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Эксперт назвал представления Запада о России устаревшими
Эксперт назвал представления Запада о России устаревшими - РИА Новости, 23.11.2021
Эксперт назвал представления Запада о России устаревшими
Россия не пытается уничтожить Запад, а стремится приспособиться к миру, который формируется под влиянием конкуренции между США и Китаем, считает эксперт... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T16:45
2021-11-23T16:45
в мире
сша
евросоюз
европейский совет
западная африка
цены на нефть
россия
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ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. Россия не пытается уничтожить Запад, а стремится приспособиться к миру, который формируется под влиянием конкуренции между США и Китаем, считает эксперт Европейского совета по международным отношениям Кадри Лиик.В последнее время страны Запада неоднократно обвиняли Россию в стягивании войск к границе с Украиной, причастности к миграционному кризису на границе Евросоюза и Белоруссии, участии россиян в конфликтах в африканских странах. Москва не раз отвергала все обвинения в свой адрес и заявляла о своей непричастности.По словам Лиик, Россия надеется создать региональные рычаги влияния в Западной Африке, на Ближнем Востоке и на Балканах, чтобы не оказаться между США и Китаем и укрепить свои позиции на переговорах в неопределенном будущем.Эксперт считает, что Запад "сосредоточен на старом образе России как коварного противника" и пропускает идею о том, что важное значение имеет региональное влияние и его преимущества. Для России это, в том числе, статус глобального посредника, добавила Лиик.
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в мире, сша, евросоюз, европейский совет, западная африка, цены на нефть, россия
16:45 23.11.2021
 
Эксперт назвал представления Запада о России устаревшими

Кадри Лиик: Запад сосредоточен на старом образе России как коварного противника

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема НАТО
Эмблема НАТО - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. Россия не пытается уничтожить Запад, а стремится приспособиться к миру, который формируется под влиянием конкуренции между США и Китаем, считает эксперт Европейского совета по международным отношениям Кадри Лиик.
В последнее время страны Запада неоднократно обвиняли Россию в стягивании войск к границе с Украиной, причастности к миграционному кризису на границе Евросоюза и Белоруссии, участии россиян в конфликтах в африканских странах. Москва не раз отвергала все обвинения в свой адрес и заявляла о своей непричастности.

"Безусловно, в основе действий Москвы лежит какая-то цель. Но, как правило, это не прямолинейные действия против Запада. Скорее, речь идет о том, чтобы приспособиться к миру, который сейчас формируется преимущественно под влиянием конкуренции между Америкой и Китаем", - заявила Лиик в своей колонке, опубликованной в издании New York Times.

По словам Лиик, Россия надеется создать региональные рычаги влияния в Западной Африке, на Ближнем Востоке и на Балканах, чтобы не оказаться между США и Китаем и укрепить свои позиции на переговорах в неопределенном будущем.
Эксперт считает, что Запад "сосредоточен на старом образе России как коварного противника" и пропускает идею о том, что важное значение имеет региональное влияние и его преимущества. Для России это, в том числе, статус глобального посредника, добавила Лиик.
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