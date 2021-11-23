ВСУ отработали новую тактику использования Bayraktar и Javelin
Главнокомандующий ВСУ Залужный: отработали новую тактику использования Bayraktar и Javelin
© Фото : Minnesota National Guard / Sgt. 1st Class Ben HoutkooperАмериканский военный производит выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin во время учений в Эстонии
КИЕВ, 23 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы Украины отработали новую тактику использования разведывательно-ударных комплексов Bayraktar и противотанковых ракетных комплексов Javelin, тренировки проводились на полигоне "Широкий лан" в Николаевской области, сообщил во вторник главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный.
"Мы приобрели и получили от партнеров в качестве материально-технической помощи высокотехнологичное вооружение, что существенно повысило боеспособность Вооруженных сил Украины. Это, в частности, разведывательно-ударные комплексы Bayraktar и противотанковые ракетные комплексы Javelin. Учитывая опыт боевых действий в районе проведения операции Объединенных сил, мы отработали новую тактику их применения в боевых условиях и продемонстрировали командирам бригад и полков. Мы также показали их комплексное применение в условиях ночи и плохой видимости", - написал Залужный в своем Facebook.
Отмечается, что тренировки проводились на полигоне "Широкий лан" в рамках подведения итогов деятельности Вооруженных Сил Украины за 2021 год.
Генштаб вооруженных сил Украины ранее сообщил, что военные впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе, он управляемой бомбой уничтожил гаубицу противника.
Ранее руководитель главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что вооруженные силы Украины впервые применили американский противотанковый ракетный комплекс Javelin во время боевых действий в Донбассе.