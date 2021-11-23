https://ria.ru/20211123/windows-1760356978.html

Microsoft обещает улучшить Windows 11

Microsoft обещает улучшить Windows 11 - РИА Новости, 23.11.2021

Microsoft обещает улучшить Windows 11

Операционная система Windows 11 станет быстрее и лучше работать на компьютерах уже в следующем году. Это официально пообещали в Microsoft. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T15:33

2021-11-23T15:33

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наука

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Операционная система Windows 11 станет быстрее и лучше работать на компьютерах уже в следующем году. Это официально пообещали в Microsoft.Разработчики считают, что в следующем крупном обновлении Windows 11 смогут решить большинство проблем. Среди них называются совместимость с графическими ускорителями, скорость запуска системы и масштабируемость интерфейса.Кроме того, в Microsoft ускоряет развертывание новой операционки. Возможность обновиться до Windows 11 получат большее число пользователей.Новое поколение операционной системы для компьютеров стало доступно для установки 5 октября. Windows 11 включило в себя множество изменений, в том числе и обновленный интерфейс.

https://ria.ru/20211009/windows-1753721889.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, microsoft corporation, windows