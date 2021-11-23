https://ria.ru/20211123/voyna-1760325265.html

Украина начнет полномасштабную войну лишь при одном условии

Украина "воспользуется" Россией для начала войны, заявили в Раде - РИА Новости, 23.11.2021

Украина начнет полномасштабную войну лишь при одном условии

Полномасштабная война на Украине возможна в том случае, если власти почувствуют угрозу "нового Майдана". Об этом в эфире телеканала "НАШ" заявил депутат... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T13:05

2021-11-23T13:05

2021-11-23T13:05

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Полномасштабная война на Украине возможна в том случае, если власти почувствуют угрозу "нового Майдана". Об этом в эфире телеканала "НАШ" заявил депутат Верховной Рады от партии ОПЗЖ Анатолий Бурмич.Он напомнил, что уже в начале декабря "Нафтогаз Украины" начнет повышать цены.По его мнению, это способно привести к массовым протестам, в ответ на которые руководство страны может приметь план "Б"."…произойдет так, что у нас развяжется война и те, кто будет стоять на Майдане, пойдут воевать", — заключил парламентарий.Все это происходит, по его словам, на фоне звучащих отовсюду заявлений о скором наступлении России на Украину. При этом Бурмич считает, что они противоречат здравому смыслу, так как Москва не станет рисковать перед предстоящей встречей Владимира Путина и Джо Байдена.Ранее руководитель главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов обвинил Россию в подготовке к нападению на Украину. Согласно данным агентства Блумберг, разведка США считает, что Москва якобы планирует вторжение с трех направлений – с территории Крыма, с материковой границы и через Белоруссию.В Кремле, в свою очередь, заявили, что Россия не собирается ни на кого нападать, тогда как украинская сторона, напротив, планирует агрессивные действия против республик ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20211114/voyna-1759001571.html

https://ria.ru/20211123/stingery-1760322959.html

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в мире, украина, верховная рада украины, оппозиционная платформа - за жизнь, россия