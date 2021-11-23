https://ria.ru/20211123/vaktsinatsiya-1760307086.html

Глава Приамурья призвал дополнительно мотивировать пожилых вакцинироваться

Глава Приамурья призвал дополнительно мотивировать пожилых вакцинироваться - РИА Новости, 23.11.2021

Глава Приамурья призвал дополнительно мотивировать пожилых вакцинироваться

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что нужно дополнительно мотивировать прививаться от COVID-19 жителей области старше 60 лет, эта категория... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T11:54

2021-11-23T11:54

2021-11-23T11:54

амурская область

общество

амурская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

коронавирусы

василий орлов (губернатор)

коронавирус covid-19

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 ноя – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что нужно дополнительно мотивировать прививаться от COVID-19 жителей области старше 60 лет, эта категория находится в группе риска и подлежит обязательной вакцинации.Орлов отметил, что в Приамурье хорошо налажена вакцинация трудоспособного населения, теперь нужно активно привлекать на прививочные пункты людей старше 60 лет."Нужно изучить опыт других регионов в данном направлении. Мы открываем мобильные пункты повсеместно, в том числе выездная бригада начала работать в Пенсионном фонде – это хорошо, но данных мер недостаточно. Нужны дополнительные способы мотивации жителей области старше 60 лет. Напомню, именно в этой возрастной группе наиболее высокие риски по смертности от COVID-19", - сказал Орлов, его цитирует правительство Приамурья.Как уточняют власти, полный курс вакцинации от COVID-19 в Приамурье прошло 58,9% населения при плане в 80%."Ежедневно вакцинацию от COVID-19 проходят свыше 6 тысяч жителей области", - уточняется в сообщении. Запасов вакцины, по данным министра здравоохранения региона Светланы Леонтьевой, достаточно.От гриппа в Приамурье привито 67,1% жителей от плана, по словам Леонтьевой, до 1 декабря прививочная компания против гриппа в области должна завершиться.Согласно постановлению Роспотребнадзора, подлежащие обязательной вакцинации в Приамурье должны до 15 ноября сделать первую прививку от COVID-19 и до 15 декабря – вторую, обязательная иммунизация касается жителей региона старше 60 лет, сотрудников торговли, сферы услуг, общепита, МФЦ, такси, сферы образования, здравоохранения, учреждений культуры и других. Сделать прививку должны студенты старше 18 лет и те, кто имеет хронические заболевания. Также обязательная вакцинация касается работающих вахтовым методом, государственных гражданских служащих, муниципальных служащих, работников органов власти Амурской области и подведомственных им организаций.

https://ria.ru/20211122/priamure-1760107579.html

https://ria.ru/20211119/ogranicheniya-1759793229.html

https://ria.ru/20211117/priamure-1759394215.html

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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