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В Совфеде предложили ввести реальные сроки за опасное вождение
В Совфеде предложили ввести реальные сроки за опасное вождение - РИА Новости, 23.11.2021
В Совфеде предложили ввести реальные сроки за опасное вождение
Опасное вождение, способное создать угрозу для других водителей, должно караться уголовной ответственностью, это должны быть не условные, а реальные сроки - от... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T11:54
2021-11-23T11:59
общество
совет федерации рф
госдума рф
авто
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Опасное вождение, способное создать угрозу для других водителей, должно караться уголовной ответственностью, это должны быть не условные, а реальные сроки - от трех до пяти лет лишения свободы, заявил РИА Новости во вторник замглавы международного комитета Совфеда Валерий Васильев.Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее дал поручение в кратчайшие сроки подготовить поправки в законодательство об ужесточении наказания за хулиганство на дорогах, сообщили в пресс-службе нижней палаты."Информация о новом резонансном ДТП, произошедшем в Москве на Кутузовском проспекте, вызывает совершенно заслуженное возмущение граждан. Одно дело, когда аварии происходят в связи со сложными погодными условиями, какими-то экстремальными ситуациями, которые, к сожалению, на дорогах случаются, и совсем другое дело, когда подвергаются риску жизни участников дорожного движения и пешеходов ради хайпа в интернете, ради того, чтобы увеличить количество подписчиков в социальных сетях",- подчеркнул сенатор.В субботу два автомобиля столкнулись лоб в лоб на Кутузовском проспекте в Москве, в них врезался еще один. За рулем машины BMW, которая стала виновником аварии, был автоблогер Саид Губденский, он погиб, его пассажир Заур Ибрагимов был госпитализирован и скончался в больнице.По мнению Васильева, подобные действия, да и в целом лихачество, хулиганство на дорогах должно строго наказываться, и не только финансово. "Так как штрафы не меняют ситуацию на дорогах, подобные нарушения должны караться уголовной ответственностью, причем это должны быть не условные, а реальные сроки. От трех до пяти лет лишения свободы", - считает политик.Он отметил, что за нарушение только скоростного режима такие водители за один день получают десятки штрафов, но это их не останавливает и они продолжают ездить по Москве со скоростью 200 километров в час, "поэтому говорить об увеличении штрафов совершенно бесперспективно". "Остановить таких "гонщиков" могут только реальные уголовные сроки, которые не должны заменяться общественными работами или сроками условными, поскольку даже в это время их не останавливает отсутствие прав и они все равно садятся за руль", -сказал Васильев.Он подчеркнул, что готов поддержать предложения депутатов Владимира Васильева, Василия Пискарева и Евгения Москвичева "по введению жестких мер наказания в отношении тех, кто неоднократно нарушил правила дорожного движения, создав угрозу жизни и здоровью людей", и предположил, что и его коллеги-сенаторы также поддержат данное предложение.
https://ria.ru/20211121/dtp-1760010539.html
https://ria.ru/20210608/gosduma-1736125032.html
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общество, совет федерации рф, госдума рф, авто
11:54 23.11.2021 (обновлено: 11:59 23.11.2021)
 
В Совфеде предложили ввести реальные сроки за опасное вождение

Сенатор Васильев предложил ввести реальные сроки за опасное вождение автомобиля

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкСенаторы на заседании Совета Федерации РФ
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Опасное вождение, способное создать угрозу для других водителей, должно караться уголовной ответственностью, это должны быть не условные, а реальные сроки - от трех до пяти лет лишения свободы, заявил РИА Новости во вторник замглавы международного комитета Совфеда Валерий Васильев.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее дал поручение в кратчайшие сроки подготовить поправки в законодательство об ужесточении наказания за хулиганство на дорогах, сообщили в пресс-службе нижней палаты.
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"Информация о новом резонансном ДТП, произошедшем в Москве на Кутузовском проспекте, вызывает совершенно заслуженное возмущение граждан. Одно дело, когда аварии происходят в связи со сложными погодными условиями, какими-то экстремальными ситуациями, которые, к сожалению, на дорогах случаются, и совсем другое дело, когда подвергаются риску жизни участников дорожного движения и пешеходов ради хайпа в интернете, ради того, чтобы увеличить количество подписчиков в социальных сетях",- подчеркнул сенатор.
В субботу два автомобиля столкнулись лоб в лоб на Кутузовском проспекте в Москве, в них врезался еще один. За рулем машины BMW, которая стала виновником аварии, был автоблогер Саид Губденский, он погиб, его пассажир Заур Ибрагимов был госпитализирован и скончался в больнице.
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По мнению Васильева, подобные действия, да и в целом лихачество, хулиганство на дорогах должно строго наказываться, и не только финансово. "Так как штрафы не меняют ситуацию на дорогах, подобные нарушения должны караться уголовной ответственностью, причем это должны быть не условные, а реальные сроки. От трех до пяти лет лишения свободы", - считает политик.
Он отметил, что за нарушение только скоростного режима такие водители за один день получают десятки штрафов, но это их не останавливает и они продолжают ездить по Москве со скоростью 200 километров в час, "поэтому говорить об увеличении штрафов совершенно бесперспективно". "Остановить таких "гонщиков" могут только реальные уголовные сроки, которые не должны заменяться общественными работами или сроками условными, поскольку даже в это время их не останавливает отсутствие прав и они все равно садятся за руль", -сказал Васильев.
Он подчеркнул, что готов поддержать предложения депутатов Владимира Васильева, Василия Пискарева и Евгения Москвичева "по введению жестких мер наказания в отношении тех, кто неоднократно нарушил правила дорожного движения, создав угрозу жизни и здоровью людей", и предположил, что и его коллеги-сенаторы также поддержат данное предложение.
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В Совфеде рассказали, сколько составит штраф за опасное вождение
 
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