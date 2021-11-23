Четвертая волна COVID-19 в России завершается

09:12 23.11.2021 (обновлено: 12:16 23.11.2021)
Эксперты заявили о завершении четвертой волны COVID-19 в России
Глава центра ДНКОМ Исаев заявил о завершении в России четвертой волны COVID-19
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник во время лабораторных исследований ПЦР-тестов в Ставропольской краевой специализированной клинической инфекционной больнице
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В России отступает четвертая волна коронавируса, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ.
"Мы работаем не только с физическими лицами, но и муниципальными заказчиками, поэтому видим, что в разгар эпидемии количество вызовов увеличивается. <…> Главный критерий, который говорит о том, что волна отступает, — это количество положительных проб от общего числа ПЦР-анализов", — заявил глава лаборатории Андрей Исаев.
По подсчетам центра, за прошлую неделю количество положительных проб упало до шести процентов, хотя ранее этот показатель составлял 11 процентов.
"Если посмотреть на статистику, действительно может показаться, что сейчас четвертая волна, которая стала одной из самых жестких, идет на спад, но это не повод расслабляться и думать, что мы победили коронавирус", — добавил со своей стороны молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ Сергей Харитонов.
Накануне директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пандемия COVID-19 в России завершится, когда у 70-75 процентов населения выработается нужное количество антител. Для этого он призвал увеличить темпы вакцинации.
Сейчас в России зарегистрированы пять вакцин для профилактики коронавируса: "Спутник V" и "Спутник Лайт" от Центра имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-Н" от Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, а также "КовиВак", созданный Центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова.