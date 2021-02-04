Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20210204/vasilev-1595982798.html
Васильев рассказал, какая одежда скрывает лишние килограммы
Васильев рассказал, какая одежда скрывает лишние килограммы
Александр Васильев – историк моды и ведущий передачи "Модный приговор" на Первом канале в эфире одного из недавних выпусков назвал деталь гардероба, при помощи... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T16:40
2021-02-04T16:40
эвелина хромченко
надежда бабкина
первый канал (телеканал)
москва
шоубиз
стиль жизни
знаменитости
звезды
александр васильев (историк моды)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155531/87/1555318742_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cabc369cffa42df902e19e4a43cc5404.jpg
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Александр Васильев – историк моды и ведущий передачи "Модный приговор" на Первом канале в эфире одного из недавних выпусков назвал деталь гардероба, при помощи которой полным женщинам можно визуально "сбросить" лишние килограммы.Вместе с соведущими (Эвелиной Хромченко и Надеждой Бабкиной) и стилистами историк моды помог обновить гардероб 49-летней Татьяне, чей вес превышает 100 килограммов.Долгие годы из-за большого размера она пряталась за темными панталонами, рваными накидками и париками, эпатируя тем самым публику. Близкие Татьяны обратились в программу, чтобы ей помогли преобразиться и стать женственной. Одним из первых образов, предложенных Татьяне для перезагрузки, стал минималистичный комплект из черных брюк и водолазки, дополненный разноцветным шерстяным пончо.Александр Васильев сразу отметил, что благодаря этой детали "объема стало меньше", и объяснил почему.Эвелина Хромченко согласилась со словами Александра Васильева, добавив, что образ Татьяны получился "свежим" и "модным". Эксперты также дали и другие советы, как лучше одеваться крупным женщинам, чтобы выглядеть стройнее.
https://ria.ru/20210130/moda-1595109028.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155531/87/1555318742_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6398915514035baba7380ea7fd07c875.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эвелина хромченко, надежда бабкина, первый канал (телеканал), москва, стиль жизни, знаменитости, звезды, александр васильев (историк моды), стиль, мода

Васильев рассказал, какая одежда скрывает лишние килограммы

16:40 04.02.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИсторик моды Александр Васильев во время презентации своей книги "Фамильные ценности" на ежегодном российском книжном фестивале на Красной площади
Историк моды Александр Васильев во время презентации своей книги Фамильные ценности на ежегодном российском книжном фестивале на Красной площади - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Александр Васильев – историк моды и ведущий передачи "Модный приговор" на Первом канале в эфире одного из недавних выпусков назвал деталь гардероба, при помощи которой полным женщинам можно визуально "сбросить" лишние килограммы.
Вместе с соведущими (Эвелиной Хромченко и Надеждой Бабкиной) и стилистами историк моды помог обновить гардероб 49-летней Татьяне, чей вес превышает 100 килограммов.
Долгие годы из-за большого размера она пряталась за темными панталонами, рваными накидками и париками, эпатируя тем самым публику. Близкие Татьяны обратились в программу, чтобы ей помогли преобразиться и стать женственной.
Одним из первых образов, предложенных Татьяне для перезагрузки, стал минималистичный комплект из черных брюк и водолазки, дополненный разноцветным шерстяным пончо.
© Модный приговорКадр программы "Модный приговор"
Кадр программы Модный приговор - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© Модный приговор
Кадр программы "Модный приговор"
Александр Васильев сразу отметил, что благодаря этой детали "объема стало меньше", и объяснил почему.

"Распашное пончо южноафриканского происхождения в клетку из шерсти – это идеальная формула моды для женщин корпулетного телосложения. С одной стороны – многое спрятано, с другой – вытягивает и несколько облегчает ее фигуру", – пояснил эксперт.

Эвелина Хромченко согласилась со словами Александра Васильева, добавив, что образ Татьяны получился "свежим" и "модным". Эксперты также дали и другие советы, как лучше одеваться крупным женщинам, чтобы выглядеть стройнее.
Деми Мур во время показа Fendi на Неделе моды в Париже - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
30 января, 08:00Культура
"Корсет Халка" и елецкое кружево: как прошла Неделя моды в Париже
 
ШоубизЭвелина ХромченкоНадежда БабкинаПервый канал (телеканал)МоскваСтиль жизниЗнаменитостизвездыАлександр Васильев (историк моды)стильмода
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:03Опрос: большинство россиян доверяет отечественным вакцинам
05:49ФБР обыскало дом женщины, замешанной в беспорядках в Капитолии
05:34Невеста внезапно умерла за несколько часов до свадьбы
05:27СМИ: Британия за год выслала из страны трех китайских шпионов
05:06Врачи ищут связь между мутациями COVID-19 и ростом заболеваемости у детей
04:44"Яндекс.Карты" ночью показывают десятибалльные пробки по всей Москве
04:40Россиянка похоронила 11 мужей
04:36Пентагон проведет обзор расположения американских военных по всему миру
04:35В Омске загорелся продуктовый склад
04:07Инфекционист рассказал, когда стоит привиться переболевшим COVID-19
04:02В Магадане сотрудник "Сбербанка" украл у клиентов шесть миллионов рублей
03:42Эксперты объяснили, как Китай "накажет" Украину из-за "Мотор Сичи"
03:33Россия получит линейку двигателей для дронов
03:31В США наказали конгрессвумен, которая внесла импичмент против Байдена
03:21США отвергли обвинения Турции в причастности к попытке переворота
03:07В России испытают электрический авиадвигатель на базе Як-40
03:06В РФ создают противотанковый комплекс, способный сбивать беспилотники
03:02Вильфанд рассказал о похолодании в российских регионах
02:45"Все-таки можете": немецкий журналист оценил эффективность "Спутник V"
02:38Johnson & Johnson подала заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 в США
Лента новостейМолния