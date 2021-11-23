https://ria.ru/20211123/vtb-1760352052.html

ВТБ восстановил работу онлайн-сервисов банка

ВТБ восстановил работу онлайн-сервисов банка - РИА Новости, 23.11.2021

ВТБ восстановил работу онлайн-сервисов банка

ВТБ восстановил работу онлайн-сервисов банка, сообщается в Telegram-канале ВТБ. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T15:10

2021-11-23T15:10

2021-11-23T15:10

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. ВТБ восстановил работу онлайн-сервисов банка, сообщается в Telegram-канале ВТБ.Ранее во вторник клиенты ВТБ жаловались на сбои в работе онлайн-сервисов. По данным Downdetector, на 12.25 мск было зафиксировано 294 обращения. С проблемами сталкивались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани и других городов России.Добавляется, что банк работает над повышением производительности IT-систем и приносит клиентам извинения за неудобства.

https://ria.ru/20211122/sotsproekty-1760194266.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, технологии, ростов-на-дону, москва, втб, россия