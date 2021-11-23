Как Евровидение, но для художников: в Третьяковке — новый блокбастер
Это вроде "Евровидения", но для музеев: разные участники из более чем трех десятков стран — от начинающих и перспективных до знаменитостей мирового масштаба (например, Герхард Рихтер, Энтони Гормли, Илья и Эмилия Кабаковы, Маурицио Кателлан). Британцы — особняком, тщательно подготовившиеся немцы, где-то посередине — Босния и Герцеговина.
Это вроде "Евровидения", но для музеев: разные участники из более чем трех десятков стран — от начинающих и перспективных до знаменитостей мирового масштаба (например, Герхард Рихтер, Энтони Гормли, Илья и Эмилия Кабаковы, Маурицио Кателлан). Британцы — особняком, тщательно подготовившиеся немцы, где-то посередине — Босния и Герцеговина.
Тему сформулировали максимально обтекаемо: "Европа". Разделы уточняют: "Мечты и демократия", "Кризис и сопротивление", "Диалоги и двойники" и так далее. "Но это условно, все плавно перетекает друг в друга", — говорит куратор выставки со стороны Третьяковки Сергей Фофанов. Впрочем, так и задумано: показать отсутствие границ.
Тему сформулировали максимально обтекаемо: "Европа". Разделы уточняют: "Мечты и демократия", "Кризис и сопротивление", "Диалоги и двойники" и так далее. "Но это условно, все плавно перетекает друг в друга", — говорит куратор выставки со стороны Третьяковки Сергей Фофанов. Впрочем, так и задумано: показать отсутствие границ.
"Один из основателей ЕС Жан Монне однажды сказал, что Европа всегда — work in progress, вечный "объект в стадии строительства". Никогда не станет просто суммой стран и культур, оставаясь чем-то бóльшим. Задача этой выставки — рассмотреть сложные вопросы европейской идентичности", — считает Вальтер Смерлинг, председатель Фонда искусства и культуры в Бонне, выступившего инициатором проекта.
"Это попытка, собрав работы величайших живущих художников, поговорить о проблемах, которые стоят перед Европой и шире — миром", — объясняет директор ГТГ Зельфира Трегулова.
Они с фондом стали партнерами еще в 2019-м, проект в итоге готовился больше трех лет. Во время пандемии, когда приезжать в Москву немцам было нельзя, собрали огромный макет залов — из пяти тысяч деталей конструктора LEGO.
"Один из основателей ЕС Жан Монне однажды сказал, что Европа всегда — work in progress, вечный "объект в стадии строительства". Никогда не станет просто суммой стран и культур, оставаясь чем-то бóльшим. Задача этой выставки — рассмотреть сложные вопросы европейской идентичности", — считает Вальтер Смерлинг, председатель Фонда искусства и культуры в Бонне, выступившего инициатором проекта.
"Это попытка, собрав работы величайших живущих художников, поговорить о проблемах, которые стоят перед Европой и шире — миром", — объясняет директор ГТГ Зельфира Трегулова.
Они с фондом стали партнерами еще в 2019-м, проект в итоге готовился больше трех лет. Во время пандемии, когда приезжать в Москву немцам было нельзя, собрали огромный макет залов — из пяти тысяч деталей конструктора LEGO.
Эпидемия не только сильно сдвинула сроки открытия выставки, которая была приурочена к 75-летию окончания Второй мировой войны, но и поломала график ее перемещений. Так что вместо москвичей экспозицию первыми увидели берлинцы: в июне, на территории бывшего пассажирского аэропорта Темпельхоф. Кстати, когда-то построенного нацистами.
"Наш вариант почти ничем не отличается. Правда, места у нас меньше, ангаров таких не было, пришлось ужаться. Зато смогли развернуться на несколько этажей", — подчеркивает куратор со стороны ГТГ Фаина Балаховская.
Эпидемия не только сильно сдвинула сроки открытия выставки, которая была приурочена к 75-летию окончания Второй мировой войны, но и поломала график ее перемещений. Так что вместо москвичей экспозицию первыми увидели берлинцы: в июне, на территории бывшего пассажирского аэропорта Темпельхоф. Кстати, когда-то построенного нацистами.
"Наш вариант почти ничем не отличается. Правда, места у нас меньше, ангаров таких не было, пришлось ужаться. Зато смогли развернуться на несколько этажей", — подчеркивает куратор со стороны ГТГ Фаина Балаховская.
Проект "Многообразие. Единство", по словам Фофанова, "расползся по всему западному крылу Третьяковки". Буквально. От подвала, где установили массивные чугунные скульптуры Энтони Гормли, и раздевалки (не пропустите двух истуканов Уго Рондиноне) до второго этажа.
Задействовали даже небольшое пространство в пролете у эскалаторов: тут теперь "Антарктическая деревня" — лоскутные домики-юрты Lucy + Jorge Orta. Эта работа подчеркивает кочевой характер выставки: из Москвы она должна отправиться в Париж, в Palais de Tokyo.
Проект "Многообразие. Единство", по словам Фофанова, "расползся по всему западному крылу Третьяковки". Буквально. От подвала, где установили массивные чугунные скульптуры Энтони Гормли, и раздевалки (не пропустите двух истуканов Уго Рондиноне) до второго этажа.
Задействовали даже небольшое пространство в пролете у эскалаторов: тут теперь "Антарктическая деревня" — лоскутные домики-юрты Lucy + Jorge Orta. Эта работа подчеркивает кочевой характер выставки: из Москвы она должна отправиться в Париж, в Palais de Tokyo.
"Мы вспоминаем о 1980-90-х, когда в ЦДХ, который располагался здесь, организовывал потрясающие ретроспективы крупнейших художников современности, открывая их для моего поколения", — говорит Зельфира Трегулова.
Полное название проекта звучит так: "Многообразие. Единство. Современное искусство Европы. Берлин. Москва. Париж". Это отсылка к знаменитым выставкам "Москва — Париж" (1981) и "Москва — Берлин" (1996). Однако теперь перед нами искусство, созданное уже после падения железного занавеса, за последние три десятилетия. И именно ныне живущими художниками.
Исключение — Кристиан Болтански, ушедший из жизни в 2021-м. "Его работа создана для выставки. Здесь почти треть задумана специально для нашего проекта", — уточняет Трегулова.
"Мы вспоминаем о 1980-90-х, когда в ЦДХ, который располагался здесь, организовывал потрясающие ретроспективы крупнейших художников современности, открывая их для моего поколения", — говорит Зельфира Трегулова.
Полное название проекта звучит так: "Многообразие. Единство. Современное искусство Европы. Берлин. Москва. Париж". Это отсылка к знаменитым выставкам "Москва — Париж" (1981) и "Москва — Берлин" (1996). Однако теперь перед нами искусство, созданное уже после падения железного занавеса, за последние три десятилетия. И именно ныне живущими художниками.
Исключение — Кристиан Болтански, ушедший из жизни в 2021-м. "Его работа создана для выставки. Здесь почти треть задумана специально для нашего проекта", — уточняет Трегулова.
Фотоинсталляция Болтански разместилась у самых дверей — вместе с зеркальным силуэтом "Корабля дураков" бельгийского художника-концептуалиста Криса Мартина. "Может, это аллюзия на шлюпки беженцев, а может, намек на поговорку, что мы все в одной лодке", — рассуждает куратор Сергей Фофанов.
Как на любой современной выставке, есть несколько интерактивных работ. Например, встав на черный круг, можно поиграть со своим цифровым аватаром, и он будет послушно повторять ваши движения — это Skin Тристана Шульце.
Фотоинсталляция Болтански разместилась у самых дверей — вместе с зеркальным силуэтом "Корабля дураков" бельгийского художника-концептуалиста Криса Мартина. "Может, это аллюзия на шлюпки беженцев, а может, намек на поговорку, что мы все в одной лодке", — рассуждает куратор Сергей Фофанов.
Как на любой современной выставке, есть несколько интерактивных работ. Например, встав на черный круг, можно поиграть со своим цифровым аватаром, и он будет послушно повторять ваши движения — это Skin Тристана Шульце.
Чтобы забрать с собой авторский сувенир испанского художника Фернандо Санчес Кастильо, придется потрудиться: написать собственное определение демократии на листочке и бросить его в стеклянную урну. В подарок — одна из пяти тысяч фигурок человека, который прославился тем, что во времена Третьего рейха отказался вытянуть руку в нацистском приветствии. Они выставлены на белом постаменте как игрушечная армия — после "голосования" выбирайте любую. Но непонятно, как долго продлится эта "акция".
Чтобы забрать с собой авторский сувенир испанского художника Фернандо Санчес Кастильо, придется потрудиться: написать собственное определение демократии на листочке и бросить его в стеклянную урну. В подарок — одна из пяти тысяч фигурок человека, который прославился тем, что во времена Третьего рейха отказался вытянуть руку в нацистском приветствии. Они выставлены на белом постаменте как игрушечная армия — после "голосования" выбирайте любую. Но непонятно, как долго продлится эта "акция".
Очередь из желающих сделать селфи выстраивается около масштабной инсталляции Хенрике Науман, чья работа "Передовые достижения", кстати, сейчас участвует еще и в Уральской биеннале.
Науман — одна из немногих, кто смог прорваться в Москву на вернисаж. "Объединение ФРГ и ГДР я помню смутно, это было в детстве. Но точно знаю, что весь мир для меня тогда перевернулся", — объяснила она.
По комнате, в которой поменялись местами стены и пол, можно пройтись. Только не забудьте переобуться в мохнатые тапочки, выставленные рядом.
Очередь из желающих сделать селфи выстраивается около масштабной инсталляции Хенрике Науман, чья работа "Передовые достижения", кстати, сейчас участвует еще и в Уральской биеннале.
Науман — одна из немногих, кто смог прорваться в Москву на вернисаж. "Объединение ФРГ и ГДР я помню смутно, это было в детстве. Но точно знаю, что весь мир для меня тогда перевернулся", — объяснила она.
По комнате, в которой поменялись местами стены и пол, можно пройтись. Только не забудьте переобуться в мохнатые тапочки, выставленные рядом.
Немцев в экспозиции много, есть среди них и живые классики. Например, Ансельм Кифер: его работа "Зимнее путешествие" напоминает фантастические театральные декорации. Название — отсылка к музыкальному циклу Франца Шуберта, а содержание — исследование концепта немецкого романтизма и эпохи Просвещения. Отдельное камерное пространство — у Герхарда Рихтера, где разместили цикл из 60 небольших работ художника.
Немцев в экспозиции много, есть среди них и живые классики. Например, Ансельм Кифер: его работа "Зимнее путешествие" напоминает фантастические театральные декорации. Название — отсылка к музыкальному циклу Франца Шуберта, а содержание — исследование концепта немецкого романтизма и эпохи Просвещения. Отдельное камерное пространство — у Герхарда Рихтера, где разместили цикл из 60 небольших работ художника.
Почти все участники — еще и коммерчески очень успешные авторы, так что есть возможность посмотреть, что сегодня предпочитает арт-рынок.
Вот, скажем, Адриан Гени. Цены на картины 44-летнего уроженца небольшого городка в Трансильвании обычно стартуют от 750 тысяч евро. Причем ведущие галереи и крупные коллекционеры приходится ждать в очереди.
Почти все участники — еще и коммерчески очень успешные авторы, так что есть возможность посмотреть, что сегодня предпочитает арт-рынок.
Вот, скажем, Адриан Гени. Цены на картины 44-летнего уроженца небольшого городка в Трансильвании обычно стартуют от 750 тысяч евро. Причем ведущие галереи и крупные коллекционеры приходится ждать в очереди.
Наших художников не так много: Ольга Чернышева, группы "Синий суп", "Славяне и татары", подготовившие два перформанса, которые состоятся 26 ноября.
Масштабную работу "Последний взмах" Ильи и Эмилии Кабаковых о "перегруженности" Европы спрятали за черным занавесом в черной комнате. Спойлер: не обойдется без любимых ими ангелов.
Наших художников не так много: Ольга Чернышева, группы "Синий суп", "Славяне и татары", подготовившие два перформанса, которые состоятся 26 ноября.
Масштабную работу "Последний взмах" Ильи и Эмилии Кабаковых о "перегруженности" Европы спрятали за черным занавесом в черной комнате. Спойлер: не обойдется без любимых ими ангелов.
Как ни странно, но о пандемии — так, чтобы в лоб — практически ничего. Разве что "Небесно-голубой" Анри Сала (на фото), но это работа 2008-го, новыми смыслами обросла только сейчас. Хотя многим, возможно, она скорее напомнит "Сотворение Адама" Микеланджело.
Как ни странно, но о пандемии — так, чтобы в лоб — практически ничего. Разве что "Небесно-голубой" Анри Сала (на фото), но это работа 2008-го, новыми смыслами обросла только сейчас. Хотя многим, возможно, она скорее напомнит "Сотворение Адама" Микеланджело.
В общем, встретились как-то на выставке красный пластиковый конус, плюшевый черный шар и мраморный белый куб. Это не начало анекдота, а описание одной из работ (Недко Солаков, "Три из них") и в целом всей экспозиции. Диалог у этих фигур, конечно, получился весьма необычный. Зато многообразия хватило.
"Многообразие. Единство. Современное искусство Европы. Берлин. Москва. Париж", Новая Третьяковка, до 13 марта 2022
В общем, встретились как-то на выставке красный пластиковый конус, плюшевый черный шар и мраморный белый куб. Это не начало анекдота, а описание одной из работ (Недко Солаков, "Три из них") и в целом всей экспозиции. Диалог у этих фигур, конечно, получился весьма необычный. Зато многообразия хватило.
"Многообразие. Единство. Современное искусство Европы. Берлин. Москва. Париж", Новая Третьяковка, до 13 марта 2022