-1760513748.html

В Москве открылся 47-й Российский Антикварный Салон

В Москве открылся 47-й Российский Антикварный Салон - РИА Новости, 24.11.2021

В Москве открылся 47-й Российский Антикварный Салон

47-й Российский Антикварный Салон будет работать в Москве с 24 по 28 ноября 2021 года. В нем объединены разделы "Антиквариат", "Ювелирное искусство" "Искусство... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T14:23

2021-11-24T14:23

2021-11-24T14:23

культура

иван айвазовский

сальвадор дали

департамент культуры

гостиный двор

новости культуры

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. 47-й Российский Антикварный Салон будет работать в Москве с 24 по 28 ноября 2021 года. В нем объединены разделы "Антиквариат", "Ювелирное искусство" "Искусство интерьера" и "Ретроавтомобили", сообщает пресс-служба фестиваля.Салон собрал на одной площадке более 250 ведущих российских галерей, которые представят коллекции произведений высокого классического и ювелирного искусства. Посетители увидят коллекции Фаберже и Cartier, работы французского художника Люмине, творчество которого вдохновляло Сальвадора Дали, эксклюзивные предметы искусства Японии периода Мейдзи, картины Михаила Кичигина – друга Маяковского, Есенина и Вертинского, одну из последних работ Ивана Айвазовского "У Крымского берега" (1900) и многое другое", - говорится в сообщении.Архитектурное решение Салона сохранит концепцию города, где, помимо антикварных и ювелирных улиц, появится новый квартал — Lifestyle: "Искусство интерьера", посвященный процессу создания эксклюзивных пространств, в котором примут участие мировые мебельные и интерьерные бренды.Кроме того, гостей четырехдневной экспозиции ждет деловая программа, созданная специально для профессионалов отрасли, которая включит в себя лекции и встречи с известными дизайнерами, открытые дискуссии и мастер-классы. В рамках 47-ого Российского Антикварного Салона пройдет Юридический форум по вопросам правовых аспектов покупки, продажи и демонстрации искусства в интернете.Премьерой 47-го Российского Антикварного Салона станет специальная онлайн-версия AS+ONLINE для покупок, предоставляющая всем ценителям антиквариата возможность не только познакомиться с уникальными коллекциями участников, но и приобрести произведения искусства онлайн. Платформа AS+ONLINE будет доступна с 24 ноября по 4 декабря 2021 года.Российский антикварный салон - ведущая ярмарка антиквариата в России, которая стояла у истоков формирования отечественного арт-рынка. Первый Салон состоялся в 1996 году в ЦДХ. За 23 года в мероприятии приняло участие 7000 галерей и частных собраний и посетило и более полутора миллиона человек.С 2019 года Российский антикварный салон поменял площадку и теперь традиционно проходит в Гостином Дворе на Ильинке. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Департамента культуры города Москвы.

https://ria.ru/20211123/vystavka-1760239290.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван айвазовский, сальвадор дали, департамент культуры, гостиный двор, новости культуры