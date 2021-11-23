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В Сербии прогремел взрыв на фабрике противоградовых ракет
В Сербии прогремел взрыв на фабрике противоградовых ракет - РИА Новости, 23.11.2021
В Сербии прогремел взрыв на фабрике противоградовых ракет
Под Белградом на фабрике по производству ракет для борьбы с градовыми облаками прогремел взрыв. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T17:00
2021-11-23T17:00
2021-11-23T20:35
в мире
взрыв
белград (город)
сербия
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БЕЛГРАД, 23 ноя — РИА Новости. Под Белградом на фабрике по производству ракет для борьбы с градовыми облаками прогремел взрыв.Очевидцы публикуют в соцсетях видео и фото инцидента."Предположительно, взрыв произошел на фабрике противоградовых ракет Edepro в поселке Лештане. Информации о пострадавших нет", — передает издание Blic.Инцидент произошел около 14:00 (16:00 мск) в районе Бубань-Поток.В МВД республики сообщили, что в результате взрывов погибли два человека, 16 пострадали. Причины случившегося выясняются. На место отправили 11 машин и 36 пожарных.Издание "Вечерне новости" рассказало, что представители власти опасаются новых детонаций.По данным других СМИ, на парковке перед фабрикой горят автомобили, пять человек с ожогами поступили в клиники Белграда.Как передает национальное телевидение Сербии, взрывы произошли на складе готовой продукции площадью 260 квадратных метров, где находилось 500 противоградовых ракет с 30 килограммами взрывчатки.Отмечается, что девять пострадавших сотрудников предприятия госпитализировали в Центр скорой помощи Белграда, остальных — в Военно-медицинскую академию.
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РИА Новости
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Взрыв на фабрике под Белградом: кадры очевидцев
Полиция опасается новых взрывов на фабрике под Белградом. Видео происходящего РИА Новости предоставил очевидец.
2021-11-23T17:00
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в мире, взрыв, белград (город), сербия
17:00 23.11.2021 (обновлено: 20:35 23.11.2021)
В Сербии прогремел взрыв на фабрике противоградовых ракет
Blic: взрыв прогремел на фабрике противоградовых ракет под Белградом
БЕЛГРАД, 23 ноя — РИА Новости.
Под Белградом
на фабрике по производству ракет для борьбы с градовыми облаками прогремел взрыв.
Очевидцы публикуют в соцсетях видео и фото инцидента.
"Предположительно, взрыв произошел на фабрике противоградовых ракет Edepro в поселке Лештане. Информации о пострадавших нет", — передает издание Blic
.
Инцидент произошел около 14:00 (16:00 мск) в районе Бубань-Поток.
В МВД республики сообщили, что в результате взрывов погибли два человека, 16 пострадали. Причины случившегося выясняются. На место отправили 11 машин и 36 пожарных.
Издание "Вечерне новости"
рассказало, что представители власти опасаются новых детонаций.
"Полиция оцепила район и разворачивает всех, кто направляется в сторону фабрики. По их словам, ожидается прибытие дополнительных пожарных машин, жандармерия блокировала все подходы", — сообщили там.
По данным других СМИ, на парковке перед фабрикой горят автомобили, пять человек с ожогами поступили в клиники Белграда.
Как передает национальное телевидение Сербии, взрывы произошли на складе готовой продукции площадью 260 квадратных метров, где находилось 500 противоградовых ракет с 30 килограммами взрывчатки.
Отмечается, что девять пострадавших сотрудников предприятия госпитализировали в Центр скорой помощи Белграда, остальных — в Военно-медицинскую академию.