https://ria.ru/20211124/124-1760450695.html
Байден отправился на каникулы
Байден отправился на каникулы - РИА Новости, 24.11.2021
Байден отправился на каникулы
Президент США Джо Байден отправился на пять дней в Массачусетс на мини-каникулы, сообщил Белый дом. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T05:39
2021-11-24T05:39
2021-11-24T07:17
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ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден отправился на пять дней в Массачусетс на мини-каникулы, сообщил Белый дом.Журналисты президентского пула сообщили, что Байден уже прибыл на фешенебельный курортный остров Нантакет.Согласно расписанию Байдена, до воскресенья у него не запланировано публичных мероприятий. В четверг в США отмечается национальный праздник - День благодарения, и многие американцы берут выходные или отгулы в дни до и после этого праздника, чтобы посетить родственников.На пресс-брифинге Белого дома пресс-секретаря президента Джен Псаки спросили, как Байден собирается объяснить свой отпуск "среди миллиардеров", когда инфляция привела к значительному подорожанию традиционного стола на День благодарения."У него есть безопасные телефонные линии, его сотрудники едут с ним. И я думаю, что американцев можно заверить, что он продолжит добиваться того, чтобы снизить цену, которую они платят (за товары)", - добавила Псаки.
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в мире, сша, массачусетс, джо байден, дженнифер псаки, вашингтон
05:39 24.11.2021 (обновлено: 07:17 24.11.2021)
Байден отправился на каникулы
Байден отправился на каникулы в Массачусетс на пять дней
ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости.
Президент США Джо Байден
отправился на пять дней в Массачусетс
на мини-каникулы, сообщил Белый дом.
Журналисты президентского пула сообщили, что Байден уже прибыл на фешенебельный курортный остров Нантакет.
Согласно расписанию Байдена, до воскресенья у него не запланировано публичных мероприятий. В четверг в США
отмечается национальный праздник - День благодарения, и многие американцы берут выходные или отгулы в дни до и после этого праздника, чтобы посетить родственников.
На пресс-брифинге Белого дома пресс-секретаря президента Джен Псаки спросили, как Байден собирается объяснить свой отпуск "среди миллиардеров", когда инфляция привела к значительному подорожанию традиционного стола на День благодарения.
"Сейчас время отставить политику в сторону, провести время с близкими и поговорить о том, за что мы благодарны… Где бы президент ни был, он будет работать", - заверила Псаки.
"У него есть безопасные телефонные линии, его сотрудники едут с ним. И я думаю, что американцев можно заверить, что он продолжит добиваться того, чтобы снизить цену, которую они платят (за товары)", - добавила Псаки.