Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211123/ukraina-1760426076.html
ВСУ отработали новую тактику использования Bayraktar и Javelin
ВСУ отработали новую тактику использования Bayraktar и Javelin - РИА Новости, 23.11.2021
ВСУ отработали новую тактику использования Bayraktar и Javelin
Вооруженные силы Украины отработали новую тактику использования разведывательно-ударных комплексов Bayraktar и противотанковых ракетных комплексов Javelin,... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T20:54
2021-11-23T20:54
в мире
вооруженные силы украины
javelin (птрк)
валерий залужный
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151317/83/1513178330_6:0:1275:714_1920x0_80_0_0_a716fe8b361b92eb2b44c8305684694b.jpg
КИЕВ, 23 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы Украины отработали новую тактику использования разведывательно-ударных комплексов Bayraktar и противотанковых ракетных комплексов Javelin, тренировки проводились на полигоне "Широкий лан" в Николаевской области, сообщил во вторник главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный."Мы приобрели и получили от партнеров в качестве материально-технической помощи высокотехнологичное вооружение, что существенно повысило боеспособность Вооруженных сил Украины. Это, в частности, разведывательно-ударные комплексы Bayraktar и противотанковые ракетные комплексы Javelin. Учитывая опыт боевых действий в районе проведения операции Объединенных сил, мы отработали новую тактику их применения в боевых условиях и продемонстрировали командирам бригад и полков. Мы также показали их комплексное применение в условиях ночи и плохой видимости", - написал Залужный в своем Facebook.Отмечается, что тренировки проводились на полигоне "Широкий лан" в рамках подведения итогов деятельности Вооруженных Сил Украины за 2021 год.Генштаб вооруженных сил Украины ранее сообщил, что военные впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе, он управляемой бомбой уничтожил гаубицу противника.Ранее руководитель главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что вооруженные силы Украины впервые применили американский противотанковый ракетный комплекс Javelin во время боевых действий в Донбассе.
https://ria.ru/20211123/granatomety-1760395454.html
https://ria.ru/20211123/stingery-1760322959.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151317/83/1513178330_216:0:1168:714_1920x0_80_0_0_5946110f8f47a7159103780105e4781e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, вооруженные силы украины, javelin (птрк), валерий залужный
20:54 23.11.2021
 
ВСУ отработали новую тактику использования Bayraktar и Javelin

Главнокомандующий ВСУ Залужный: отработали новую тактику использования Bayraktar и Javelin

© Фото : Minnesota National Guard / Sgt. 1st Class Ben HoutkooperАмериканский военный производит выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin во время учений в Эстонии
Американский военный производит выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin во время учений в Эстонии - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© Фото : Minnesota National Guard / Sgt. 1st Class Ben Houtkooper
Читать ria.ru в
КИЕВ, 23 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы Украины отработали новую тактику использования разведывательно-ударных комплексов Bayraktar и противотанковых ракетных комплексов Javelin, тренировки проводились на полигоне "Широкий лан" в Николаевской области, сообщил во вторник главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный.
"Мы приобрели и получили от партнеров в качестве материально-технической помощи высокотехнологичное вооружение, что существенно повысило боеспособность Вооруженных сил Украины. Это, в частности, разведывательно-ударные комплексы Bayraktar и противотанковые ракетные комплексы Javelin. Учитывая опыт боевых действий в районе проведения операции Объединенных сил, мы отработали новую тактику их применения в боевых условиях и продемонстрировали командирам бригад и полков. Мы также показали их комплексное применение в условиях ночи и плохой видимости", - написал Залужный в своем Facebook.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
Вчера, 17:44
ВСУ начали применять французские гранатометы, заявили в ДНР
Отмечается, что тренировки проводились на полигоне "Широкий лан" в рамках подведения итогов деятельности Вооруженных Сил Украины за 2021 год.
Генштаб вооруженных сил Украины ранее сообщил, что военные впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе, он управляемой бомбой уничтожил гаубицу противника.
Ранее руководитель главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что вооруженные силы Украины впервые применили американский противотанковый ракетный комплекс Javelin во время боевых действий в Донбассе.
Американские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
Вчера, 12:56
Эксперты назвали причину поставок "Стингеров" на Украину
 
В миреВооруженные силы УкраиныJavelin (ПТРК)Валерий Залужный
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25Россиянам посоветовали самый полезный молочный продукт
03:22Рубль вернулся в топ-20 самых популярных валют мира
03:15Автоэксперт объяснил, как отличить поддельную "незамерзайку"
03:11Роскомнадзор рассказал о многочисленных случаях цензуры российских СМИ
03:06В Крыму исключили возобновление подачи воды с Украины
03:00Юрист рассказал, за какие квартиры не нужно платить налог на имущество
02:51Американцев поразила фотография советского солдата до и после войны
02:36В Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*
02:35Любимый продукт диетологов оказался с подвохом
02:15Экономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерам
02:15Врач рассказал, сколько воды пить в зимний период
02:07Противники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции США
01:40Подозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срок
01:39На Украине пообещали России "адские" санкции
01:15Специалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфоне
00:24Белый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и Путина
00:20В ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада Украине
00:17В ДНР заявили о деградации переговоров с Киевом
23:59В Минэнерго США надеются на снижение цен на нефть
23:58В "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректора
Лента новостейМолния
Россиянам посоветовали самый полезный молочный продуктРубль вернулся в топ-20 самых популярных валют мираАвтоэксперт объяснил, как отличить поддельную "незамерзайку"Роскомнадзор рассказал о многочисленных случаях цензуры российских СМИВ Крыму исключили возобновление подачи воды с УкраиныЮрист рассказал, за какие квартиры не нужно платить налог на имуществоАмериканцев поразила фотография советского солдата до и после войныВ Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*Любимый продукт диетологов оказался с подвохомЭкономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерамВрач рассказал, сколько воды пить в зимний периодПротивники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции СШАПодозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срокНа Украине пообещали России "адские" санкцииСпециалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфонеБелый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и ПутинаВ ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада УкраинеВ ДНР заявили о деградации переговоров с КиевомВ Минэнерго США надеются на снижение цен на нефтьВ "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректора