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https://ria.ru/20211123/vtorzhenie-1760330628.html
Клишас отреагировал на сообщения СМИ о планах "вторжения" России на Украину
Клишас отреагировал на сообщения СМИ о планах "вторжения" России на Украину - РИА Новости, 23.11.2021
Клишас отреагировал на сообщения СМИ о планах "вторжения" России на Украину
Сообщения западных СМИ о якобы имеющихся у России военных планах в отношении Украины преследуют единственную цель - скрыть тот факт, что Киев отказывается от... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T13:27
2021-11-23T13:27
в мире
киев
сша
дмитрий песков
владимир зеленский
совет федерации рф
сергей лавров
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Сообщения западных СМИ о якобы имеющихся у России военных планах в отношении Украины преследуют единственную цель - скрыть тот факт, что Киев отказывается от выполнения минских соглашений, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.Ранее руководитель главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что Россия якобы готовится к нападению на Украину. В свою очередь агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что разведка США считает, что Россия якобы планирует вторжение на Украину с трех направлений. Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, массовые заявления и публикации в западных странах о подготовке вторжения России на Украину заставляют задуматься, что не исключены провокации, эта истерика нагнетается искусственно. Глава МИД Сергей Лавров также заявлял, что киевский режим пытается представить себя жертвой российской агрессии, а президент Украины Владимир Зеленский не против пойти на провокации."Провокационная шумиха в западных СМИ о передвижении российских войск у западных границ России преследует одну цель - создать информационную завесу тому факту, что Украина отказывается от выполнения минских соглашений", - заявил Клишас.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Со своей стороны в Москве заявляют, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, и страна никому не угрожала и не угрожает. В рамках последнего брифинга Песков еще раз отметил, что "Россия не собирается ни на кого нападать, Россия не вынашивает никаких агрессивных планов".
https://ria.ru/20211123/ukraina-1760264306.html
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в мире, киев, сша, дмитрий песков, владимир зеленский, совет федерации рф, сергей лавров, ситуация в днр и лнр, россия
13:27 23.11.2021
 
Клишас отреагировал на сообщения СМИ о планах "вторжения" России на Украину

Клишас назвал статьи западных СМИ о планах "вторжения" России на Украину провокационными

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАндрей Клишас
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Сообщения западных СМИ о якобы имеющихся у России военных планах в отношении Украины преследуют единственную цель - скрыть тот факт, что Киев отказывается от выполнения минских соглашений, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Ранее руководитель главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что Россия якобы готовится к нападению на Украину. В свою очередь агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что разведка США считает, что Россия якобы планирует вторжение на Украину с трех направлений. Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, массовые заявления и публикации в западных странах о подготовке вторжения России на Украину заставляют задуматься, что не исключены провокации, эта истерика нагнетается искусственно. Глава МИД Сергей Лавров также заявлял, что киевский режим пытается представить себя жертвой российской агрессии, а президент Украины Владимир Зеленский не против пойти на провокации.
Снегопад в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
00:30
Депутат Рады заявил, что слухами о "вторжении" прикрывают проблемы Украины
"Провокационная шумиха в западных СМИ о передвижении российских войск у западных границ России преследует одну цель - создать информационную завесу тому факту, что Украина отказывается от выполнения минских соглашений", - заявил Клишас.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Со своей стороны в Москве заявляют, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, и страна никому не угрожала и не угрожает. В рамках последнего брифинга Песков еще раз отметил, что "Россия не собирается ни на кого нападать, Россия не вынашивает никаких агрессивных планов".
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
Вчера, 22:57
Госдеп прокомментировал сообщения СМИ о "вторжении" России на Украину
 
В миреКиевСШАДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийСовет Федерации РФСергей ЛавровСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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