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Разведки Украины, США и Британии обменялись данными о действиях России
Разведки Украины, США и Британии обменялись данными о действиях России - РИА Новости, 23.11.2021
Разведки Украины, США и Британии обменялись данными о действиях России
Разведывательные агентства Украины, США и Великобритании обменялись информацией о скоплении войск РФ возле украинских границ, сообщил министр обороны Украины... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T23:48
2021-11-23T23:48
в мире
киев
министерство обороны украины
нато
ллойд остин
алексей резников
россия
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КИЕВ, 23 ноя - РИА Новости. Разведывательные агентства Украины, США и Великобритании обменялись информацией о скоплении войск РФ возле украинских границ, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников во время поездки на полигон "Широкий лан" в Николаевской области.Украинская делегация во главе с Резниковым находилась с визитом в Вашингтоне 18-19 ноября."У меня состоялись две важные встречи: с министрами обороны Великобритании Беном Уоллесом и США Ллойдом Остином. У нас были серьезные разговоры, где мы четко сравнили фактаж, который получает наша и их разведки. Сделали обмен информацией между нашими разведывательными агентствами – выводы одинаковые. Режим риска нам понятен", – приводит слова Резникова сайт минобороны Украины.Отмечается, что в ходе встреч Резников получил сигналы от партнеров о том, что Украина не останется наедине."Они (партнеры) уже начали серьезные консультации с другими государствами-членами ЕС и НАТО. Реакция будет очень жесткой - об этом уже предупрежден непосредственно глава Кремля - во время визита в Россию серьезного должностного лица США", – добавил Резников.По его словам, реакции на возможные агрессивные действия РФ будут более жесткими, включая санкции экономического и политического характера, а также увеличение помощи Украине непосредственно техникой и вооружением.Как заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает агрессивных планов, равно как "совершенно неправильно любые перемещения Вооруженных сил РФ по территории нашей страны ассоциировать с подобными планами".Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.
https://ria.ru/20211123/instrumenty-1760437195.html
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в мире, киев, министерство обороны украины, нато, ллойд остин, алексей резников, россия
23:48 23.11.2021
 
Разведки Украины, США и Британии обменялись данными о действиях России

Разведки Украины, США и Британии обменялись данными о скоплении российских войск

© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать ria.ru в
КИЕВ, 23 ноя - РИА Новости. Разведывательные агентства Украины, США и Великобритании обменялись информацией о скоплении войск РФ возле украинских границ, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников во время поездки на полигон "Широкий лан" в Николаевской области.
Украинская делегация во главе с Резниковым находилась с визитом в Вашингтоне 18-19 ноября.
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"У меня состоялись две важные встречи: с министрами обороны Великобритании Беном Уоллесом и США Ллойдом Остином. У нас были серьезные разговоры, где мы четко сравнили фактаж, который получает наша и их разведки. Сделали обмен информацией между нашими разведывательными агентствами – выводы одинаковые. Режим риска нам понятен", – приводит слова Резникова сайт минобороны Украины.
Отмечается, что в ходе встреч Резников получил сигналы от партнеров о том, что Украина не останется наедине.
"Они (партнеры) уже начали серьезные консультации с другими государствами-членами ЕС и НАТО. Реакция будет очень жесткой - об этом уже предупрежден непосредственно глава Кремля - во время визита в Россию серьезного должностного лица США", – добавил Резников.
По его словам, реакции на возможные агрессивные действия РФ будут более жесткими, включая санкции экономического и политического характера, а также увеличение помощи Украине непосредственно техникой и вооружением.
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Как заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает агрессивных планов, равно как "совершенно неправильно любые перемещения Вооруженных сил РФ по территории нашей страны ассоциировать с подобными планами".
Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.
 
В миреКиевМинистерство обороны УкраиныНАТОЛлойд ОстинАлексей РезниковРоссия
 
 
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