https://ria.ru/20211123/ukraina-1760337839.html
Запад довел украинское общество до бесправия, заявил Патрушев
Запад довел украинское общество до бесправия, заявил Патрушев - РИА Новости, 23.11.2021
Запад довел украинское общество до бесправия, заявил Патрушев
Запад разрушил экономику Украины, доведя ее общество до бесправия и даже нищеты, и в любой момент там может полыхнуть так, что миллионы украинцев превратятся в... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T14:05
2021-11-23T14:05
2021-11-23T14:05
в мире
украина
николай патрушев
здоровье - общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739032076_0:67:2395:1414_1920x0_80_0_0_0d958046b1bd9e342895078fe04fc67a.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Запад разрушил экономику Украины, доведя ее общество до бесправия и даже нищеты, и в любой момент там может полыхнуть так, что миллионы украинцев превратятся в беженцев в поисках приюта, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Фактически установив свой протекторат на Украине, Запад разрушил экономику этой страны, довел общество до бесправия, а отдельные слои населения до нищеты", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты"."В любой момент на Украине может полыхнуть так, что миллионы украинцев побегут искать приют в других местах", - добавил он.
https://ria.ru/20211123/voyna-1760325265.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739032076_65:0:2154:1567_1920x0_80_0_0_375582fc5e38f8fc972e7cf6a46106b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, николай патрушев, здоровье - общество, россия
Запад довел украинское общество до бесправия, заявил Патрушев
Патрушев: Запад разрушил экономику Украины, доведя ее общество до бесправия