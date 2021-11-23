https://ria.ru/20211123/vuchich-1760311660.html

Вучич заявил о намерении Сербии строить на своей территории АЭС

Вучич заявил о намерении Сербии строить на своей территории АЭС - РИА Новости, 23.11.2021

Вучич заявил о намерении Сербии строить на своей территории АЭС

Сербия рассматривает возможность строительства на территории страны атомной электростанции, консультируется по этому поводу с Росатомом, заявил во вторник... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T12:11

2021-11-23T12:11

2021-11-23T12:11

белград (город)

сербия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

александр вучич

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Сербия рассматривает возможность строительства на территории страны атомной электростанции, консультируется по этому поводу с Росатомом, заявил во вторник президент страны Александр Вучич."Мы об этом раньше не думали, но сейчас мы начинаем думать об этом очень серьезно.... Сейчас мы рассматриваем вопрос ядерных электростанций. Мы рассматриваем многие вопросы вместе с Росатомом. Посмотрим, как это пойдет, но нам нужны дополнительные консультации с нашими российскими партнерами, как вообще работать в будущем", - сказал Вучич.Он добавил, что для Белграда остается актуальным вопрос финансирования проекта."Поскольку большие ядерные электростанции - это свыше 10 миллиардов. А мы договорились, что у нас госдолг должен быть всегда меньше 60%. Мы никогда не должны ставить под угрозу будущее наших детей из-за большого госдолга", - отметил Вучич в эксклюзивном интервью для YouTube-канала Соловьев Live.

https://ria.ru/20211123/serbiya-1760276162.html

белград (город)

сербия

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белград (город), сербия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", александр вучич