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Алтайский край
Алтайский край
https://ria.ru/20211124/altay-1760508786.html
Все жители Алтая, задавшие вопросы губернатору, получат подробные ответы
Все жители Алтая, задавшие вопросы губернатору, получат подробные ответы - РИА Новости, 24.11.2021
Все жители Алтая, задавшие вопросы губернатору, получат подробные ответы
Все жители Алтайского края, задавшие вопрос губернатору Виктору Томенко во время прямой линии, получат подробные ответы, сообщает официальный сайт регионального РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T13:39
2021-11-24T13:39
алтайский край
общество
алтайский край
виктор томенко
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БАРНАУЛ, 24 ноя - РИА Новости. Все жители Алтайского края, задавшие вопрос губернатору Виктору Томенко во время прямой линии, получат подробные ответы, сообщает официальный сайт регионального правительства."Жители Алтайского края задали множество горячих вопросов по широкому кругу тем - от проблем (в том числе кадровых) местных учреждений здравоохранения, качества дорог или систем водоснабжения в сельских районах до резко выросших цен на уголь и сложностях, которые испытывают владельцы личных подсобных хозяйств из-за запрета продажи мяса животных, забитых на подворье, а не на специально созданных боенских пунктах. Горожане и сельские жители задавали вопросы, которые волнуют многих их земляков. На каждый вопрос будет дан развернутый ответ, это глава региона неоднократно подчеркивал в ходе прямой линии", - говорится в сообщении.Уточняется, что всего поступило 4349 вопросов. Их подали как через платформу обратной связи на сайте и по телефону кол-центра."На прозвучавшие во время прямой линии обращения и собранные в течение нескольких недель вопросы глава региона отвечал более двух часов сорока минут - столько длилась трансляция… Начиная важный и ответственный разговор, Виктор Томенко отметил: прямая линия - это возможность услышать и взять в работу как можно больше вопросов, решить как можно больше проблем, волнующих жителей края, объяснить логику действия власти, принятия решений по важным вопросам и обсудить планы на ближайшую перспективу", - уточняет сайт.Важной темой общения губернатора с жителями стала эпидемиологическая ситуация в Алтайском крае, пандемия коронавируса и вызванные ею проблемы и ограничения. Именно с ответов на целый ряд вопросов этой темы и началась прямая линия с главой региона."С коронавирусом мы, по сути дела, живем уже почти два года. За это время он нанес непоправимый ущерб сразу по нескольким направлениям…Что делать в ситуации, когда спад заболеваемости сменяется новым ее подъемом? Ничего нового не придумано - необходимо вырабатывать коллективный иммунитет. Сегодня в крае живут примерно 1 миллион 800 тысяч взрослых и 500 тысяч детей. По состоянию на сегодняшнее утро, у нас закончивших вакцинацию из числа взрослого населения чуть больше 800 тысяч человек. То есть еще миллион человек до сих пор не вакцинированы. Чтобы нам выходить на 80 и 90%, вакцинированы должны быть примерно 1 миллион 600 тысяч жителей края", - цитирует сайт слова губернатора.Глава Алтая адресовал слова глубокой благодарности медицинским работникам, которые в сложнейшей ситуации ведут борьбу с коронавирусной инфекцией, и подчеркнул, что каждый житель региона должен им помочь.По данным сайта правительства, и по другим вопросам Томенко дал обстоятельные, подробные и ориентированные на перспективу ответы. Губернатор заявил, что планирует проводить подобные прямые линии несколько раз в год."Думаю, что состоявшаяся прямая линия как одна из форм обсуждения и решения вопросов, диалога жителей региона с краевым правительством, руководством региональных и муниципальных органов власти - это очень хороший формат… Сегодня прозвучали самые острые и самые крупные вопросы. И они обязательно найдут свое развитие… Я очень рад, что наш разговор состоялся", - отметил Томенко в конце прямой линии.
https://ria.ru/20211122/voprosy-1760155860.html
https://ria.ru/20211118/altay-1759570258.html
https://ria.ru/20211123/zarplata-1760326674.html
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общество, алтайский край, виктор томенко
13:39 24.11.2021
 
Все жители Алтая, задавшие вопросы губернатору, получат подробные ответы

Все жители Алтайского края, задавшие вопросы Виктору Томенко, получат подробные ответы

© РИА Новости / Александр КряжевГубернатор Алтайского края Виктор Томенко
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 24 ноя - РИА Новости. Все жители Алтайского края, задавшие вопрос губернатору Виктору Томенко во время прямой линии, получат подробные ответы, сообщает официальный сайт регионального правительства.
"Жители Алтайского края задали множество горячих вопросов по широкому кругу тем - от проблем (в том числе кадровых) местных учреждений здравоохранения, качества дорог или систем водоснабжения в сельских районах до резко выросших цен на уголь и сложностях, которые испытывают владельцы личных подсобных хозяйств из-за запрета продажи мяса животных, забитых на подворье, а не на специально созданных боенских пунктах. Горожане и сельские жители задавали вопросы, которые волнуют многих их земляков. На каждый вопрос будет дан развернутый ответ, это глава региона неоднократно подчеркивал в ходе прямой линии", - говорится в сообщении.
Уточняется, что всего поступило 4349 вопросов. Их подали как через платформу обратной связи на сайте и по телефону кол-центра.
"На прозвучавшие во время прямой линии обращения и собранные в течение нескольких недель вопросы глава региона отвечал более двух часов сорока минут - столько длилась трансляция… Начиная важный и ответственный разговор, Виктор Томенко отметил: прямая линия - это возможность услышать и взять в работу как можно больше вопросов, решить как можно больше проблем, волнующих жителей края, объяснить логику действия власти, принятия решений по важным вопросам и обсудить планы на ближайшую перспективу", - уточняет сайт.
Важной темой общения губернатора с жителями стала эпидемиологическая ситуация в Алтайском крае, пандемия коронавируса и вызванные ею проблемы и ограничения. Именно с ответов на целый ряд вопросов этой темы и началась прямая линия с главой региона.
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Глава Алтая адресовал слова глубокой благодарности медицинским работникам, которые в сложнейшей ситуации ведут борьбу с коронавирусной инфекцией, и подчеркнул, что каждый житель региона должен им помочь.
По данным сайта правительства, и по другим вопросам Томенко дал обстоятельные, подробные и ориентированные на перспективу ответы. Губернатор заявил, что планирует проводить подобные прямые линии несколько раз в год.
"Думаю, что состоявшаяся прямая линия как одна из форм обсуждения и решения вопросов, диалога жителей региона с краевым правительством, руководством региональных и муниципальных органов власти - это очень хороший формат… Сегодня прозвучали самые острые и самые крупные вопросы. И они обязательно найдут свое развитие… Я очень рад, что наш разговор состоялся", - отметил Томенко в конце прямой линии.
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