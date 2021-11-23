Эксперт назвал представления Запада о России устаревшими
Кадри Лиик: Запад сосредоточен на старом образе России как коварного противника
ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. Россия не пытается уничтожить Запад, а стремится приспособиться к миру, который формируется под влиянием конкуренции между США и Китаем, считает эксперт Европейского совета по международным отношениям Кадри Лиик.
В последнее время страны Запада неоднократно обвиняли Россию в стягивании войск к границе с Украиной, причастности к миграционному кризису на границе Евросоюза и Белоруссии, участии россиян в конфликтах в африканских странах. Москва не раз отвергала все обвинения в свой адрес и заявляла о своей непричастности.
"Безусловно, в основе действий Москвы лежит какая-то цель. Но, как правило, это не прямолинейные действия против Запада. Скорее, речь идет о том, чтобы приспособиться к миру, который сейчас формируется преимущественно под влиянием конкуренции между Америкой и Китаем", - заявила Лиик в своей колонке, опубликованной в издании New York Times.
По словам Лиик, Россия надеется создать региональные рычаги влияния в Западной Африке, на Ближнем Востоке и на Балканах, чтобы не оказаться между США и Китаем и укрепить свои позиции на переговорах в неопределенном будущем.
Эксперт считает, что Запад "сосредоточен на старом образе России как коварного противника" и пропускает идею о том, что важное значение имеет региональное влияние и его преимущества. Для России это, в том числе, статус глобального посредника, добавила Лиик.