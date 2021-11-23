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ВВС Украины отработали нанесение воздушных ударов по противнику

ВВС Украины отработали нанесение воздушных ударов по противнику - РИА Новости, 23.11.2021

ВВС Украины отработали нанесение воздушных ударов по противнику

Военно-воздушные силы Украины отработали нанесение воздушных ударов по противнику на полигонах "Широкий лан" и "Киево-Александровский" в Николаевской области,... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T22:59

2021-11-23T22:59

2021-11-23T22:59

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КИЕВ, 23 ноя - РИА Новости. Военно-воздушные силы Украины отработали нанесение воздушных ударов по противнику на полигонах "Широкий лан" и "Киево-Александровский" в Николаевской области, сообщила во вторник вечером пресс-служба командования Воздушных сил ВС Украины.Отмечается, что в ходе тренировок звено истребителей перехватило военно-транспортный самолет Ан-26, который по легенде был захвачен террористами.Ранее Вооруженные силы Украины отработали новую тактику использования разведывательно-ударных комплексов Bayraktar и противотанковых ракетных комплексов Javelin, тренировки также проводились на полигоне "Широкий лан" в Николаевской области.

https://ria.ru/20211123/ucheniya-1760414081.html

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в мире, украина, николаевская область, вооруженные силы украины, ввс украины