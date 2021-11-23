https://ria.ru/20211123/windows-1760356978.html
Microsoft обещает улучшить Windows 11
Microsoft обещает улучшить Windows 11 - РИА Новости, 23.11.2021
Microsoft обещает улучшить Windows 11
Операционная система Windows 11 станет быстрее и лучше работать на компьютерах уже в следующем году. Это официально пообещали в Microsoft. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T15:33
2021-11-23T15:33
2021-11-23T15:33
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технологии
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Операционная система Windows 11 станет быстрее и лучше работать на компьютерах уже в следующем году. Это официально пообещали в Microsoft.Разработчики считают, что в следующем крупном обновлении Windows 11 смогут решить большинство проблем. Среди них называются совместимость с графическими ускорителями, скорость запуска системы и масштабируемость интерфейса.Кроме того, в Microsoft ускоряет развертывание новой операционки. Возможность обновиться до Windows 11 получат большее число пользователей.Новое поколение операционной системы для компьютеров стало доступно для установки 5 октября. Windows 11 включило в себя множество изменений, в том числе и обновленный интерфейс.
https://ria.ru/20211009/windows-1753721889.html
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