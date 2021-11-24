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Афганский активист назвал главную причину прихода талибов к власти
Афганский активист назвал главную причину прихода талибов к власти - РИА Новости, 24.11.2021
Афганский активист назвал главную причину прихода талибов к власти
Коррупция в Афганистане сыграла ключевую роль в приходе к власти талибов, сказал РИА Новости афганский активист Вахидулла Азизи, занимающийся проблемой... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T09:13
2021-11-24T09:14
в мире
сша
кабул (город)
оон
талибан
афганистан
мохаммад хасан ахунд
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Коррупция в Афганистане сыграла ключевую роль в приходе к власти талибов, сказал РИА Новости афганский активист Вахидулла Азизи, занимающийся проблемой коррупции.Азизи рассказал, что во времена предыдущего правительства в Афганистане люди, которые обращались в государственные службы, понимали, что им придется заплатить за услуги, даже если эти услуги были бесплатны для граждан.Согласно проекту "Стоимость войн" (Costs of War) Брауновского университета, США потратили на Афганистан более 2,26 триллиона долларов.Азизи считает, что одной из ключевых причин коррупции стала борьба афганцев за инвестиции США, каждый пытался обогатиться, в страну пришли огромные деньги, но "не было механизма, который контролировал бы это".По его мнению, вложение таких денег в истерзанную войнами страну было "фатальной ошибкой" политики США в Афганистане.Он заявил, что западные страны должны были научить афганское правительство, как использовать эти средства правильно.Активист отметил, что в последствии большинство инвестиций США вернулись в американские корпорации, которые получили контракты на разные проекты в Афганистане.Азизи уверен, что коррупция при прошлом правительстве Афганистана стала ключевой причиной видимой несокрушимости талибов, так как у правительственных сил не было мотивации сражаться.Более того, он отмечает, что предыдущий президент Афганистана Ашраф Гани назначал на ключевые военные должности тех военных, которые имели западное образование и приезжали из-за рубежа, что, по мнению Азизи, подрывало доверие у более опытных офицеров.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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в мире, сша, кабул (город), оон, талибан, афганистан, мохаммад хасан ахунд
09:13 24.11.2021 (обновлено: 09:14 24.11.2021)
 
Афганский активист назвал главную причину прихода талибов к власти

Вахидулла Азизи: коррупция в Афганистане сыграла ключевую роль в приходе талибов к власти

© AP Photo / Khwaja Tawfiq SediqiТалибы* в аэропорту Кабула
Талибы* в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© AP Photo / Khwaja Tawfiq Sediqi
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Коррупция в Афганистане сыграла ключевую роль в приходе к власти талибов, сказал РИА Новости афганский активист Вахидулла Азизи, занимающийся проблемой коррупции.
Азизи рассказал, что во времена предыдущего правительства в Афганистане люди, которые обращались в государственные службы, понимали, что им придется заплатить за услуги, даже если эти услуги были бесплатны для граждан.
"До начала гражданской войны в Афганистане коррупция воспринималась как очень негативное явление…, но за последние 20 лет коррупция показала свое отвратительное нутро, когда афганцы стали давать взятки за оказание услуг", - отметил Азизи.
Согласно проекту "Стоимость войн" (Costs of War) Брауновского университета, США потратили на Афганистан более 2,26 триллиона долларов.
Азизи считает, что одной из ключевых причин коррупции стала борьба афганцев за инвестиции США, каждый пытался обогатиться, в страну пришли огромные деньги, но "не было механизма, который контролировал бы это".
По его мнению, вложение таких денег в истерзанную войнами страну было "фатальной ошибкой" политики США в Афганистане.
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"Я думаю, что Запад частично виноват в этом, потому что нельзя вкидывать деньги в истерзанную войнами страну, где низкий уровень ответственности", - сказал активист.
Он заявил, что западные страны должны были научить афганское правительство, как использовать эти средства правильно.
Активист отметил, что в последствии большинство инвестиций США вернулись в американские корпорации, которые получили контракты на разные проекты в Афганистане.
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Азизи уверен, что коррупция при прошлом правительстве Афганистана стала ключевой причиной видимой несокрушимости талибов, так как у правительственных сил не было мотивации сражаться.
"Это было не военное поражение, потому что солдаты попросту не сражались. Я думаю, что сложилось четкое понимание, что солдаты зададутся вопросом: "А за кого мне воевать? Правительство украдет мою еду, топливо или одежду", - сказал Азизи.
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Более того, он отмечает, что предыдущий президент Афганистана Ашраф Гани назначал на ключевые военные должности тех военных, которые имели западное образование и приезжали из-за рубежа, что, по мнению Азизи, подрывало доверие у более опытных офицеров.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
 
В миреСШАКабул (город)ООНТалибанАфганистанМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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