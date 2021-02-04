https://ria.ru/20210204/vasilev-1595982798.html
Васильев рассказал, какая одежда скрывает лишние килограммы
Васильев рассказал, какая одежда скрывает лишние килограммы
Александр Васильев – историк моды и ведущий передачи "Модный приговор" на Первом канале в эфире одного из недавних выпусков назвал деталь гардероба, при помощи... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T16:40
2021-02-04T16:40
2021-02-04T16:40
эвелина хромченко
надежда бабкина
первый канал (телеканал)
москва
шоубиз
стиль жизни
знаменитости
звезды
александр васильев (историк моды)
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Александр Васильев – историк моды и ведущий передачи "Модный приговор" на Первом канале в эфире одного из недавних выпусков назвал деталь гардероба, при помощи которой полным женщинам можно визуально "сбросить" лишние килограммы.Вместе с соведущими (Эвелиной Хромченко и Надеждой Бабкиной) и стилистами историк моды помог обновить гардероб 49-летней Татьяне, чей вес превышает 100 килограммов.Долгие годы из-за большого размера она пряталась за темными панталонами, рваными накидками и париками, эпатируя тем самым публику. Близкие Татьяны обратились в программу, чтобы ей помогли преобразиться и стать женственной. Одним из первых образов, предложенных Татьяне для перезагрузки, стал минималистичный комплект из черных брюк и водолазки, дополненный разноцветным шерстяным пончо.Александр Васильев сразу отметил, что благодаря этой детали "объема стало меньше", и объяснил почему.Эвелина Хромченко согласилась со словами Александра Васильева, добавив, что образ Татьяны получился "свежим" и "модным". Эксперты также дали и другие советы, как лучше одеваться крупным женщинам, чтобы выглядеть стройнее.
https://ria.ru/20210130/moda-1595109028.html
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эвелина хромченко, надежда бабкина, первый канал (телеканал), москва, стиль жизни, знаменитости, звезды, александр васильев (историк моды), стиль, мода
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости.
Александр Васильев – историк моды и ведущий передачи "Модный приговор" на Первом канале в эфире одного из недавних выпусков назвал
деталь гардероба, при помощи которой полным женщинам можно визуально "сбросить" лишние килограммы.
Вместе с соведущими (Эвелиной Хромченко и Надеждой Бабкиной) и стилистами историк моды помог обновить гардероб 49-летней Татьяне, чей вес превышает 100 килограммов.
Долгие годы из-за большого размера она пряталась за темными панталонами, рваными накидками и париками, эпатируя тем самым публику. Близкие Татьяны обратились в программу, чтобы ей помогли преобразиться и стать женственной.
Одним из первых образов, предложенных Татьяне для перезагрузки, стал минималистичный комплект из черных брюк и водолазки, дополненный разноцветным шерстяным пончо.
Александр Васильев сразу отметил, что благодаря этой детали "объема стало меньше", и объяснил почему.
"Распашное пончо южноафриканского происхождения в клетку из шерсти – это идеальная формула моды для женщин корпулетного телосложения. С одной стороны – многое спрятано, с другой – вытягивает и несколько облегчает ее фигуру", – пояснил эксперт.
Эвелина Хромченко согласилась со словами Александра Васильева, добавив, что образ Татьяны получился "свежим" и "модным". Эксперты также дали и другие советы, как лучше одеваться крупным женщинам, чтобы выглядеть стройнее.