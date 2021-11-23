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Россия попросила суд в США не возобновлять процесс по делу ЮКОСа
Россия попросила суд в США не возобновлять процесс по делу ЮКОСа - РИА Новости, 23.11.2021
Россия попросила суд в США не возобновлять процесс по делу ЮКОСа
Россия просит суд в американском округе Колумбия не возобновлять процесс по иску бывших акционеров ЮКОСа до завершения процедур в Нидерландах, где Москве... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T03:47
2021-11-23T12:04
в мире
округ колумбия
сша
юкос
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ВАШИНГТОН, 23 ноя — РИА Новости. Россия просит суд в американском округе Колумбия не возобновлять процесс по иску бывших акционеров ЮКОСа до завершения процедур в Нидерландах, где Москве удалось добиться отмены взыскания более 50 миллиардов долларов.Как следует из документов, опубликованных в базе американских судов, вновь начать процесс попросили компании Hulley Enterprises, Veteran Petroleum и Yukos Universal. Они пытаются добиться взыскания многомиллиардной суммы.Верховный суд Нидерландов, отмечается в документе, не принял окончательного решения. "Решение апелляционного суда Амстердама может быть позже снова обжаловано в Верховном суде", — указано в документе.Российская сторона не согласилась с некоторыми доводами истцов, отметив, что они ошибочно истолковали процесс в Амстердаме. "Ссылка на апелляционный суд Амстердама показывает, что его выводы относительно "недостаточной завершенности процедур в Голландии по разрешению значимых для этого дела вопросов" до сих пор остаются верными", — говорится в заявлении.Позиция адвоката истцов вывод подтверждает, указывает российская сторона.Участники процесса должны представить свой отчет о состоянии дел 20 мая 2022 года, сказано в ответе.Со своей стороны, истцы указали, что "в настоящее время рассматривают подходящие следующие шаги". В то же время они выступили против "любого дальнейшего приостановления" процесса.В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им около 50 миллиардов долларов. Москва оспорила это решение, и в апреле 2016-го окружной суд в Гааге признал его недействительным. Однако в феврале 2020 года апелляционный суд Гааги все же обязал Россию выплатить эту сумму.В мае 2020-го стало известно, что Москва подала в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, в которой требует отмены решения апелляционного суда Гааги по иску мажоритарных акционеров бывшей НК "ЮКОС", обязывающего Россию выплатить 57 миллиардов долларов. Как уточнялось, сумма выросла из-за начисления пени.В ноябре 2021 года Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа и вернул дело в Апелляционный суд Амстердама.
https://ria.ru/20211105/yukos-1757792250.html
https://ria.ru/20211105/genprokuratura-1757798854.html
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в мире, округ колумбия, сша, юкос
03:47 23.11.2021 (обновлено: 12:04 23.11.2021)
 
Россия попросила суд в США не возобновлять процесс по делу ЮКОСа

Россия попросила суд в США не возобновлять процесс по иску бывших акционеров ЮКОСа

© AFP 2021 / Natalia KolesnikovaЗдание компании "ЮКОС"
Здание компании ЮКОС - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© AFP 2021 / Natalia Kolesnikova
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ВАШИНГТОН, 23 ноя — РИА Новости. Россия просит суд в американском округе Колумбия не возобновлять процесс по иску бывших акционеров ЮКОСа до завершения процедур в Нидерландах, где Москве удалось добиться отмены взыскания более 50 миллиардов долларов.
Как следует из документов, опубликованных в базе американских судов, вновь начать процесс попросили компании Hulley Enterprises, Veteran Petroleum и Yukos Universal. Они пытаются добиться взыскания многомиллиардной суммы.

"Приостановление производства остается уместным и полностью оправданным. Как ранее подчеркивал этот суд, дальнейшее судебное разбирательство в Соединенных Штатах "может оказаться бесплодным занятием", поскольку у истцов не останется "оснований для иска", если Российская Федерация одержит победу в Амстердаме или любых дальнейших апелляциях в Верховном суде Нидерландов", — говорится в ответе России на ходатайство.

Верховный суд Нидерландов, отмечается в документе, не принял окончательного решения. "Решение апелляционного суда Амстердама может быть позже снова обжаловано в Верховном суде", — указано в документе.
Российская сторона не согласилась с некоторыми доводами истцов, отметив, что они ошибочно истолковали процесс в Амстердаме. "Ссылка на апелляционный суд Амстердама показывает, что его выводы относительно "недостаточной завершенности процедур в Голландии по разрешению значимых для этого дела вопросов" до сих пор остаются верными", — говорится в заявлении.
Здание Верховного суда Нидерландов в Гааге - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
5 ноября, 12:42
Суд отменил решение о выплате Россией более $50 миллиардов по делу ЮКОСа
Позиция адвоката истцов вывод подтверждает, указывает российская сторона.
Участники процесса должны представить свой отчет о состоянии дел 20 мая 2022 года, сказано в ответе.
Со своей стороны, истцы указали, что "в настоящее время рассматривают подходящие следующие шаги". В то же время они выступили против "любого дальнейшего приостановления" процесса.
В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им около 50 миллиардов долларов. Москва оспорила это решение, и в апреле 2016-го окружной суд в Гааге признал его недействительным. Однако в феврале 2020 года апелляционный суд Гааги все же обязал Россию выплатить эту сумму.
В мае 2020-го стало известно, что Москва подала в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, в которой требует отмены решения апелляционного суда Гааги по иску мажоритарных акционеров бывшей НК "ЮКОС", обязывающего Россию выплатить 57 миллиардов долларов. Как уточнялось, сумма выросла из-за начисления пени.
В ноябре 2021 года Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа и вернул дело в Апелляционный суд Амстердама.
Табличка на здании генеральной прокуратуры РФ - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
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Генпрокуратура одобрила решение Суда Нидерландов по делу ЮКОСа
 
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