ВВС Украины отработали нанесение воздушных ударов по противнику
ВВС Украины отработали нанесение воздушных ударов по противнику на полигонах
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкИстребитель МиГ-29 ВВС Украины. Архивное фото
КИЕВ, 23 ноя - РИА Новости. Военно-воздушные силы Украины отработали нанесение воздушных ударов по противнику на полигонах "Широкий лан" и "Киево-Александровский" в Николаевской области, сообщила во вторник вечером пресс-служба командования Воздушных сил ВС Украины.
"Вечером 23 ноября ударная и истребительная авиация Воздушных Сил ВС Украины отработала нанесение воздушных ударов по противнику на полигонах "Широкий лан" и "Киево-Александровский"… Ударная авиация – самолеты Су-24М и Су-25 под прикрытием истребителей МиГ-29 и Су-27 наносили ракетно-бомбовые удары по наземным целям. После чего истребители отработали воздушные бои и нанесли имитированные удары по наземным и надводным целям в акватории Черного моря", - говорится в сообщении в Facebook командования.
Отмечается, что в ходе тренировок звено истребителей перехватило военно-транспортный самолет Ан-26, который по легенде был захвачен террористами.
Ранее Вооруженные силы Украины отработали новую тактику использования разведывательно-ударных комплексов Bayraktar и противотанковых ракетных комплексов Javelin, тренировки также проводились на полигоне "Широкий лан" в Николаевской области.