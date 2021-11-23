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Вучич назвал гибель Зиничева потерей для сербской стороны
Вучич назвал гибель Зиничева потерей для сербской стороны - РИА Новости, 23.11.2021
Вучич назвал гибель Зиничева потерей для сербской стороны
Сербия эмоционально отреагировала на гибель главы МЧС России Евгения Зиничева, поскольку эта потеря не только для России, но и для сербской стороны, заявил... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T12:19
2021-11-23T12:19
норильск
сербия
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр вучич
евгений зиничев
александр мельников
россия
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Сербия эмоционально отреагировала на гибель главы МЧС России Евгения Зиничева, поскольку эта потеря не только для России, но и для сербской стороны, заявил глава Сербии Александр Вучич.Зиничев погиб 8 сентября на учениях в Норильске, пытаясь спасти кинорежиссера Александра Мельника, который также скончался. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии. Президент РФ Владимир Путин своим указом 9 сентября присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно. Зиничева похоронили на Северном кладбище в Санкт-Петербурге."Мы здесь его воспринимали как человека огромной энергии и не забудем... Еще раньше у нас с МЧС было очень много разных акций. Много раз нам помогали эти люди. И когда вы видите, что погиб тот, кто вам много помогал, чьи сотрудники всегда были с вами, начиная с тяжелейшего наводнения здесь в городе Обреновац, пожаров страшных - мы все это не смогли бы сделать без российской поддержки и помощи", - сказал Вучич в интервью для YouTube-канала Соловьев Live.По его словам, невозможно было отреагировать на такую ужасную трагедию по-другому. "Конечно эмоционально. Поскольку это и ваша потеря, но не только России, это и наша потеря. Для нас это была трагедия, не только для вас. И если у вас случится авария, упадет самолет, вертолет, для нас это тоже авария, мы это эмоционально воспринимаем. У нас по всем телеканалам, когда вы анализировали, как он упал, каким образом, как взлетел… - для нас это тяжёлый удар", - добавил глава Республики.МЧС России традиционно оказывает помощь Сербии. Наиболее крупное участие российских спасателей было в период наводнений весной 2014 года, когда за спасение людей и проявленное мужество и профессионализм власти Сербии наградили нескольких сотрудников российского министерства.
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норильск, сербия, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр вучич, евгений зиничев, александр мельников, россия
12:19 23.11.2021
 
Вучич назвал гибель Зиничева потерей для сербской стороны

Вучич: Сербия эмоционально отреагировала на гибель главы МЧС России Евгения Зиничева

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЦветы возле здания главного управления МЧС России в Москве в память о главе МЧС Евгение Зиничеве
Цветы возле здания главного управления МЧС России в Москве в память о главе МЧС Евгение Зиничеве - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Сербия эмоционально отреагировала на гибель главы МЧС России Евгения Зиничева, поскольку эта потеря не только для России, но и для сербской стороны, заявил глава Сербии Александр Вучич.
Зиничев погиб 8 сентября на учениях в Норильске, пытаясь спасти кинорежиссера Александра Мельника, который также скончался. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии. Президент РФ Владимир Путин своим указом 9 сентября присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно. Зиничева похоронили на Северном кладбище в Санкт-Петербурге.
Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев во время облета на вертолете пострадавших от природных пожаров районов Челябинской области - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
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"Мы здесь его воспринимали как человека огромной энергии и не забудем... Еще раньше у нас с МЧС было очень много разных акций. Много раз нам помогали эти люди. И когда вы видите, что погиб тот, кто вам много помогал, чьи сотрудники всегда были с вами, начиная с тяжелейшего наводнения здесь в городе Обреновац, пожаров страшных - мы все это не смогли бы сделать без российской поддержки и помощи", - сказал Вучич в интервью для YouTube-канала Соловьев Live.
По его словам, невозможно было отреагировать на такую ужасную трагедию по-другому. "Конечно эмоционально. Поскольку это и ваша потеря, но не только России, это и наша потеря. Для нас это была трагедия, не только для вас. И если у вас случится авария, упадет самолет, вертолет, для нас это тоже авария, мы это эмоционально воспринимаем. У нас по всем телеканалам, когда вы анализировали, как он упал, каким образом, как взлетел… - для нас это тяжёлый удар", - добавил глава Республики.
МЧС России традиционно оказывает помощь Сербии. Наиболее крупное участие российских спасателей было в период наводнений весной 2014 года, когда за спасение людей и проявленное мужество и профессионализм власти Сербии наградили нескольких сотрудников российского министерства.
 
НорильскСербияВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Александр ВучичЕвгений ЗиничевАлександр МельниковРоссия
 
 
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