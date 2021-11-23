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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
https://ria.ru/20211123/yaroslavl-1760417727.html
Врио губернатора Ярославской области задекларировал свои доходы
Врио губернатора Ярославской области задекларировал свои доходы - РИА Новости, 23.11.2021
Врио губернатора Ярославской области задекларировал свои доходы
Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев задекларировал в 2020 году доход более 70 миллионов рублей, по данным источника, близкого к врио, основная... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T19:50
2021-11-23T23:32
ярославская область
доходы
ярославль
ярославская область
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев задекларировал в 2020 году доход более 70 миллионов рублей, по данным источника, близкого к врио, основная часть средств поступила от продажи недвижимости, полученной по наследству от родителей.На сайте правительства Ярославской области появилась декларация о доходах Евраева за 2020 год. Согласно данным декларации, доход врио составил 70,4 миллиона рублей. Глава региона владеет двумя легковыми автомобилями: Volkswagen Touareg и Volkswagen Tiguan. В его собственности три квартиры площадью 72,5, а также 73,7 и 44,8 квадратных метра. Еще Михаилу Евраеву принадлежат три машиноместа площадью 11,1 и 12,2 квадратных метра.В декларации содержатся сведения о доходах несовершеннолетнего ребенка врио губернатора. Он владеет пятой частью квартиры в 70,6 квадратных метра, двумя нежилыми помещениями площадью 36,9 и 36,4 квадратных метра. В пользовании ребенка находится квартира площадью 44,8 квадратных метра.Источник РИА Новости, близкий к врио губернатора, рассказал, что непосредственный заработок Михаила Евраева составил около 8,8 миллиона рублей. По его словам, Евраев, кроме руководства Ярославской областью занимается также педагогической и научной деятельностью."Остальной задекларированный доход – это продажа недвижимости, полученной не так давно в наследство от родителей", - сказал собеседник агентства.Он также отметил, что две квартиры, которыми владеет врио губернатора, находятся в Москве, и еще одна - в Санкт-Петербурге. Одна из квартир располагается в доме эконом-класса. Что касается автомобилей, отметил источник, они 2012 и 2016 года выпуска.
https://ria.ru/20211013/mironov-1754428318.html
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доходы, ярославль, ярославская область, михаил евраев
19:50 23.11.2021 (обновлено: 23:32 23.11.2021)
 
Врио губернатора Ярославской области задекларировал свои доходы

Врио губернатора Ярославской области Евраев задекларировал свои доходы за 2020 год

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМихаил Евраев
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев задекларировал в 2020 году доход более 70 миллионов рублей, по данным источника, близкого к врио, основная часть средств поступила от продажи недвижимости, полученной по наследству от родителей.
На сайте правительства Ярославской области появилась декларация о доходах Евраева за 2020 год. Согласно данным декларации, доход врио составил 70,4 миллиона рублей. Глава региона владеет двумя легковыми автомобилями: Volkswagen Touareg и Volkswagen Tiguan. В его собственности три квартиры площадью 72,5, а также 73,7 и 44,8 квадратных метра. Еще Михаилу Евраеву принадлежат три машиноместа площадью 11,1 и 12,2 квадратных метра.
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В декларации содержатся сведения о доходах несовершеннолетнего ребенка врио губернатора. Он владеет пятой частью квартиры в 70,6 квадратных метра, двумя нежилыми помещениями площадью 36,9 и 36,4 квадратных метра. В пользовании ребенка находится квартира площадью 44,8 квадратных метра.
Источник РИА Новости, близкий к врио губернатора, рассказал, что непосредственный заработок Михаила Евраева составил около 8,8 миллиона рублей. По его словам, Евраев, кроме руководства Ярославской областью занимается также педагогической и научной деятельностью.
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"Остальной задекларированный доход – это продажа недвижимости, полученной не так давно в наследство от родителей", - сказал собеседник агентства.
Он также отметил, что две квартиры, которыми владеет врио губернатора, находятся в Москве, и еще одна - в Санкт-Петербурге. Одна из квартир располагается в доме эконом-класса. Что касается автомобилей, отметил источник, они 2012 и 2016 года выпуска.
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