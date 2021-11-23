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Володин поручил изучить ситуацию с жильем для сирот в регионах-донорах
Володин поручил изучить ситуацию с жильем для сирот в регионах-донорах - РИА Новости, 23.11.2021
Володин поручил изучить ситуацию с жильем для сирот в регионах-донорах
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал думский комитет по контролю изучить ситуацию с обеспечением жильем детей-сирот в регионах-донорах, после этого нужно... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T20:01
2021-11-23T20:01
общество
вячеслав володин
госдума рф
анна кузнецова
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал думский комитет по контролю изучить ситуацию с обеспечением жильем детей-сирот в регионах-донорах, после этого нужно будет отправить информацию об этом в министерство финансов."Есть регионы-доноры, у которых есть дополнительные свои возможности. И здесь уже вопрос к региону, к приоритетам, которые они для себя определили… Поэтому правильно было бы комитету по контролю изучить ситуацию в отношении обеспечения вопроса детей-сирот жильем во всех регионах-донорах. Нам доложить… У нас, получается, бюджетные возможности есть, а куда их тратить? Может быть, все-таки детям помочь и выполнить обязательства? Это же все-таки региональные полномочия. Мы их софинансируем, но в большем объеме это региональные", - заявил Володин на пленарном заседании.Также, по его словам, после изучения ситуации комитетом по контролю информацию о регионах необходимо будет передать министерству финансов."И разберемся, почему там, где деньги есть, жильем не обеспечивают детей-сирот. Об этом речь идет. Давайте обсуждать объективно картину", - отметил Володин."А что касается регионов-реципиентов, у кого бюджет недостаточен для того, чтобы решать эту проблему самостоятельно, мы с (министром финансов) Антоном Германовичем Силуановым обсудим это и будем искать решение. Мы создали рабочую группу, такое решение принято, поэтому подключайтесь к ней. Но со своей стороны спросите с региональных органов власти, почему эта проблема не решена была ранее", - добавил спикер Госдумы.Раннее Володин на пленарном заседании сообщил о создании трех рабочих групп - по обеспечению жильем детей-сирот, по обманутым дольщикам, по тарифам на отопление и водоснабжение. Они будут созданы в Госдуме совместно с Генпрокуратурой. Парламентарий отметил, что рабочую группу по обеспечению жильем детей-сирот возглавит вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
https://ria.ru/20211119/putin-1759794946.html
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общество, вячеслав володин, госдума рф, анна кузнецова
20:01 23.11.2021
 
Володин поручил изучить ситуацию с жильем для сирот в регионах-донорах

Володин поручил комитету Госдумы изучить ситуацию с жильем для сирот в регионах-донорах

© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал думский комитет по контролю изучить ситуацию с обеспечением жильем детей-сирот в регионах-донорах, после этого нужно будет отправить информацию об этом в министерство финансов.
"Есть регионы-доноры, у которых есть дополнительные свои возможности. И здесь уже вопрос к региону, к приоритетам, которые они для себя определили… Поэтому правильно было бы комитету по контролю изучить ситуацию в отношении обеспечения вопроса детей-сирот жильем во всех регионах-донорах. Нам доложить… У нас, получается, бюджетные возможности есть, а куда их тратить? Может быть, все-таки детям помочь и выполнить обязательства? Это же все-таки региональные полномочия. Мы их софинансируем, но в большем объеме это региональные", - заявил Володин на пленарном заседании.
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Также, по его словам, после изучения ситуации комитетом по контролю информацию о регионах необходимо будет передать министерству финансов.
"И разберемся, почему там, где деньги есть, жильем не обеспечивают детей-сирот. Об этом речь идет. Давайте обсуждать объективно картину", - отметил Володин.
"А что касается регионов-реципиентов, у кого бюджет недостаточен для того, чтобы решать эту проблему самостоятельно, мы с (министром финансов) Антоном Германовичем Силуановым обсудим это и будем искать решение. Мы создали рабочую группу, такое решение принято, поэтому подключайтесь к ней. Но со своей стороны спросите с региональных органов власти, почему эта проблема не решена была ранее", - добавил спикер Госдумы.
Раннее Володин на пленарном заседании сообщил о создании трех рабочих групп - по обеспечению жильем детей-сирот, по обманутым дольщикам, по тарифам на отопление и водоснабжение. Они будут созданы в Госдуме совместно с Генпрокуратурой. Парламентарий отметил, что рабочую группу по обеспечению жильем детей-сирот возглавит вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
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ОбществоВячеслав ВолодинГосдума РФАнна Кузнецова
 
 
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