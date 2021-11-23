https://ria.ru/20211123/ukraina-1760337839.html

Запад довел украинское общество до бесправия, заявил Патрушев

Запад довел украинское общество до бесправия, заявил Патрушев - РИА Новости, 23.11.2021

Запад довел украинское общество до бесправия, заявил Патрушев

Запад разрушил экономику Украины, доведя ее общество до бесправия и даже нищеты, и в любой момент там может полыхнуть так, что миллионы украинцев превратятся в... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T14:05

2021-11-23T14:05

2021-11-23T14:05

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николай патрушев

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Запад разрушил экономику Украины, доведя ее общество до бесправия и даже нищеты, и в любой момент там может полыхнуть так, что миллионы украинцев превратятся в беженцев в поисках приюта, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Фактически установив свой протекторат на Украине, Запад разрушил экономику этой страны, довел общество до бесправия, а отдельные слои населения до нищеты", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты"."В любой момент на Украине может полыхнуть так, что миллионы украинцев побегут искать приют в других местах", - добавил он.

https://ria.ru/20211123/voyna-1760325265.html

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в мире, украина, николай патрушев, здоровье - общество, россия