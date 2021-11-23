https://ria.ru/20211123/urfu-1760182611.html

В России создали уникальный материал для хирургии и имплантологии

В России создали уникальный материал для хирургии и имплантологии - РИА Новости, 23.11.2021

В России создали уникальный материал для хирургии и имплантологии

Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) совместно с зарубежными коллегами и исследователями Томского политехнического университета создали новый... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T03:00

2021-11-23T03:00

2021-11-23T11:35

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) совместно с зарубежными коллегами и исследователями Томского политехнического университета создали новый материал, способный найти широкое применение в хирургии. По словам авторов, конструкции из нового материала могут быть использованы в инженерии костной ткани (имплантологии) для восстановления хрящей, создания раневых повязок и шовных нитей. Исследование опубликовано в журнале Nano Energy.Известно, что электростимуляция позволяет ускорить восстановление костных дефектов, например, переломов или трещин. Поэтому широкое внимание ученых сегодня привлекают пьезоэлектрические материалы, способные преобразовывать механическую энергию в электрическую энергию и наоборот.Кроме того, при лечении некоторых заболеваний требуются биоразлагаемые имплантаты, которые с течением времени растворяются в организме и не требуют повторного хирургического вмешательства для своего удаления, что снижает риски воспаления. Также эти имплантаты должны обладать упорядоченной трехмерной структурой и определенными механическими свойствами для восстановления поврежденного участка костей.Таким образом, современная регенеративная медицина, в частности, костная имплантология, нуждается в разработке новых умных пьезоэлектрических материалов, которые способны одновременно биоразлагаться и оказывать электрическую/механическую стимуляцию клеток и тканей организма. Решение этой сложной задачи требует междисциплинарного подхода.Ученые УрФУ вместе с коллегами из Томского политеха и учеными из Бельгии, Германии и Португалии разработали биоразлагающиеся трехмерные конструкции, "скаффолды", на основе волокон полимера поли-3-оксибитурата с увеличенным пьезоэлектрическим откликом (до 2,5 раз) и зарядом поверхности (до 9,5 раз).Исследователи впервые детально изучили структурные и молекулярные изменения в полимерном композите, вызванные добавлением наноразмерного агента на основе оксида графена. Кроме того, они впервые в мире продемонстрировали пьезоотклик самого поли-3-оксибутирата на наноуровне.При решении задачи использовался давно известный науке биосовместимый и биоразлагающийся синтетический полимер – поли-3-оксибутират (ПОБ). Этот полимер обладает пьезоэлектрическими свойствами, которые по своим значениям близки к свойствам костного коллагена, хотя и уступают характеристикам не биоразлагающихся аналогов.Для улучшения пьезосвойств ПОБ ученые решили использовать биосовместимый наноразмерный восстановленный оксид графена (ВОГ). Химические особенности и высокая удельная площадь поверхности этого вещества позволяют использовать его для доставки лекарств. Используя ПОБ и ВОГ, авторы исследования разработали новые биоразлагающиеся трехмерные полимерные скаффолды с усиленным пьезоэлектрическим откликом и потенциалом (зарядом) на поверхности.Подобных материалов, которые сочетали бы в себе биосовместимость, биоразлагаемость, пьезоэлектрические свойства и возможность получения трехмерной структуры с заданными механическими свойствами, очень мало. Поэтому новая разработка может найти широкое применение в медицине, отметил заведующий лабораторией наноразмерных сегнетоэлектрических материалов УрФУ Андрей Холкин.Сегодня разработанные скаффолды проходят биологические исследования, которые после успешного завершения потребуют проведения полного спектра доклинических испытаний. Авторы надеются на их широкое применение в медицинской практике в ближайшем будущем.

https://ria.ru/20210713/tpu-1740064852.html

https://ria.ru/20211117/misis-1759321114.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

екатеринбург, уральский федеральный университет, навигатор абитуриента, университетская наука, россия, германия, португалия, томский политехнический университет