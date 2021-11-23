https://ria.ru/20211123/zinichev-1760313514.html

Вучич назвал гибель Зиничева потерей для сербской стороны

Вучич назвал гибель Зиничева потерей для сербской стороны - РИА Новости, 23.11.2021

Вучич назвал гибель Зиничева потерей для сербской стороны

Сербия эмоционально отреагировала на гибель главы МЧС России Евгения Зиничева, поскольку эта потеря не только для России, но и для сербской стороны, заявил... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T12:19

2021-11-23T12:19

2021-11-23T12:19

норильск

сербия

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр вучич

евгений зиничев

александр мельников

россия

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Сербия эмоционально отреагировала на гибель главы МЧС России Евгения Зиничева, поскольку эта потеря не только для России, но и для сербской стороны, заявил глава Сербии Александр Вучич.Зиничев погиб 8 сентября на учениях в Норильске, пытаясь спасти кинорежиссера Александра Мельника, который также скончался. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии. Президент РФ Владимир Путин своим указом 9 сентября присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно. Зиничева похоронили на Северном кладбище в Санкт-Петербурге."Мы здесь его воспринимали как человека огромной энергии и не забудем... Еще раньше у нас с МЧС было очень много разных акций. Много раз нам помогали эти люди. И когда вы видите, что погиб тот, кто вам много помогал, чьи сотрудники всегда были с вами, начиная с тяжелейшего наводнения здесь в городе Обреновац, пожаров страшных - мы все это не смогли бы сделать без российской поддержки и помощи", - сказал Вучич в интервью для YouTube-канала Соловьев Live.По его словам, невозможно было отреагировать на такую ужасную трагедию по-другому. "Конечно эмоционально. Поскольку это и ваша потеря, но не только России, это и наша потеря. Для нас это была трагедия, не только для вас. И если у вас случится авария, упадет самолет, вертолет, для нас это тоже авария, мы это эмоционально воспринимаем. У нас по всем телеканалам, когда вы анализировали, как он упал, каким образом, как взлетел… - для нас это тяжёлый удар", - добавил глава Республики.МЧС России традиционно оказывает помощь Сербии. Наиболее крупное участие российских спасателей было в период наводнений весной 2014 года, когда за спасение людей и проявленное мужество и профессионализм власти Сербии наградили нескольких сотрудников российского министерства.

https://ria.ru/20211017/zinichev-1754945825.html

норильск

сербия

россия

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норильск, сербия, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр вучич, евгений зиничев, александр мельников, россия