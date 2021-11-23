https://ria.ru/20211123/vengriya-1760296213.html

Венгрия усилила ограничения из-за коронавируса

Венгрия усилила ограничения из-за коронавируса - РИА Новости, 23.11.2021

Венгрия усилила ограничения из-за коронавируса

В Венгрии ужесточили правила посещения общественных мест, использование масок стало обязательным в закрытых помещениях, это требование касается и граждан... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T11:46

2021-11-23T11:46

2021-11-23T11:46

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В Венгрии ужесточили правила посещения общественных мест, использование масок стало обязательным в закрытых помещениях, это требование касается и граждан страны, и всех туристов, сообщает АТОР.Маски нужны для визита в магазины, торговые центры (кроме офисов и фитнес-клубов), в театр, на концерты в закрытых помещениях. Понадобятся они и на рождественские ярмарки, в кинотеатры, музеи, библиотеки и почтовые отделения.Кроме того, как сообщают в туркомпаниях, с 20 ноября 2021 года вход в купальни и термальные комплексы для лиц старше 16 лет доступен только при наличии сертификата о вакцинации против COVID-19. Он предъявляется в печатном или электронном виде.Как сообщил руководитель по развитию туристического бизнеса в РФ Виталий Избрисов, у привитых россиян проблем со считыванием QR-кодов в Венгрии не возникает. Напомним, страна признает все отечественные вакцины, и наши граждане могут посетить ее с туристическими целями.

https://ria.ru/20210802/vengriya-1743652247.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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