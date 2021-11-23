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Украина отрицает использование комплексов Javelin в Донбассе, сообщили СМИ
Украина отрицает использование комплексов Javelin в Донбассе, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.11.2021
Украина отрицает использование комплексов Javelin в Донбассе, сообщили СМИ
Штаб операции объединенных сил Украины отрицает информацию о применении комплексов Javelin в Донбассе, сообщил начальник пресс-службы штаба Ярослав Мельничук,... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T22:26
2021-11-23T22:26
в мире
украина
верховная рада украины
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
javelin (птрк)
ситуация в днр и лнр
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КИЕВ, 23 ноя – РИА Новости. Штаб операции объединенных сил Украины отрицает информацию о применении комплексов Javelin в Донбассе, сообщил начальник пресс-службы штаба Ярослав Мельничук, на которого ссылается издание "Украинская правда".Ранее руководитель главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что вооруженные силы Украины впервые применили американский противотанковый ракетный комплекс Javelin во время боевых действий в Донбассе. Позже данную информацию подтвердил депутат Верховной рады Украины от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа", глава подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации комитета парламента по нацбезопасности Игорь Копытин.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20211123/ukraina-1760426076.html
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
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в мире, украина, верховная рада украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, javelin (птрк), ситуация в днр и лнр
22:26 23.11.2021
 
Украина отрицает использование комплексов Javelin в Донбассе, сообщили СМИ

"Украинская правда": на Украине отрицают данные о применении комплексов Javelin в Донбассе

© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкИспытания противотанковых комплексов "Джавелин" на Украине
Испытания противотанковых комплексов Джавелин на Украине - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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КИЕВ, 23 ноя – РИА Новости. Штаб операции объединенных сил Украины отрицает информацию о применении комплексов Javelin в Донбассе, сообщил начальник пресс-службы штаба Ярослав Мельничук, на которого ссылается издание "Украинская правда".
Ранее руководитель главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что вооруженные силы Украины впервые применили американский противотанковый ракетный комплекс Javelin во время боевых действий в Донбассе. Позже данную информацию подтвердил депутат Верховной рады Украины от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа", глава подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации комитета парламента по нацбезопасности Игорь Копытин.
"Мельничук заверил, что ОС (объединенные силы) отрицают информацию, "предоставленную неизвестно кем". По состоянию на данный момент на Донбассе "Джавелины" не использовались. Представитель ОС пообещал, что как только "Джавелины" используют против российско-оккупационных войск, украинцы сразу об этом узнают", - сообщает издание.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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В миреУкраинаВерховная Рада УкраиныДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДонбассJavelin (ПТРК)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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