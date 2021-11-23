https://ria.ru/20211123/zapad-1760376592.html

Эксперт назвал представления Запада о России устаревшими

Эксперт назвал представления Запада о России устаревшими - РИА Новости, 23.11.2021

Эксперт назвал представления Запада о России устаревшими

Россия не пытается уничтожить Запад, а стремится приспособиться к миру, который формируется под влиянием конкуренции между США и Китаем, считает эксперт... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T16:45

2021-11-23T16:45

2021-11-23T16:45

в мире

сша

евросоюз

европейский совет

западная африка

цены на нефть

россия

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ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. Россия не пытается уничтожить Запад, а стремится приспособиться к миру, который формируется под влиянием конкуренции между США и Китаем, считает эксперт Европейского совета по международным отношениям Кадри Лиик.В последнее время страны Запада неоднократно обвиняли Россию в стягивании войск к границе с Украиной, причастности к миграционному кризису на границе Евросоюза и Белоруссии, участии россиян в конфликтах в африканских странах. Москва не раз отвергала все обвинения в свой адрес и заявляла о своей непричастности.По словам Лиик, Россия надеется создать региональные рычаги влияния в Западной Африке, на Ближнем Востоке и на Балканах, чтобы не оказаться между США и Китаем и укрепить свои позиции на переговорах в неопределенном будущем.Эксперт считает, что Запад "сосредоточен на старом образе России как коварного противника" и пропускает идею о том, что важное значение имеет региональное влияние и его преимущества. Для России это, в том числе, статус глобального посредника, добавила Лиик.

https://radiosputnik.ria.ru/20211123/kitay-1760315941.html

сша

западная африка

россия

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в мире, сша, евросоюз, европейский совет, западная африка, цены на нефть, россия