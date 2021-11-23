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ВТБ восстановил работу онлайн-сервисов банка
ВТБ восстановил работу онлайн-сервисов банка - РИА Новости, 23.11.2021
ВТБ восстановил работу онлайн-сервисов банка
ВТБ восстановил работу онлайн-сервисов банка, сообщается в Telegram-канале ВТБ. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T15:10
2021-11-23T15:10
2021-11-23T15:10
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. ВТБ восстановил работу онлайн-сервисов банка, сообщается в Telegram-канале ВТБ.Ранее во вторник клиенты ВТБ жаловались на сбои в работе онлайн-сервисов. По данным Downdetector, на 12.25 мск было зафиксировано 294 обращения. С проблемами сталкивались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани и других городов России.Добавляется, что банк работает над повышением производительности IT-систем и приносит клиентам извинения за неудобства.
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экономика, технологии, ростов-на-дону, москва, втб, россия
ВТБ восстановил работу онлайн-сервисов банка
ВТБ устранил перебои в работе своих онлайн-сервисов