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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211123/vystavka-1760239290.html
Как Евровидение, но для художников: в Третьяковке — новый блокбастер
Как Евровидение, но для художников: в Третьяковке — новый блокбастер - РИА Новости, 23.11.2021
Как Евровидение, но для художников: в Третьяковке — новый блокбастер
У выставки "Многообразие. Единство" в Новой Третьяковке судьба непростая. Первой остановкой масштабного проекта должна была стать Москва. Но в итоге этот... РИА Новости, 23.11.2021
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культура
искусство
живопись
третьяковская галерея
берлин (город)
париж
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости, Ольга Распопова. У выставки "Многообразие. Единство" в Новой Третьяковке судьба непростая. Первой остановкой масштабного проекта должна была стать Москва. Но в итоге этот локомотив европейского искусства — 200 произведений 90 арт-звезд из 34 стран — прибыл к нам из Берлина. Посетить стоит: редкий шанс увидеть новейшие работы, созданные за последние 30 лет, особенно пока границы с ЕС все еще закрыты. О том, почему многообразие получилось, а вот единства пока нет — в материале РИА Новости.
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фото, искусство, живопись, третьяковская галерея, берлин (город), париж, бонн, москва, илья кабаков, герхард рихтер, зельфира трегулова, новая третьяковская галерея, куда сходить , что посмотреть , музеи, выставки
11:53 23.11.2021 (обновлено: 12:09 23.11.2021)
 

Как Евровидение, но для художников: в Третьяковке — новый блокбастер

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости, Ольга Распопова. У выставки "Многообразие. Единство" в Новой Третьяковке судьба непростая. Первой остановкой масштабного проекта должна была стать Москва. Но в итоге этот локомотив европейского искусства — 200 произведений 90 арт-звезд из 34 стран — прибыл к нам из Берлина. Посетить стоит: редкий шанс увидеть новейшие работы, созданные за последние 30 лет, особенно пока границы с ЕС все еще закрыты. О том, почему многообразие получилось, а вот единства пока нет — в материале РИА Новости.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Это вроде "Евровидения", но для музеев: разные участники из более чем трех десятков стран — от начинающих и перспективных до знаменитостей мирового масштаба (например, Герхард Рихтер, Энтони Гормли, Илья и Эмилия Кабаковы, Маурицио Кателлан). Британцы — особняком, тщательно подготовившиеся немцы, где-то посередине — Босния и Герцеговина.

Посетители на выставке Многообразие. Единство. Современное искусство Европы. Берлин. Москва. Париж в западном крыле Новой Третьяковки на Крымском валу в Москве
1 из 14

Это вроде "Евровидения", но для музеев: разные участники из более чем трех десятков стран — от начинающих и перспективных до знаменитостей мирового масштаба (например, Герхард Рихтер, Энтони Гормли, Илья и Эмилия Кабаковы, Маурицио Кателлан). Британцы — особняком, тщательно подготовившиеся немцы, где-то посередине — Босния и Герцеговина.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Тему сформулировали максимально обтекаемо: "Европа". Разделы уточняют: "Мечты и демократия", "Кризис и сопротивление", "Диалоги и двойники" и так далее. "Но это условно, все плавно перетекает друг в друга", — говорит куратор выставки со стороны Третьяковки Сергей Фофанов. Впрочем, так и задумано: показать отсутствие границ.

Одна из работ, представленная на выставке Многообразие. Единство. Современное искусство Европы. Берлин. Москва. Париж в западном крыле Новой Третьяковки на Крымском валу в Москве
2 из 14

Тему сформулировали максимально обтекаемо: "Европа". Разделы уточняют: "Мечты и демократия", "Кризис и сопротивление", "Диалоги и двойники" и так далее. "Но это условно, все плавно перетекает друг в друга", — говорит куратор выставки со стороны Третьяковки Сергей Фофанов. Впрочем, так и задумано: показать отсутствие границ.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

"Один из основателей ЕС Жан Монне однажды сказал, что Европа всегда — work in progress, вечный "объект в стадии строительства". Никогда не станет просто суммой стран и культур, оставаясь чем-то бóльшим. Задача этой выставки — рассмотреть сложные вопросы европейской идентичности", — считает Вальтер Смерлинг, председатель Фонда искусства и культуры в Бонне, выступившего инициатором проекта.

"Это попытка, собрав работы величайших живущих художников, поговорить о проблемах, которые стоят перед Европой и шире — миром", — объясняет директор ГТГ Зельфира Трегулова.

Они с фондом стали партнерами еще в 2019-м, проект в итоге готовился больше трех лет. Во время пандемии, когда приезжать в Москву немцам было нельзя, собрали огромный макет залов — из пяти тысяч деталей конструктора LEGO.

Посетители у работы Алисии Кваде Созвездие, представленной на выставке Многообразие. Единство. Современное искусство Европы. Берлин. Москва. Париж в западном крыле Новой Третьяковки на Крымском валу в Москве
3 из 14

"Один из основателей ЕС Жан Монне однажды сказал, что Европа всегда — work in progress, вечный "объект в стадии строительства". Никогда не станет просто суммой стран и культур, оставаясь чем-то бóльшим. Задача этой выставки — рассмотреть сложные вопросы европейской идентичности", — считает Вальтер Смерлинг, председатель Фонда искусства и культуры в Бонне, выступившего инициатором проекта.

"Это попытка, собрав работы величайших живущих художников, поговорить о проблемах, которые стоят перед Европой и шире — миром", — объясняет директор ГТГ Зельфира Трегулова.

Они с фондом стали партнерами еще в 2019-м, проект в итоге готовился больше трех лет. Во время пандемии, когда приезжать в Москву немцам было нельзя, собрали огромный макет залов — из пяти тысяч деталей конструктора LEGO.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Эпидемия не только сильно сдвинула сроки открытия выставки, которая была приурочена к 75-летию окончания Второй мировой войны, но и поломала график ее перемещений. Так что вместо москвичей экспозицию первыми увидели берлинцы: в июне, на территории бывшего пассажирского аэропорта Темпельхоф. Кстати, когда-то построенного нацистами.

"Наш вариант почти ничем не отличается. Правда, места у нас меньше, ангаров таких не было, пришлось ужаться. Зато смогли развернуться на несколько этажей", — подчеркивает куратор со стороны ГТГ Фаина Балаховская.

Посетители у инсталляции Питера Коглера, представленной на выставке Многообразие. Единство. Современное искусство Европы. Берлин. Москва. Париж в западном крыле Новой Третьяковки на Крымском валу в Москве
4 из 14

Эпидемия не только сильно сдвинула сроки открытия выставки, которая была приурочена к 75-летию окончания Второй мировой войны, но и поломала график ее перемещений. Так что вместо москвичей экспозицию первыми увидели берлинцы: в июне, на территории бывшего пассажирского аэропорта Темпельхоф. Кстати, когда-то построенного нацистами.

"Наш вариант почти ничем не отличается. Правда, места у нас меньше, ангаров таких не было, пришлось ужаться. Зато смогли развернуться на несколько этажей", — подчеркивает куратор со стороны ГТГ Фаина Балаховская.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Проект "Многообразие. Единство", по словам Фофанова, "расползся по всему западному крылу Третьяковки". Буквально. От подвала, где установили массивные чугунные скульптуры Энтони Гормли, и раздевалки (не пропустите двух истуканов Уго Рондиноне) до второго этажа.

Задействовали даже небольшое пространство в пролете у эскалаторов: тут теперь "Антарктическая деревня" — лоскутные домики-юрты Lucy + Jorge Orta. Эта работа подчеркивает кочевой характер выставки: из Москвы она должна отправиться в Париж, в Palais de Tokyo.

Посетители на выставке Многообразие. Единство. Современное искусство Европы. Берлин. Москва. Париж в западном крыле Новой Третьяковки на Крымском валу в Москве
5 из 14

Проект "Многообразие. Единство", по словам Фофанова, "расползся по всему западному крылу Третьяковки". Буквально. От подвала, где установили массивные чугунные скульптуры Энтони Гормли, и раздевалки (не пропустите двух истуканов Уго Рондиноне) до второго этажа.

Задействовали даже небольшое пространство в пролете у эскалаторов: тут теперь "Антарктическая деревня" — лоскутные домики-юрты Lucy + Jorge Orta. Эта работа подчеркивает кочевой характер выставки: из Москвы она должна отправиться в Париж, в Palais de Tokyo.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

"Мы вспоминаем о 1980-90-х, когда в ЦДХ, который располагался здесь, организовывал потрясающие ретроспективы крупнейших художников современности, открывая их для моего поколения", — говорит Зельфира Трегулова.

Полное название проекта звучит так: "Многообразие. Единство. Современное искусство Европы. Берлин. Москва. Париж". Это отсылка к знаменитым выставкам "Москва — Париж" (1981) и "Москва — Берлин" (1996). Однако теперь перед нами искусство, созданное уже после падения железного занавеса, за последние три десятилетия. И именно ныне живущими художниками.

Исключение — Кристиан Болтански, ушедший из жизни в 2021-м. "Его работа создана для выставки. Здесь почти треть задумана специально для нашего проекта", — уточняет Трегулова.

Посетительница у работы Крис Лемсалу Салли идет вокруг роз, представленной на выставке Многообразие. Единство. Современное искусство Европы. Берлин. Москва. Париж в западном крыле Новой Третьяковки на Крымском валу в Москве
6 из 14

"Мы вспоминаем о 1980-90-х, когда в ЦДХ, который располагался здесь, организовывал потрясающие ретроспективы крупнейших художников современности, открывая их для моего поколения", — говорит Зельфира Трегулова.

Полное название проекта звучит так: "Многообразие. Единство. Современное искусство Европы. Берлин. Москва. Париж". Это отсылка к знаменитым выставкам "Москва — Париж" (1981) и "Москва — Берлин" (1996). Однако теперь перед нами искусство, созданное уже после падения железного занавеса, за последние три десятилетия. И именно ныне живущими художниками.

Исключение — Кристиан Болтански, ушедший из жизни в 2021-м. "Его работа создана для выставки. Здесь почти треть задумана специально для нашего проекта", — уточняет Трегулова.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© Ольга Распопова

Фотоинсталляция Болтански разместилась у самых дверей — вместе с зеркальным силуэтом "Корабля дураков" бельгийского художника-концептуалиста Криса Мартина. "Может, это аллюзия на шлюпки беженцев, а может, намек на поговорку, что мы все в одной лодке", — рассуждает куратор Сергей Фофанов.

Как на любой современной выставке, есть несколько интерактивных работ. Например, встав на черный круг, можно поиграть со своим цифровым аватаром, и он будет послушно повторять ваши движения — это Skin Тристана Шульце.

Посетительница со своим цифровым аватаром на открытии выставки Многообразие / Единство. Современное европейское искусство. Берлин. Москва. Париж
7 из 14

Фотоинсталляция Болтански разместилась у самых дверей — вместе с зеркальным силуэтом "Корабля дураков" бельгийского художника-концептуалиста Криса Мартина. "Может, это аллюзия на шлюпки беженцев, а может, намек на поговорку, что мы все в одной лодке", — рассуждает куратор Сергей Фофанов.

Как на любой современной выставке, есть несколько интерактивных работ. Например, встав на черный круг, можно поиграть со своим цифровым аватаром, и он будет послушно повторять ваши движения — это Skin Тристана Шульце.

© Ольга Распопова
© Ольга Распопова

Чтобы забрать с собой авторский сувенир испанского художника Фернандо Санчес Кастильо, придется потрудиться: написать собственное определение демократии на листочке и бросить его в стеклянную урну. В подарок — одна из пяти тысяч фигурок человека, который прославился тем, что во времена Третьего рейха отказался вытянуть руку в нацистском приветствии. Они выставлены на белом постаменте как игрушечная армия — после "голосования" выбирайте любую. Но непонятно, как долго продлится эта "акция".

На выставке Многообразие. Единство. Современное искусство Европы. Берлин. Москва. Париж в западном крыле Новой Третьяковки на Крымском валу в Москве
8 из 14

Чтобы забрать с собой авторский сувенир испанского художника Фернандо Санчес Кастильо, придется потрудиться: написать собственное определение демократии на листочке и бросить его в стеклянную урну. В подарок — одна из пяти тысяч фигурок человека, который прославился тем, что во времена Третьего рейха отказался вытянуть руку в нацистском приветствии. Они выставлены на белом постаменте как игрушечная армия — после "голосования" выбирайте любую. Но непонятно, как долго продлится эта "акция".

© Ольга Распопова
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Очередь из желающих сделать селфи выстраивается около масштабной инсталляции Хенрике Науман, чья работа "Передовые достижения", кстати, сейчас участвует еще и в Уральской биеннале.

Науман — одна из немногих, кто смог прорваться в Москву на вернисаж. "Объединение ФРГ и ГДР я помню смутно, это было в детстве. Но точно знаю, что весь мир для меня тогда перевернулся", — объяснила она.

По комнате, в которой поменялись местами стены и пол, можно пройтись. Только не забудьте переобуться в мохнатые тапочки, выставленные рядом.

Посетители у работы Хенрики Науманн Ностальгия, представленной на выставке Многообразие. Единство. Современное искусство Европы. Берлин. Москва. Париж в западном крыле Новой Третьяковки на Крымском валу в Москве
9 из 14

Очередь из желающих сделать селфи выстраивается около масштабной инсталляции Хенрике Науман, чья работа "Передовые достижения", кстати, сейчас участвует еще и в Уральской биеннале.

Науман — одна из немногих, кто смог прорваться в Москву на вернисаж. "Объединение ФРГ и ГДР я помню смутно, это было в детстве. Но точно знаю, что весь мир для меня тогда перевернулся", — объяснила она.

По комнате, в которой поменялись местами стены и пол, можно пройтись. Только не забудьте переобуться в мохнатые тапочки, выставленные рядом.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Немцев в экспозиции много, есть среди них и живые классики. Например, Ансельм Кифер: его работа "Зимнее путешествие" напоминает фантастические театральные декорации. Название — отсылка к музыкальному циклу Франца Шуберта, а содержание — исследование концепта немецкого романтизма и эпохи Просвещения. Отдельное камерное пространство — у Герхарда Рихтера, где разместили цикл из 60 небольших работ художника.

Посетительница у одной из работ, представленных на выставке Многообразие. Единство. Современное искусство Европы. Берлин. Москва. Париж в западном крыле Новой Третьяковки на Крымском валу в Москве
10 из 14

Немцев в экспозиции много, есть среди них и живые классики. Например, Ансельм Кифер: его работа "Зимнее путешествие" напоминает фантастические театральные декорации. Название — отсылка к музыкальному циклу Франца Шуберта, а содержание — исследование концепта немецкого романтизма и эпохи Просвещения. Отдельное камерное пространство — у Герхарда Рихтера, где разместили цикл из 60 небольших работ художника.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© Ольга Распопова

Почти все участники — еще и коммерчески очень успешные авторы, так что есть возможность посмотреть, что сегодня предпочитает арт-рынок.

Вот, скажем, Адриан Гени. Цены на картины 44-летнего уроженца небольшого городка в Трансильвании обычно стартуют от 750 тысяч евро. Причем ведущие галереи и крупные коллекционеры приходится ждать в очереди.

Адриан Гени. На выставке Многообразие. Единство. Современное искусство Европы. Берлин. Москва. Париж в западном крыле Новой Третьяковки на Крымском валу в Москве
11 из 14

Почти все участники — еще и коммерчески очень успешные авторы, так что есть возможность посмотреть, что сегодня предпочитает арт-рынок.

Вот, скажем, Адриан Гени. Цены на картины 44-летнего уроженца небольшого городка в Трансильвании обычно стартуют от 750 тысяч евро. Причем ведущие галереи и крупные коллекционеры приходится ждать в очереди.

© Ольга Распопова
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Наших художников не так много: Ольга Чернышева, группы "Синий суп", "Славяне и татары", подготовившие два перформанса, которые состоятся 26 ноября.

Масштабную работу "Последний взмах" Ильи и Эмилии Кабаковых о "перегруженности" Европы спрятали за черным занавесом в черной комнате. Спойлер: не обойдется без любимых ими ангелов.

Посетитель у инсталляции Моны Хатум Время покажет, представленной на выставке Многообразие. Единство. Современное искусство Европы. Берлин. Москва. Париж в западном крыле Новой Третьяковки на Крымском валу в Москве
12 из 14

Наших художников не так много: Ольга Чернышева, группы "Синий суп", "Славяне и татары", подготовившие два перформанса, которые состоятся 26 ноября.

Масштабную работу "Последний взмах" Ильи и Эмилии Кабаковых о "перегруженности" Европы спрятали за черным занавесом в черной комнате. Спойлер: не обойдется без любимых ими ангелов.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© Ольга Распопова

Как ни странно, но о пандемии — так, чтобы в лоб — практически ничего. Разве что "Небесно-голубой" Анри Сала (на фото), но это работа 2008-го, новыми смыслами обросла только сейчас. Хотя многим, возможно, она скорее напомнит "Сотворение Адама" Микеланджело.

На выставке Многообразие. Единство. Современное искусство Европы. Берлин. Москва. Париж в западном крыле Новой Третьяковки на Крымском валу в Москве
13 из 14

Как ни странно, но о пандемии — так, чтобы в лоб — практически ничего. Разве что "Небесно-голубой" Анри Сала (на фото), но это работа 2008-го, новыми смыслами обросла только сейчас. Хотя многим, возможно, она скорее напомнит "Сотворение Адама" Микеланджело.

© Ольга Распопова
© Ольга Распопова

В общем, встретились как-то на выставке красный пластиковый конус, плюшевый черный шар и мраморный белый куб. Это не начало анекдота, а описание одной из работ (Недко Солаков, "Три из них") и в целом всей экспозиции. Диалог у этих фигур, конечно, получился весьма необычный. Зато многообразия хватило.

"Многообразие. Единство. Современное искусство Европы. Берлин. Москва. Париж", Новая Третьяковка, до 13 марта 2022

На выставке Многообразие. Единство. Современное искусство Европы. Берлин. Москва. Париж в западном крыле Новой Третьяковки на Крымском валу в Москве
14 из 14

В общем, встретились как-то на выставке красный пластиковый конус, плюшевый черный шар и мраморный белый куб. Это не начало анекдота, а описание одной из работ (Недко Солаков, "Три из них") и в целом всей экспозиции. Диалог у этих фигур, конечно, получился весьма необычный. Зато многообразия хватило.

"Многообразие. Единство. Современное искусство Европы. Берлин. Москва. Париж", Новая Третьяковка, до 13 марта 2022

© Ольга Распопова
 
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