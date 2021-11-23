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"Это дико опасно": Васильев сделал две разных прививки от коронавируса
"Это дико опасно": Васильев сделал две разных прививки от коронавируса - РИА Новости, 23.11.2021
"Это дико опасно": Васильев сделал две разных прививки от коронавируса
Александр Васильев сделал две разных прививки от коронавируса – российский "Спутник" и иностранный Pfizer. По словам историка моды, у него не было другого... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T15:50
2021-11-23T15:50
2021-11-23T15:50
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знаменитости
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шоу-бизнес
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Александр Васильев сделал две разных прививки от коронавируса – российский "Спутник" и иностранный Pfizer. По словам историка моды, у него не было другого выхода, поскольку он живет во Франции.В интервью порталу Sobesednik он отметил, что перенес вакцинацию с трудом.Ведущий также рассказал, что из-за COVID-19 у него стало меньше работы, в частности, выставок. Но при этом, по его словам, приходится ездить по всему миру и проводить параллельно несколько проектов, например, в Женеве и Калининграде. Несмотря на наличие работы, Васильев "пессимистично настроен в этом вопросе".Ранее Александр рассказал, какая деталь одежды поможет скрыть лишние килограммы у женщин.
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знаменитости, александр васильев (историк моды), шоу-бизнес
"Это дико опасно": Васильев сделал две разных прививки от коронавируса
Васильев сделал две прививки от коронавируса ради возможности жить и работать за границей
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Александр Васильев сделал две разных прививки от коронавируса – российский "Спутник" и иностранный Pfizer. По словам историка моды, у него не было другого выхода, поскольку он живет во Франции.
"Я считаю, что это дико опасно. Но никто никого не спрашивает. Я живу 40 лет во Франции, у меня французский паспорт. И другого выхода из тяжелой ситуации, в которой мы находимся, нет", – признался ведущий.
В интервью порталу Sobesednik он отметил
, что перенес вакцинацию с трудом.
"Перенес все, как всегда, с трудом. Мне кажется, что "Спутник" для меня оказался несколько легче. После иностранной вакцины поднялась температура и сильно болела рука", – добавил Васильев.
Ведущий также рассказал, что из-за COVID-19 у него стало меньше работы, в частности, выставок. Но при этом, по его словам, приходится ездить по всему миру и проводить параллельно несколько проектов, например, в Женеве и Калининграде. Несмотря на наличие работы, Васильев "пессимистично настроен в этом вопросе".
Ранее Александр рассказал
, какая деталь одежды поможет скрыть лишние килограммы у женщин.