https://ria.ru/20211123/vuchich-1760311660.html
Вучич заявил о намерении Сербии строить на своей территории АЭС
Вучич заявил о намерении Сербии строить на своей территории АЭС - РИА Новости, 23.11.2021
Вучич заявил о намерении Сербии строить на своей территории АЭС
Сербия рассматривает возможность строительства на территории страны атомной электростанции, консультируется по этому поводу с Росатомом, заявил во вторник... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T12:11
2021-11-23T12:11
2021-11-23T12:11
белград (город)
сербия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
александр вучич
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757429193_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_bd1d330b37faf4ad40d4a5c9497f2afa.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Сербия рассматривает возможность строительства на территории страны атомной электростанции, консультируется по этому поводу с Росатомом, заявил во вторник президент страны Александр Вучич."Мы об этом раньше не думали, но сейчас мы начинаем думать об этом очень серьезно.... Сейчас мы рассматриваем вопрос ядерных электростанций. Мы рассматриваем многие вопросы вместе с Росатомом. Посмотрим, как это пойдет, но нам нужны дополнительные консультации с нашими российскими партнерами, как вообще работать в будущем", - сказал Вучич.Он добавил, что для Белграда остается актуальным вопрос финансирования проекта."Поскольку большие ядерные электростанции - это свыше 10 миллиардов. А мы договорились, что у нас госдолг должен быть всегда меньше 60%. Мы никогда не должны ставить под угрозу будущее наших детей из-за большого госдолга", - отметил Вучич в эксклюзивном интервью для YouTube-канала Соловьев Live.
https://ria.ru/20211123/serbiya-1760276162.html
белград (город)
сербия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757429193_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_98c12a93bea117fd0dd22de98a78521b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белград (город), сербия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", александр вучич
Вучич заявил о намерении Сербии строить на своей территории АЭС
Вучич: Сербия намерена строить АЭС и консультируется по этому вопросу с Росатомом