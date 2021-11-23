https://ria.ru/20211123/ukraina-1760437322.html
Украина отрицает использование комплексов Javelin в Донбассе, сообщили СМИ
Украина отрицает использование комплексов Javelin в Донбассе, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.11.2021
Украина отрицает использование комплексов Javelin в Донбассе, сообщили СМИ
Штаб операции объединенных сил Украины отрицает информацию о применении комплексов Javelin в Донбассе, сообщил начальник пресс-службы штаба Ярослав Мельничук,... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T22:26
2021-11-23T22:26
2021-11-23T22:26
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КИЕВ, 23 ноя – РИА Новости. Штаб операции объединенных сил Украины отрицает информацию о применении комплексов Javelin в Донбассе, сообщил начальник пресс-службы штаба Ярослав Мельничук, на которого ссылается издание "Украинская правда".Ранее руководитель главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что вооруженные силы Украины впервые применили американский противотанковый ракетный комплекс Javelin во время боевых действий в Донбассе. Позже данную информацию подтвердил депутат Верховной рады Украины от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа", глава подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации комитета парламента по нацбезопасности Игорь Копытин.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20211123/ukraina-1760426076.html
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в мире, украина, верховная рада украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, javelin (птрк), ситуация в днр и лнр
Украина отрицает использование комплексов Javelin в Донбассе, сообщили СМИ
"Украинская правда": на Украине отрицают данные о применении комплексов Javelin в Донбассе