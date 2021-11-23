https://ria.ru/20211123/vengriya-1760296213.html
Венгрия усилила ограничения из-за коронавируса
Венгрия усилила ограничения из-за коронавируса - РИА Новости, 23.11.2021
Венгрия усилила ограничения из-за коронавируса
В Венгрии ужесточили правила посещения общественных мест, использование масок стало обязательным в закрытых помещениях, это требование касается и граждан... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T11:46
2021-11-23T11:46
2021-11-23T11:46
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В Венгрии ужесточили правила посещения общественных мест, использование масок стало обязательным в закрытых помещениях, это требование касается и граждан страны, и всех туристов, сообщает АТОР.Маски нужны для визита в магазины, торговые центры (кроме офисов и фитнес-клубов), в театр, на концерты в закрытых помещениях. Понадобятся они и на рождественские ярмарки, в кинотеатры, музеи, библиотеки и почтовые отделения.Кроме того, как сообщают в туркомпаниях, с 20 ноября 2021 года вход в купальни и термальные комплексы для лиц старше 16 лет доступен только при наличии сертификата о вакцинации против COVID-19. Он предъявляется в печатном или электронном виде.Как сообщил руководитель по развитию туристического бизнеса в РФ Виталий Избрисов, у привитых россиян проблем со считыванием QR-кодов в Венгрии не возникает. Напомним, страна признает все отечественные вакцины, и наши граждане могут посетить ее с туристическими целями.
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РИА Новости
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будапешт, венгрия, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, туризм, куда поехать, коронавирус covid-19, куда можно лететь
Венгрия усилила ограничения из-за коронавируса
В Венгрии для посещения купален теперь понадобится сертификат о прививке
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости.
В Венгрии ужесточили правила посещения общественных мест, использование масок стало обязательным в закрытых помещениях, это требование касается и граждан страны, и всех туристов, сообщает
АТОР.
Маски нужны для визита в магазины, торговые центры (кроме офисов и фитнес-клубов), в театр, на концерты в закрытых помещениях. Понадобятся они и на рождественские ярмарки, в кинотеатры, музеи, библиотеки и почтовые отделения.
Кроме того, как сообщают в туркомпаниях, с 20 ноября 2021 года вход в купальни и термальные комплексы для лиц старше 16 лет доступен только при наличии сертификата о вакцинации против COVID-19. Он предъявляется в печатном или электронном виде.
Как сообщил руководитель по развитию туристического бизнеса в РФ Виталий Избрисов, у привитых россиян проблем со считыванием QR-кодов в Венгрии не возникает.
Напомним, страна признает все отечественные вакцины, и наши граждане могут посетить ее с туристическими целями.