https://ria.ru/20211123/vtorzhenie-1760330628.html

Клишас отреагировал на сообщения СМИ о планах "вторжения" России на Украину

Клишас отреагировал на сообщения СМИ о планах "вторжения" России на Украину - РИА Новости, 23.11.2021

Клишас отреагировал на сообщения СМИ о планах "вторжения" России на Украину

Сообщения западных СМИ о якобы имеющихся у России военных планах в отношении Украины преследуют единственную цель - скрыть тот факт, что Киев отказывается от... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T13:27

2021-11-23T13:27

2021-11-23T13:27

в мире

киев

сша

дмитрий песков

владимир зеленский

совет федерации рф

сергей лавров

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Сообщения западных СМИ о якобы имеющихся у России военных планах в отношении Украины преследуют единственную цель - скрыть тот факт, что Киев отказывается от выполнения минских соглашений, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.Ранее руководитель главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что Россия якобы готовится к нападению на Украину. В свою очередь агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что разведка США считает, что Россия якобы планирует вторжение на Украину с трех направлений. Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, массовые заявления и публикации в западных странах о подготовке вторжения России на Украину заставляют задуматься, что не исключены провокации, эта истерика нагнетается искусственно. Глава МИД Сергей Лавров также заявлял, что киевский режим пытается представить себя жертвой российской агрессии, а президент Украины Владимир Зеленский не против пойти на провокации."Провокационная шумиха в западных СМИ о передвижении российских войск у западных границ России преследует одну цель - создать информационную завесу тому факту, что Украина отказывается от выполнения минских соглашений", - заявил Клишас.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Со своей стороны в Москве заявляют, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, и страна никому не угрожала и не угрожает. В рамках последнего брифинга Песков еще раз отметил, что "Россия не собирается ни на кого нападать, Россия не вынашивает никаких агрессивных планов".

https://ria.ru/20211123/ukraina-1760264306.html

https://ria.ru/20211122/gosdep-1760260006.html

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в мире, киев, сша, дмитрий песков, владимир зеленский, совет федерации рф, сергей лавров, ситуация в днр и лнр, россия