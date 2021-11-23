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ВВС Украины отработали нанесение воздушных ударов по противнику
ВВС Украины отработали нанесение воздушных ударов по противнику - РИА Новости, 23.11.2021
ВВС Украины отработали нанесение воздушных ударов по противнику
Военно-воздушные силы Украины отработали нанесение воздушных ударов по противнику на полигонах "Широкий лан" и "Киево-Александровский" в Николаевской области,... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T22:59
2021-11-23T22:59
в мире
украина
николаевская область
вооруженные силы украины
ввс украины
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КИЕВ, 23 ноя - РИА Новости. Военно-воздушные силы Украины отработали нанесение воздушных ударов по противнику на полигонах "Широкий лан" и "Киево-Александровский" в Николаевской области, сообщила во вторник вечером пресс-служба командования Воздушных сил ВС Украины.Отмечается, что в ходе тренировок звено истребителей перехватило военно-транспортный самолет Ан-26, который по легенде был захвачен террористами.Ранее Вооруженные силы Украины отработали новую тактику использования разведывательно-ударных комплексов Bayraktar и противотанковых ракетных комплексов Javelin, тренировки также проводились на полигоне "Широкий лан" в Николаевской области.
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в мире, украина, николаевская область, вооруженные силы украины, ввс украины
22:59 23.11.2021
 
ВВС Украины отработали нанесение воздушных ударов по противнику

ВВС Украины отработали нанесение воздушных ударов по противнику на полигонах

© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкИстребитель МиГ-29 ВВС Украины. Архивное фото
Истребитель МиГ-29 ВВС Украины. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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КИЕВ, 23 ноя - РИА Новости. Военно-воздушные силы Украины отработали нанесение воздушных ударов по противнику на полигонах "Широкий лан" и "Киево-Александровский" в Николаевской области, сообщила во вторник вечером пресс-служба командования Воздушных сил ВС Украины.
"Вечером 23 ноября ударная и истребительная авиация Воздушных Сил ВС Украины отработала нанесение воздушных ударов по противнику на полигонах "Широкий лан" и "Киево-Александровский"… Ударная авиация – самолеты Су-24М и Су-25 под прикрытием истребителей МиГ-29 и Су-27 наносили ракетно-бомбовые удары по наземным целям. После чего истребители отработали воздушные бои и нанесли имитированные удары по наземным и надводным целям в акватории Черного моря", - говорится в сообщении в Facebook командования.
Отмечается, что в ходе тренировок звено истребителей перехватило военно-транспортный самолет Ан-26, который по легенде был захвачен террористами.
Ранее Вооруженные силы Украины отработали новую тактику использования разведывательно-ударных комплексов Bayraktar и противотанковых ракетных комплексов Javelin, тренировки также проводились на полигоне "Широкий лан" в Николаевской области.
Украинские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
19:22
Украина проведет учения возле российской границы
 
В миреУкраинаНиколаевская областьВооруженные силы УкраиныВВС Украины
 
 
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