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Украине предрекли катастрофу из-за НАТО
"Вы потеряли реальность": генерал СБУ предупредил Киев об опасности НАТО - РИА Новости, 23.11.2021
Украине предрекли катастрофу из-за НАТО
НАТО не станет помогать Украине в случае "нападения" России, заявил бывший глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T12:27
2021-11-23T12:27
2021-11-23T15:20
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. НАТО не станет помогать Украине в случае "нападения" России, заявил бывший глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк. "Они нас не защитят, мы должны это понимать. Мальчики и девочки, вы потеряли реальность, остановитесь, сориентируйтесь в пространстве и посмотрите, куда мы идем", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".По словам Вовка, Украина не вступит в альянс как минимум в ближайшие 10-20 лет. При этом он считает, что НАТО никогда не осмелится на полномасштабную конфронтацию с Москвой.В последнее время в западных СМИ и на Украине снова начали звучать прогнозы по поводу "российского вторжения". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это целенаправленной информационной кампанией по нагнетанию напряженности, в которой Россию пытаются представить как сторону, угрожающую процессу урегулирования. Он не исключил, что это делается для того, чтобы прикрыть агрессивные помыслы Киева. Глава МИД Сергей Лавров также обращал внимание на то, что украинский режим пытается представить себя жертвой российской агрессии.
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в мире, украина, москва, дмитрий песков, нато, сергей лавров, служба безопасности украины, россия
12:27 23.11.2021 (обновлено: 15:20 23.11.2021)
"Вы потеряли реальность": генерал СБУ предупредил Киев об опасности НАТО
Генерал СБУ Вовк: НАТО не поможет Украине в случае нападения России