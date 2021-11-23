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Россияне нарастили валютные сбережения до максимума с начала пандемии
Россияне нарастили валютные сбережения до максимума с начала пандемии - РИА Новости, 23.11.2021
Россияне нарастили валютные сбережения до максимума с начала пандемии
Валютные сбережения россиян по итогам октября достигли 95,2 миллиарда долларов, превысив уровень на начало пандемии коронавируса, подсчитал для РИА Новости на... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T13:10
2021-11-23T13:10
экономика
центральный банк рф (цб рф)
максим осадчий
россия
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Валютные сбережения россиян по итогам октября достигли 95,2 миллиарда долларов, превысив уровень на начало пандемии коронавируса, подсчитал для РИА Новости на основе данных ЦБ РФ начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.Сбережения граждан на валютных счетах в прошлом месяце увеличились на 1,1%, достигнув максимального уровня с января прошлого года, когда россияне хранили в банках 96,1 миллиарда долларов. Пандемия коронавируса была официально объявлена в марте 2020 года. За первый "пандемический" месяц отток валюты из российских банков составил рекордные 5 миллиардов долларов.При этом рост средств физлиц в иностранной валюте продолжается третий месяц подряд: за август они выросли на 0,1 миллиарда долларов, за сентябрь - на 1,4 миллиарда долларов, за октябрь - на 1,1 миллиарда долларов. Такую динамику в основном обеспечивают текущие счета, которые по итогам прошлого месяца пополнились на 2,4% - до исторического максимума в 38,1 миллиарда долларов.Одновременно второй месяц подряд росли и средства россиян на срочных депозитах: по итогам октября они увеличились еще на 0,3% - до 57,1 миллиарда долларов. При этом рекордный за все время наблюдений объем вкладов в валюте наблюдался в феврале 2014 года - 85,9 миллиарда долларов.По данным ЦБ, в рублях средства физических лиц в банках за октябрь выросли на 117 миллиардов рублей, или на 0,4% - до 26,1 триллиона рублей.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), максим осадчий, россия
13:10 23.11.2021
 
Россияне нарастили валютные сбережения до максимума с начала пандемии

Максим Осадчий: валютные сбережения россиян достигли 95,2 миллиарда долларов

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Валютные сбережения россиян по итогам октября достигли 95,2 миллиарда долларов, превысив уровень на начало пандемии коронавируса, подсчитал для РИА Новости на основе данных ЦБ РФ начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
Сбережения граждан на валютных счетах в прошлом месяце увеличились на 1,1%, достигнув максимального уровня с января прошлого года, когда россияне хранили в банках 96,1 миллиарда долларов. Пандемия коронавируса была официально объявлена в марте 2020 года. За первый "пандемический" месяц отток валюты из российских банков составил рекордные 5 миллиардов долларов.
При этом рост средств физлиц в иностранной валюте продолжается третий месяц подряд: за август они выросли на 0,1 миллиарда долларов, за сентябрь - на 1,4 миллиарда долларов, за октябрь - на 1,1 миллиарда долларов. Такую динамику в основном обеспечивают текущие счета, которые по итогам прошлого месяца пополнились на 2,4% - до исторического максимума в 38,1 миллиарда долларов.
Одновременно второй месяц подряд росли и средства россиян на срочных депозитах: по итогам октября они увеличились еще на 0,3% - до 57,1 миллиарда долларов. При этом рекордный за все время наблюдений объем вкладов в валюте наблюдался в феврале 2014 года - 85,9 миллиарда долларов.
По данным ЦБ, в рублях средства физических лиц в банках за октябрь выросли на 117 миллиардов рублей, или на 0,4% - до 26,1 триллиона рублей.
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