Разведки Украины, США и Британии обменялись данными о действиях России
Разведки Украины, США и Британии обменялись данными о скоплении российских войск
© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
КИЕВ, 23 ноя - РИА Новости. Разведывательные агентства Украины, США и Великобритании обменялись информацией о скоплении войск РФ возле украинских границ, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников во время поездки на полигон "Широкий лан" в Николаевской области.
Украинская делегация во главе с Резниковым находилась с визитом в Вашингтоне 18-19 ноября.
"У меня состоялись две важные встречи: с министрами обороны Великобритании Беном Уоллесом и США Ллойдом Остином. У нас были серьезные разговоры, где мы четко сравнили фактаж, который получает наша и их разведки. Сделали обмен информацией между нашими разведывательными агентствами – выводы одинаковые. Режим риска нам понятен", – приводит слова Резникова сайт минобороны Украины.
Отмечается, что в ходе встреч Резников получил сигналы от партнеров о том, что Украина не останется наедине.
По его словам, реакции на возможные агрессивные действия РФ будут более жесткими, включая санкции экономического и политического характера, а также увеличение помощи Украине непосредственно техникой и вооружением.
Как заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает агрессивных планов, равно как "совершенно неправильно любые перемещения Вооруженных сил РФ по территории нашей страны ассоциировать с подобными планами".
Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.