https://ria.ru/20211124/124-1760450695.html

Байден отправился на каникулы

Байден отправился на каникулы - РИА Новости, 24.11.2021

Байден отправился на каникулы

Президент США Джо Байден отправился на пять дней в Массачусетс на мини-каникулы, сообщил Белый дом. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T05:39

2021-11-24T05:39

2021-11-24T07:17

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массачусетс

джо байден

дженнифер псаки

вашингтон

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ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден отправился на пять дней в Массачусетс на мини-каникулы, сообщил Белый дом.Журналисты президентского пула сообщили, что Байден уже прибыл на фешенебельный курортный остров Нантакет.Согласно расписанию Байдена, до воскресенья у него не запланировано публичных мероприятий. В четверг в США отмечается национальный праздник - День благодарения, и многие американцы берут выходные или отгулы в дни до и после этого праздника, чтобы посетить родственников.На пресс-брифинге Белого дома пресс-секретаря президента Джен Псаки спросили, как Байден собирается объяснить свой отпуск "среди миллиардеров", когда инфляция привела к значительному подорожанию традиционного стола на День благодарения."У него есть безопасные телефонные линии, его сотрудники едут с ним. И я думаю, что американцев можно заверить, что он продолжит добиваться того, чтобы снизить цену, которую они платят (за товары)", - добавила Псаки.

https://ria.ru/20200225/1565151783.html

сша

массачусетс

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в мире, сша, массачусетс, джо байден, дженнифер псаки, вашингтон