https://ria.ru/20210204/vasilev-1595982798.html

Васильев рассказал, какая одежда скрывает лишние килограммы

Васильев рассказал, какая одежда скрывает лишние килограммы

Александр Васильев – историк моды и ведущий передачи "Модный приговор" на Первом канале в эфире одного из недавних выпусков назвал деталь гардероба, при помощи... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T16:40

2021-02-04T16:40

2021-02-04T16:40

эвелина хромченко

надежда бабкина

первый канал (телеканал)

москва

шоубиз

стиль жизни

знаменитости

звезды

александр васильев (историк моды)

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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Александр Васильев – историк моды и ведущий передачи "Модный приговор" на Первом канале в эфире одного из недавних выпусков назвал деталь гардероба, при помощи которой полным женщинам можно визуально "сбросить" лишние килограммы.Вместе с соведущими (Эвелиной Хромченко и Надеждой Бабкиной) и стилистами историк моды помог обновить гардероб 49-летней Татьяне, чей вес превышает 100 килограммов.Долгие годы из-за большого размера она пряталась за темными панталонами, рваными накидками и париками, эпатируя тем самым публику. Близкие Татьяны обратились в программу, чтобы ей помогли преобразиться и стать женственной. Одним из первых образов, предложенных Татьяне для перезагрузки, стал минималистичный комплект из черных брюк и водолазки, дополненный разноцветным шерстяным пончо.Александр Васильев сразу отметил, что благодаря этой детали "объема стало меньше", и объяснил почему.Эвелина Хромченко согласилась со словами Александра Васильева, добавив, что образ Татьяны получился "свежим" и "модным". Эксперты также дали и другие советы, как лучше одеваться крупным женщинам, чтобы выглядеть стройнее.

https://ria.ru/20210130/moda-1595109028.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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