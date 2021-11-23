https://ria.ru/20211123/vzryv-1760394271.html
При взрыве на фабрике под Белградом пострадали 15 человек, сообщили СМИ
При взрыве на фабрике под Белградом пострадали 15 человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.11.2021
При взрыве на фабрике под Белградом пострадали 15 человек, сообщили СМИ
При взрыве на фабрике по производству ракет для борьбы с градовыми облаками под Белградом, по неподтвержденной информации, пострадали 15 человек, двое погибли,... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T17:39
2021-11-23T17:39
2021-11-23T19:30
белград (город)
в мире
взрыв
сербия
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БЕЛГРАД, 23 ноя – РИА Новости. При взрыве на фабрике по производству ракет для борьбы с градовыми облаками под Белградом, по неподтвержденной информации, пострадали 15 человек, двое погибли, сообщают местные СМИ.Сильный взрыв произошел около 14.00 (16.00 мск) в районе Бубань-Поток. Предположительно, взрыв произошел на фабрике противоградовых ракет Edepro в поселке Лештане. В соцсетях появились видеозаписи облака дыма. Из МВД сообщили СМИ, что на место отправлено 11 машин и 36 пожарных."Как нам удалось узнать, 15 человек пострадали при взрыве в Лештане, погибло двое", - передает портал издания "Вечерне новости".По данным других СМИ, на парковке перед фабрикой горят автомобили.
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Взрыв на фабрике под Белградом: кадры очевидцев
Полиция опасается новых взрывов на фабрике под Белградом. Видео происходящего РИА Новости предоставил очевидец.
2021-11-23T17:39
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белград (город), в мире, взрыв, сербия
17:39 23.11.2021 (обновлено: 19:30 23.11.2021)
При взрыве на фабрике под Белградом пострадали 15 человек, сообщили СМИ
Вечерне новости: при взрыве на фабрике под Белградом пострадали 15 человек, двое погибли