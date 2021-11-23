https://ria.ru/20211123/vaktsinatsiya-1760302475.html
В Петербурге планируют поощрять пожилых за вакцинацию от COVID-19
В Петербурге планируют поощрять пожилых за вакцинацию от COVID-19 - РИА Новости, 23.11.2021
В Петербурге планируют поощрять пожилых за вакцинацию от COVID-19
Власти Петербурга рассматривают возможность организации выплат людям пожилого возраста, прошедшим вакцинацию от коронавируса, сообщила и. о. председателя... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T11:35
2021-11-23T11:35
2021-11-23T11:35
общество
санкт-петербург
александр беглов
здоровье - общество
коронавирус covid-19
вакцинация россиян от covid-19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя – РИА Новости. Власти Петербурга рассматривают возможность организации выплат людям пожилого возраста, прошедшим вакцинацию от коронавируса, сообщила и. о. председателя городского комитета по социальной политике Елена Фридрикова.Как сообщил во вторник на заседании правительства Петербурга губернатор города Александр Беглов, "ветеранская общественность" обратилась к властям с предложением стимулировать вакцинацию от коронавируса пожилых людей. Он поинтересовался, рассматривается ли такая возможность."Мы проработали этот вопрос совместно с комитетом по здравоохранению. Если мы будем поддерживать материально всех граждан старше 60 лет, то на это необходимы дополнительные средства более 2 миллиардов рублей, если мы начнем поддерживать граждан старше 65 лет – 1,769 миллиарда рублей", - сказала Фридрикова."Принимая во внимание завершение финансового года и в целях недопущения социальной напряженности среди граждан данной категории, прошу Вас дать поручение проработать данный вопрос из бюджета следующего года в преддверии нашей ленинградской Победы", - обратилась к Беглову руководитель городского комитета по соцполитике.Как уточнил председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец, в настоящее время прививки от COVID-19 сделали 646 665 жителей 60 лет и старше, что составляет 50,5% от общей численности населения этой возрастной группы, подлежащего вакцинации.
https://ria.ru/20211122/vaktsinatsiya-1760253369.html
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общество, санкт-петербург, александр беглов, здоровье - общество, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19
В Петербурге планируют поощрять пожилых за вакцинацию от COVID-19
Власти Петербурга могут организовать выплаты пожилым, прошедшим вакцинацию от COVID-19
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя – РИА Новости.
Власти Петербурга
рассматривают возможность организации выплат людям пожилого возраста, прошедшим вакцинацию от коронавируса, сообщила и. о. председателя городского комитета по социальной политике Елена Фридрикова.
Как сообщил во вторник на заседании правительства Петербурга губернатор города Александр Беглов
, "ветеранская общественность" обратилась к властям с предложением стимулировать вакцинацию от коронавируса пожилых людей. Он поинтересовался, рассматривается ли такая возможность.
"Мы проработали этот вопрос совместно с комитетом по здравоохранению. Если мы будем поддерживать материально всех граждан старше 60 лет, то на это необходимы дополнительные средства более 2 миллиардов рублей, если мы начнем поддерживать граждан старше 65 лет – 1,769 миллиарда рублей", - сказала Фридрикова.
"Принимая во внимание завершение финансового года и в целях недопущения социальной напряженности среди граждан данной категории, прошу Вас дать поручение проработать данный вопрос из бюджета следующего года в преддверии нашей ленинградской Победы", - обратилась к Беглову руководитель городского комитета по соцполитике.
Как уточнил председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец, в настоящее время прививки от COVID-19 сделали 646 665 жителей 60 лет и старше, что составляет 50,5% от общей численности населения этой возрастной группы, подлежащего вакцинации.