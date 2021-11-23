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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211123/volna-1760279963.html
Четвертая волна COVID-19 в России завершается
Эксперты заявили о завершении четвертой волны COVID-19 в России - РИА Новости, 23.11.2021
Четвертая волна COVID-19 в России завершается
В России отступает четвертая волна коронавируса, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T09:12
2021-11-23T12:16
распространение коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
александр гинцбург
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В России отступает четвертая волна коронавируса, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ."Мы работаем не только с физическими лицами, но и муниципальными заказчиками, поэтому видим, что в разгар эпидемии количество вызовов увеличивается. &lt;…&gt; Главный критерий, который говорит о том, что волна отступает, — это количество положительных проб от общего числа ПЦР-анализов", — заявил глава лаборатории Андрей Исаев.По подсчетам центра, за прошлую неделю количество положительных проб упало до шести процентов, хотя ранее этот показатель составлял 11 процентов."Если посмотреть на статистику, действительно может показаться, что сейчас четвертая волна, которая стала одной из самых жестких, идет на спад, но это не повод расслабляться и думать, что мы победили коронавирус", — добавил со своей стороны молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ Сергей Харитонов.Накануне директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пандемия COVID-19 в России завершится, когда у 70-75 процентов населения выработается нужное количество антител. Для этого он призвал увеличить темпы вакцинации.Сейчас в России зарегистрированы пять вакцин для профилактики коронавируса: "Спутник V" и "Спутник Лайт" от Центра имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-Н" от Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, а также "КовиВак", созданный Центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", александр гинцбург, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
09:12 23.11.2021 (обновлено: 12:16 23.11.2021)
 
Эксперты заявили о завершении четвертой волны COVID-19 в России

Глава центра ДНКОМ Исаев заявил о завершении в России четвертой волны COVID-19

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник во время лабораторных исследований ПЦР-тестов в Ставропольской краевой специализированной клинической инфекционной больнице
Медицинский сотрудник во время лабораторных исследований ПЦР-тестов в Ставропольской краевой специализированной клинической инфекционной больнице - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В России отступает четвертая волна коронавируса, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ.
"Мы работаем не только с физическими лицами, но и муниципальными заказчиками, поэтому видим, что в разгар эпидемии количество вызовов увеличивается. <…> Главный критерий, который говорит о том, что волна отступает, — это количество положительных проб от общего числа ПЦР-анализов", — заявил глава лаборатории Андрей Исаев.
По подсчетам центра, за прошлую неделю количество положительных проб упало до шести процентов, хотя ранее этот показатель составлял 11 процентов.
"Если посмотреть на статистику, действительно может показаться, что сейчас четвертая волна, которая стала одной из самых жестких, идет на спад, но это не повод расслабляться и думать, что мы победили коронавирус", — добавил со своей стороны молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ Сергей Харитонов.
Медицинский работник во время работы с анализами в клинико-диагностической лаборатории инфекционной больницы - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
Вчера, 02:08Распространение коронавируса
Вирусолог назвал признаки полного выздоровления от COVID-19
Накануне директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пандемия COVID-19 в России завершится, когда у 70-75 процентов населения выработается нужное количество антител. Для этого он призвал увеличить темпы вакцинации.
Сейчас в России зарегистрированы пять вакцин для профилактики коронавируса: "Спутник V" и "Спутник Лайт" от Центра имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-Н" от Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, а также "КовиВак", созданный Центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова.
 
Распространение коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Александр ГинцбургРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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