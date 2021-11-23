Как Евровидение, но для художников: в Третьяковке — новый блокбастер

"Один из основателей ЕС Жан Монне однажды сказал, что Европа всегда — work in progress, вечный "объект в стадии строительства". Никогда не станет просто суммой стран и культур, оставаясь чем-то бóльшим. Задача этой выставки — рассмотреть сложные вопросы европейской идентичности", — считает Вальтер Смерлинг, председатель Фонда искусства и культуры в Бонне, выступившего инициатором проекта.

"Это попытка, собрав работы величайших живущих художников, поговорить о проблемах, которые стоят перед Европой и шире — миром", — объясняет директор ГТГ Зельфира Трегулова.

Они с фондом стали партнерами еще в 2019-м, проект в итоге готовился больше трех лет. Во время пандемии, когда приезжать в Москву немцам было нельзя, собрали огромный макет залов — из пяти тысяч деталей конструктора LEGO.