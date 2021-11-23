https://ria.ru/20211123/yaponiya-1760216717.html

Самоликвидация коронавируса. Как в Японии избавились от COVID-19

Самоликвидация коронавируса. Как в Японии избавились от COVID-19 - РИА Новости, 23.11.2021

Самоликвидация коронавируса. Как в Японии избавились от COVID-19

В Японии исчез коронавирус. Пятая и самая сильная волна пандемии, вызванная сверхзаразным вариантом дельта, внезапно прекратилась. По мнению группы... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T08:00

2021-11-23T08:00

2021-11-23T08:11

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. В Японии исчез коронавирус. Пятая и самая сильная волна пандемии, вызванная сверхзаразным вариантом дельта, внезапно прекратилась. По мнению группы исследователей, патоген "самоуничтожился" в результате фатальной мутации. О возможных причинах "японского чуда" — в материале РИА Новости.Дельта уничтожила конкурентов и сама себяТри месяца назад, на пике распространения штамма дельта, в Японии выявляли около 26 тысяч инфицированных в день. Сейчас — меньше 200. Смертность вообще стремится к нулю. В качестве основных факторов, позволивших переломить ситуацию, обычно называют высокий уровень вакцинирования и дисциплину. Однако в Национальном институте генетики и Университете Ниигаты, возглавляемом профессором Ицуро Иноуэ, считают, что все дело в генетических изменениях коронавируса.Визуализировав на диаграмме различные варианты SARS-CoV-2, ученые установили, что альфа-версия, доминировавшая в четвертую волну COVID-19 в Японии с марта по июнь, генетически была очень разнообразной: состояла из пяти основных групп с множеством разветвленных мутаций. Предполагали, что более заразная и агрессивная дельта будет еще разнообразнее. Но, как ни странно, обнаружили обратное: вначале мутации быстро накапливались, а потом вдруг прекратились.Значительная часть изменений происходила на участке A394V неструктурного белка nsp14, который отвечает за исправление ошибок, возникающих при репликации. По мнению исследователей, в какой-то момент вирус, пытаясь исправить ошибки, просто утратил способность размножаться."Мы были просто шокированы, — признался профессор Иноуэ в интервью газете The Japan Times. — Похоже, по мере накопления мутаций вирус стал неисправным и лишился возможности самокопирования".На то, что белок nsp14 чрезвычайно важен для защиты нуклеиновых кислот, указал и профессор медицинского факультета Университета Симанэ Такеши Урано."Nsp14 работает с другими вирусными белками, — отметил ученый. — Исследования показали, что вирус с поврежденным nsp14 значительно хуже реплицируется. Это может быть одним из факторов быстрого снижения заболеваемости".Подобное случалось и в прошлом. Так, в 2003-м внезапно сошла на нет вспышка тяжелого острого респираторного синдрома SARS.Лабораторные эксперименты подтвердили, что из-за мутаций в белке nsp14 репликация вируса останавливается. В Японии отменили все ограничения, но заболеваемость не увеличилась.Дельта уничтожила конкурентов и сама себяПрофессор Иноуэ считает, что тут совпали несколько факторов. Во-первых, массовая вакцинация (полностью привились более 75 процентов населения) и строгая профилактика. Во-вторых, Японии повезло, что дельта там уже к концу августа вытеснила все остальные варианты. Эволюция вируса ограничивалась лишь одной линией, которая в конце концов выродилась.Поэтому у России, где тоже доминирует дельта, в отличие, например, от Индии или Индонезии, где сейчас и альфа, и дельта, при должном уровне вакцинации есть все шансы повторить "японское чудо".Есть, правда, еще одно но. Те же самые ученые из Национального института генетики и Университета Ниигаты выяснили, что у жителей Азии есть защитный фермент APOBEC3A, который атакует РНК-вирусы, в том числе SARS-CoV-2. У европейцев и африканцев этого нет. Насколько это существенно и как APOBEC3A взаимодействует с белком nsp14, пока до конца не ясно — исследование еще не завершили. По крайней мере, в Южной Корее, генетически близкой Японии, пандемия продолжается.А профессор Тестуо Фукава из Института социального обеспечения будущего в Токио считает, что ситуацию с COVID-19 усугубляет лишний вес. В Японии всего 3,6 процента населения страдают ожирением — это один из самых низких показателей в мире."И смертность у нас действительно низкая, — сказал Фукава в интервью BBC. — Ожирение — фактор риска при COVID-19, но все-таки не самый важный".На время или навсегдаТем не менее праздновать победу над вирусом, даже в масштабах одной страны, рано."У нас пока все хорошо, потому что в Японии была дельта. Подкрадывались и другие варианты, но дельта их сдерживала. Теперь же место для новых штаммов открылось. Одними вакцинами проблему не решить. Нужен иммиграционный контроль, поскольку мы не знаем, что придет из других стран", — подчеркивает Ицуро Иноуэ.Ученые призывают не ослаблять бдительности, готовиться к очередной волне. И прежде всего — продолжать вакцинацию.

https://ria.ru/20211120/immunitet-1759686085.html

https://ria.ru/20211119/preparat-1759867135.html

https://ria.ru/20211116/immunitet-1759163812.html

https://ria.ru/20211117/medotvod-1759350501.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

япония, здоровье, биология, коронавирус covid-19