https://ria.ru/20211123/vasilev-1760358962.html

"Это дико опасно": Васильев сделал две разных прививки от коронавируса

"Это дико опасно": Васильев сделал две разных прививки от коронавируса - РИА Новости, 23.11.2021

"Это дико опасно": Васильев сделал две разных прививки от коронавируса

Александр Васильев сделал две разных прививки от коронавируса – российский "Спутник" и иностранный Pfizer. По словам историка моды, у него не было другого... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T15:50

2021-11-23T15:50

2021-11-23T15:50

шоубиз

знаменитости

александр васильев (историк моды)

шоу-бизнес

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Александр Васильев сделал две разных прививки от коронавируса – российский "Спутник" и иностранный Pfizer. По словам историка моды, у него не было другого выхода, поскольку он живет во Франции.В интервью порталу Sobesednik он отметил, что перенес вакцинацию с трудом.Ведущий также рассказал, что из-за COVID-19 у него стало меньше работы, в частности, выставок. Но при этом, по его словам, приходится ездить по всему миру и проводить параллельно несколько проектов, например, в Женеве и Калининграде. Несмотря на наличие работы, Васильев "пессимистично настроен в этом вопросе".Ранее Александр рассказал, какая деталь одежды поможет скрыть лишние килограммы у женщин.

https://ria.ru/20211103/syabitova-1757562078.html

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знаменитости, александр васильев (историк моды), шоу-бизнес