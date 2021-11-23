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Наука
https://ria.ru/20211123/vaktsina-1760323596.html
Вакцина для клеточного иммунитета против COVID-19 прошла первую фазу
Вакцина для клеточного иммунитета против COVID-19 прошла первую фазу - РИА Новости, 23.11.2021
Вакцина для клеточного иммунитета против COVID-19 прошла первую фазу
Немецкие ученые сообщили об успешном завершении первой фазы клинических испытаний на людях пептидной вакцины, нацеленной на создание длительного Т-клеточного... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T19:00
2021-11-23T19:00
наука
германия
здоровье
биология
иммунитет
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Немецкие ученые сообщили об успешном завершении первой фазы клинических испытаний на людях пептидной вакцины, нацеленной на создание длительного Т-клеточного иммунитета против COVID-19. Статья опубликована в журнале Nature.Исследование проводили в клинике Тюбингенского университета в Германии. Результаты показали, что у всех 36 участников однократная доза новой вакцины CoVac-1 вызвала более сильную реакцию Т-клеток, чем та, которая возникает при коронавирусной инфекции, и эта реакция сохранялась в течение трех месяцев — всего периода, прошедшего после вакцинации.Т-клеточный иммунитет — это первая линия обороны организма против проникающих патогенов. Т-клетки атакуют инфицированные клетки, а также передают информацию В-клеткам, вырабатывающим защитные антитела. Особенно важен хороший Т-клеточный иммунитет для людей с дефицитом В-клеток, например, для больных раком или пациентов с иммунодефицитом.Вакцина CoVac-1 направлена на то, чтобы за один прием вызвать длительный клеточный иммунитет против COVID-19, который напоминает Т-клеточный ответ, приобретенный в результате естественной инфекции.Вакцина разработана на основе белков вируса SARS-CoV-2. В ходе клинических испытаний первой фазы она показала свою безопасность и эффективность. После однократной дозы у всех участников, среди которых были люди в возрасте от 18 до 80 лет, наблюдался специфический к коронавирусу Т-клеточный ответ, который сохранялся на протяжении всех трех месяцев, пока шло исследование. Никаких побочных эффектов не выявили.По силе индуцированный вакциной Т-клеточный ответ превосходил реакцию, вызванную естественной инфекцией. Кроме того, сравнение специфических ответов на все четыре современных варианта вируса SARS-CoV-2 — альфа, бета, гамма и дельта — показало, что индуцированный вакциной Т-клеточный ответ не зависит от варианта коронавируса.Авторы оценивают результаты исследования как полностью положительные и надеются, что они подтвердятся в ходе второй фазы клинических испытаний, которая начнется в ближайшее время.
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германия, здоровье, биология, иммунитет, коронавирус covid-19
19:00 23.11.2021
 

Вакцина для клеточного иммунитета против COVID-19 прошла первую фазу

© Depositphotos / depositedharУченые работают в лаборатории
Ученые работают в лаборатории - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© Depositphotos / depositedhar
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Немецкие ученые сообщили об успешном завершении первой фазы клинических испытаний на людях пептидной вакцины, нацеленной на создание длительного Т-клеточного иммунитета против COVID-19. Статья опубликована в журнале Nature.
Исследование проводили в клинике Тюбингенского университета в Германии. Результаты показали, что у всех 36 участников однократная доза новой вакцины CoVac-1 вызвала более сильную реакцию Т-клеток, чем та, которая возникает при коронавирусной инфекции, и эта реакция сохранялась в течение трех месяцев — всего периода, прошедшего после вакцинации.
Т-клеточный иммунитет — это первая линия обороны организма против проникающих патогенов. Т-клетки атакуют инфицированные клетки, а также передают информацию В-клеткам, вырабатывающим защитные антитела. Особенно важен хороший Т-клеточный иммунитет для людей с дефицитом В-клеток, например, для больных раком или пациентов с иммунодефицитом.
Вакцина CoVac-1 направлена на то, чтобы за один прием вызвать длительный клеточный иммунитет против COVID-19, который напоминает Т-клеточный ответ, приобретенный в результате естественной инфекции.
Вакцина разработана на основе белков вируса SARS-CoV-2. В ходе клинических испытаний первой фазы она показала свою безопасность и эффективность. После однократной дозы у всех участников, среди которых были люди в возрасте от 18 до 80 лет, наблюдался специфический к коронавирусу Т-клеточный ответ, который сохранялся на протяжении всех трех месяцев, пока шло исследование. Никаких побочных эффектов не выявили.
По силе индуцированный вакциной Т-клеточный ответ превосходил реакцию, вызванную естественной инфекцией. Кроме того, сравнение специфических ответов на все четыре современных варианта вируса SARS-CoV-2 — альфа, бета, гамма и дельта — показало, что индуцированный вакциной Т-клеточный ответ не зависит от варианта коронавируса.
Авторы оценивают результаты исследования как полностью положительные и надеются, что они подтвердятся в ходе второй фазы клинических испытаний, которая начнется в ближайшее время.
 
НаукаГерманияЗдоровьебиологияИммунитетКоронавирус COVID-19
 
 
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