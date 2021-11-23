https://ria.ru/20211123/ukraina-1760437322.html

Украина отрицает использование комплексов Javelin в Донбассе, сообщили СМИ

Украина отрицает использование комплексов Javelin в Донбассе, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.11.2021

Украина отрицает использование комплексов Javelin в Донбассе, сообщили СМИ

Штаб операции объединенных сил Украины отрицает информацию о применении комплексов Javelin в Донбассе, сообщил начальник пресс-службы штаба Ярослав Мельничук,... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T22:26

2021-11-23T22:26

2021-11-23T22:26

в мире

украина

верховная рада украины

донецкая народная республика

луганская народная республика

донбасс

javelin (птрк)

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152111/21/1521112108_0:188:2973:1860_1920x0_80_0_0_49a0f53e7bcd35a7366a40cc05faaff3.jpg

КИЕВ, 23 ноя – РИА Новости. Штаб операции объединенных сил Украины отрицает информацию о применении комплексов Javelin в Донбассе, сообщил начальник пресс-службы штаба Ярослав Мельничук, на которого ссылается издание "Украинская правда".Ранее руководитель главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что вооруженные силы Украины впервые применили американский противотанковый ракетный комплекс Javelin во время боевых действий в Донбассе. Позже данную информацию подтвердил депутат Верховной рады Украины от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа", глава подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации комитета парламента по нацбезопасности Игорь Копытин.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20211123/ukraina-1760426076.html

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, верховная рада украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, javelin (птрк), ситуация в днр и лнр