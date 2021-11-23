https://ria.ru/20211123/ukraina-1760426076.html

ВСУ отработали новую тактику использования Bayraktar и Javelin

ВСУ отработали новую тактику использования Bayraktar и Javelin - РИА Новости, 23.11.2021

ВСУ отработали новую тактику использования Bayraktar и Javelin

Вооруженные силы Украины отработали новую тактику использования разведывательно-ударных комплексов Bayraktar и противотанковых ракетных комплексов Javelin,... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T20:54

2021-11-23T20:54

2021-11-23T20:54

в мире

вооруженные силы украины

javelin (птрк)

валерий залужный

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КИЕВ, 23 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы Украины отработали новую тактику использования разведывательно-ударных комплексов Bayraktar и противотанковых ракетных комплексов Javelin, тренировки проводились на полигоне "Широкий лан" в Николаевской области, сообщил во вторник главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный."Мы приобрели и получили от партнеров в качестве материально-технической помощи высокотехнологичное вооружение, что существенно повысило боеспособность Вооруженных сил Украины. Это, в частности, разведывательно-ударные комплексы Bayraktar и противотанковые ракетные комплексы Javelin. Учитывая опыт боевых действий в районе проведения операции Объединенных сил, мы отработали новую тактику их применения в боевых условиях и продемонстрировали командирам бригад и полков. Мы также показали их комплексное применение в условиях ночи и плохой видимости", - написал Залужный в своем Facebook.Отмечается, что тренировки проводились на полигоне "Широкий лан" в рамках подведения итогов деятельности Вооруженных Сил Украины за 2021 год.Генштаб вооруженных сил Украины ранее сообщил, что военные впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе, он управляемой бомбой уничтожил гаубицу противника.Ранее руководитель главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что вооруженные силы Украины впервые применили американский противотанковый ракетный комплекс Javelin во время боевых действий в Донбассе.

https://ria.ru/20211123/granatomety-1760395454.html

https://ria.ru/20211123/stingery-1760322959.html

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в мире, вооруженные силы украины, javelin (птрк), валерий залужный