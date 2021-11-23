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Амурская область
https://ria.ru/20211123/vaktsinatsiya-1760307086.html
Глава Приамурья призвал дополнительно мотивировать пожилых вакцинироваться
Глава Приамурья призвал дополнительно мотивировать пожилых вакцинироваться - РИА Новости, 23.11.2021
Глава Приамурья призвал дополнительно мотивировать пожилых вакцинироваться
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что нужно дополнительно мотивировать прививаться от COVID-19 жителей области старше 60 лет, эта категория... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T11:54
2021-11-23T11:54
амурская область
общество
амурская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирусы
василий орлов (губернатор)
коронавирус covid-19
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 ноя – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что нужно дополнительно мотивировать прививаться от COVID-19 жителей области старше 60 лет, эта категория находится в группе риска и подлежит обязательной вакцинации.Орлов отметил, что в Приамурье хорошо налажена вакцинация трудоспособного населения, теперь нужно активно привлекать на прививочные пункты людей старше 60 лет."Нужно изучить опыт других регионов в данном направлении. Мы открываем мобильные пункты повсеместно, в том числе выездная бригада начала работать в Пенсионном фонде – это хорошо, но данных мер недостаточно. Нужны дополнительные способы мотивации жителей области старше 60 лет. Напомню, именно в этой возрастной группе наиболее высокие риски по смертности от COVID-19", - сказал Орлов, его цитирует правительство Приамурья.Как уточняют власти, полный курс вакцинации от COVID-19 в Приамурье прошло 58,9% населения при плане в 80%."Ежедневно вакцинацию от COVID-19 проходят свыше 6 тысяч жителей области", - уточняется в сообщении. Запасов вакцины, по данным министра здравоохранения региона Светланы Леонтьевой, достаточно.От гриппа в Приамурье привито 67,1% жителей от плана, по словам Леонтьевой, до 1 декабря прививочная компания против гриппа в области должна завершиться.Согласно постановлению Роспотребнадзора, подлежащие обязательной вакцинации в Приамурье должны до 15 ноября сделать первую прививку от COVID-19 и до 15 декабря – вторую, обязательная иммунизация касается жителей региона старше 60 лет, сотрудников торговли, сферы услуг, общепита, МФЦ, такси, сферы образования, здравоохранения, учреждений культуры и других. Сделать прививку должны студенты старше 18 лет и те, кто имеет хронические заболевания. Также обязательная вакцинация касается работающих вахтовым методом, государственных гражданских служащих, муниципальных служащих, работников органов власти Амурской области и подведомственных им организаций.
https://ria.ru/20211122/priamure-1760107579.html
https://ria.ru/20211119/ogranicheniya-1759793229.html
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общество, амурская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, василий орлов (губернатор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
11:54 23.11.2021
 
Глава Приамурья призвал дополнительно мотивировать пожилых вакцинироваться

Глава Приамурья Орлов призвал дополнительно мотивировать пожилых жителей вакцинироваться

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник готовит шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник готовит шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 ноя – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что нужно дополнительно мотивировать прививаться от COVID-19 жителей области старше 60 лет, эта категория находится в группе риска и подлежит обязательной вакцинации.
Орлов отметил, что в Приамурье хорошо налажена вакцинация трудоспособного населения, теперь нужно активно привлекать на прививочные пункты людей старше 60 лет.
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"Нужно изучить опыт других регионов в данном направлении. Мы открываем мобильные пункты повсеместно, в том числе выездная бригада начала работать в Пенсионном фонде – это хорошо, но данных мер недостаточно. Нужны дополнительные способы мотивации жителей области старше 60 лет. Напомню, именно в этой возрастной группе наиболее высокие риски по смертности от COVID-19", - сказал Орлов, его цитирует правительство Приамурья.
Как уточняют власти, полный курс вакцинации от COVID-19 в Приамурье прошло 58,9% населения при плане в 80%.
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"Ежедневно вакцинацию от COVID-19 проходят свыше 6 тысяч жителей области", - уточняется в сообщении. Запасов вакцины, по данным министра здравоохранения региона Светланы Леонтьевой, достаточно.
От гриппа в Приамурье привито 67,1% жителей от плана, по словам Леонтьевой, до 1 декабря прививочная компания против гриппа в области должна завершиться.
Согласно постановлению Роспотребнадзора, подлежащие обязательной вакцинации в Приамурье должны до 15 ноября сделать первую прививку от COVID-19 и до 15 декабря – вторую, обязательная иммунизация касается жителей региона старше 60 лет, сотрудников торговли, сферы услуг, общепита, МФЦ, такси, сферы образования, здравоохранения, учреждений культуры и других. Сделать прививку должны студенты старше 18 лет и те, кто имеет хронические заболевания. Также обязательная вакцинация касается работающих вахтовым методом, государственных гражданских служащих, муниципальных служащих, работников органов власти Амурской области и подведомственных им организаций.
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