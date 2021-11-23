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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211123/zeder-1760403872.html
Лидер Баварии призвал немедленно ввести обязательную вакцинацию от COVID-19
Лидер Баварии призвал немедленно ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 - РИА Новости, 23.11.2021
Лидер Баварии призвал немедленно ввести обязательную вакцинацию от COVID-19
Премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер призвал к немедленному введению обязательной вакцинации от COVID-19 в ФРГ. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T18:24
2021-11-23T18:24
распространение коронавируса
в мире
бавария
маркус зедер
коронавирус covid-19
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БЕРЛИН, 23 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер призвал к немедленному введению обязательной вакцинации от COVID-19 в ФРГ."Послание в итоге всегда одинаково: коронавирус или вакцинация. Мы не должны исходить из того, что будущие мутации будут менее слабыми или что их вообще не будет. Они будут еще более заразны. "2П" (социальные ограничения в Германии, которые допускают какие-то свободы только для привитых и переболевших коронавирусом - ред.) превратится в долгосрочной перспективе в "1П", и речь идет не о протестированных, а о привитых. Потому что каждый выздоровевший может заразиться через полгода. И потому я считаю, что мы не должны прятать голову в песок и вновь переносить это, мы должны обсудить это. Австрия делает это, мы тоже должны это сделать", - сказал Зёдер, выступая в баварском ландтаге (парламенте) во вторник, трансляцию выступления в прямом эфире вел телеканал N24."Конечно, общество расколото, нет вопросов. Но обязательная вакцинация в конечном счете, как это всегда было в таких дискуссиях, приведет к тому, что общий подход скорее будет найден... Не все, кто скептически относится к вакцинации, недоступны, нужно приложить усилия достучаться до них… Я выступаю за это: давайте уже введем в Германии обязательную вакцинацию, нужно принять решение о будущем нашей страны", - добавил баварский лидер.Ранее о возможности введения в ФРГ обязательной вакцинации от COVID-19 заявили в Нижней Саксонии и Баден-Вюртемберге Маркус Зёдер и Винфрид Кречман. О том, что обязательной вакцинации от коронавируса в Германии не будет, неоднократно заявлял врио министра здравоохранения Германии Йенс Шпан.В Германии в настоящее время отмечается самая высокая за все время пандемии заболеваемость коронавирусом, в стране полностью привиты более 70% населения.
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в мире, бавария, маркус зедер, коронавирус covid-19
18:24 23.11.2021
 
Лидер Баварии призвал немедленно ввести обязательную вакцинацию от COVID-19

Лидер Баварии Зедер призвал немедленно ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 в ФРГ

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Баварии Маркус Зедер на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Премьер-министр Баварии Маркус Зедер на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Москве - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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БЕРЛИН, 23 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер призвал к немедленному введению обязательной вакцинации от COVID-19 в ФРГ.
"Послание в итоге всегда одинаково: коронавирус или вакцинация. Мы не должны исходить из того, что будущие мутации будут менее слабыми или что их вообще не будет. Они будут еще более заразны. "2П" (социальные ограничения в Германии, которые допускают какие-то свободы только для привитых и переболевших коронавирусом - ред.) превратится в долгосрочной перспективе в "1П", и речь идет не о протестированных, а о привитых. Потому что каждый выздоровевший может заразиться через полгода. И потому я считаю, что мы не должны прятать голову в песок и вновь переносить это, мы должны обсудить это. Австрия делает это, мы тоже должны это сделать", - сказал Зёдер, выступая в баварском ландтаге (парламенте) во вторник, трансляцию выступления в прямом эфире вел телеканал N24.
В каких странах введена обязательная вакцинация от COVID-19
13 июля, 13:29Инфографика
В каких странах введена обязательная вакцинация от COVID-19
Инфографика
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"Конечно, общество расколото, нет вопросов. Но обязательная вакцинация в конечном счете, как это всегда было в таких дискуссиях, приведет к тому, что общий подход скорее будет найден... Не все, кто скептически относится к вакцинации, недоступны, нужно приложить усилия достучаться до них… Я выступаю за это: давайте уже введем в Германии обязательную вакцинацию, нужно принять решение о будущем нашей страны", - добавил баварский лидер.
Ранее о возможности введения в ФРГ обязательной вакцинации от COVID-19 заявили в Нижней Саксонии и Баден-Вюртемберге Маркус Зёдер и Винфрид Кречман. О том, что обязательной вакцинации от коронавируса в Германии не будет, неоднократно заявлял врио министра здравоохранения Германии Йенс Шпан.
В Германии в настоящее время отмечается самая высокая за все время пандемии заболеваемость коронавирусом, в стране полностью привиты более 70% населения.
 
Распространение коронавирусаВ миреБаварияМаркус ЗедерКоронавирус COVID-19
 
 
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