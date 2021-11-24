https://ria.ru/20211124/antarktida-1760490905.html

Ученые выяснили, как образовались льды Антарктиды

Ученые выяснили, как образовались льды Антарктиды - РИА Новости, 24.11.2021

Ученые выяснили, как образовались льды Антарктиды

Объединив геологические и палеоклиматологические данные, ученые построили модель эволюции динамики океана. Результаты показали, что произошедший 34 миллиона лет РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T12:19

2021-11-24T12:19

2021-11-24T12:19

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Объединив геологические и палеоклиматологические данные, ученые построили модель эволюции динамики океана. Результаты показали, что произошедший 34 миллиона лет назад тектонический сдвиг привел к серьезной реорганизации течений в Южном океане, что вызвало сильное похолодание в антарктическом регионе. Статья опубликована опубликованы в журнале Nature Communications.Последние сухопутные мосты, соединяющие Антарктиду с окружающими ее континентами, Австралией и Южной Америкой, оборвались около 34 миллионов лет назад, когда тектонические подвижки изолировали полярный континент от других массивов суши. Но почему после этого в Антарктиде стало значительно холоднее и стал нарастать ледовый покров, до сих пор однозначного ответа у ученых не было.Моделирование циркуляции океана с высоким разрешением, проведенное исследователями из Великобритании, Нидерландов, Австралии, Германии и Норвегии, показало, что причиной могло стать углубление морских путей Южного океана на несколько сотен метров, произошедшее 34 миллиона лет назад. Это привело к резкому похолоданию поверхностных вод и формированию вокруг Антарктиды циркумполярного течения, не позволяющего субполярным круговоротам переносить теплые поверхностные воды к побережью континента.Вместе со снижением концентрации углекислого газа в атмосфере, имевшим место в тот период, тектонические события сыграли решающую роль в первом оледенении Антарктиды и глобальном изменении климата, считают авторы. В следствии этого ледяные щиты начали образовываться не только в Антарктиде, но и в других частях планеты, которая вступила в ледниковую фазу.Ученые и раньше пытались оценить роль углубления циркумполярных морских путей в формировании антарктических ледяных щитов по сравнению с уменьшением количества парниковых газов в атмосфере, но оказалось, что эти два фактора тесно связаны между собой."В этой статье мы показываем, что для успешного моделирования изменяющегося климата крайне важно учитывать как атмосферные условия, так и соответствующие географические данные из прошлого, — приводятся в пресс-релизе Лестерского университета Великобритании слова одного из авторов исследования доктора Катарины Хохмут (Katharina Hochmuth), научного сотрудника Международной программы изучения океана (IODP). — Изменение глубины океанских проливов на 600 метров может вызвать резкое падение температуры на побережье и, как следствие, привести к образованию антарктического ледяного покрова".Авторы считают, что им удалось найти ответ на давний вопрос об образовании льдов Антарктиды благодаря повышению уровня детализации при моделировании."Я был удивлен, увидев, насколько высокое значение в модели океана имеет разрешение, — отмечает первый автор статьи доктор Изабель Зауэрмильх (Isabel Sauermilch) из Университета Тасмании и Утрехтского университета. — Эти модели чувствительны к минимальным изменениям глубины морских путей и реагируют совсем иначе, чем их аналоги с низким разрешением. Кроме того, они учитывают локальные водовороты — турбулентные океанские течения размером менее ста километров в диаметре, которые имеют решающее значение для точного распределения температуры в Южном океане".Исследователи считают, что нужно внести соответствующие поправки в глобальные климатические модели, которые в настоящее время используют эксперты для прогноза изменений климата на планете.

https://ria.ru/20210625/ozero-1738589209.html

https://ria.ru/20210408/ledniki-1727258529.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антарктида, земля - риа наука, климат