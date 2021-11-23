Лидер Баварии призвал немедленно ввести обязательную вакцинацию от COVID-19
Лидер Баварии Зедер призвал немедленно ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 в ФРГ
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Баварии Маркус Зедер на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
БЕРЛИН, 23 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер призвал к немедленному введению обязательной вакцинации от COVID-19 в ФРГ.
"Послание в итоге всегда одинаково: коронавирус или вакцинация. Мы не должны исходить из того, что будущие мутации будут менее слабыми или что их вообще не будет. Они будут еще более заразны. "2П" (социальные ограничения в Германии, которые допускают какие-то свободы только для привитых и переболевших коронавирусом - ред.) превратится в долгосрочной перспективе в "1П", и речь идет не о протестированных, а о привитых. Потому что каждый выздоровевший может заразиться через полгода. И потому я считаю, что мы не должны прятать голову в песок и вновь переносить это, мы должны обсудить это. Австрия делает это, мы тоже должны это сделать", - сказал Зёдер, выступая в баварском ландтаге (парламенте) во вторник, трансляцию выступления в прямом эфире вел телеканал N24.
"Конечно, общество расколото, нет вопросов. Но обязательная вакцинация в конечном счете, как это всегда было в таких дискуссиях, приведет к тому, что общий подход скорее будет найден... Не все, кто скептически относится к вакцинации, недоступны, нужно приложить усилия достучаться до них… Я выступаю за это: давайте уже введем в Германии обязательную вакцинацию, нужно принять решение о будущем нашей страны", - добавил баварский лидер.
Ранее о возможности введения в ФРГ обязательной вакцинации от COVID-19 заявили в Нижней Саксонии и Баден-Вюртемберге Маркус Зёдер и Винфрид Кречман. О том, что обязательной вакцинации от коронавируса в Германии не будет, неоднократно заявлял врио министра здравоохранения Германии Йенс Шпан.
В Германии в настоящее время отмечается самая высокая за все время пандемии заболеваемость коронавирусом, в стране полностью привиты более 70% населения.