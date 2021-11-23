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Псаки отказалась комментировать сообщения об отправке оружия на Украину
Псаки отказалась комментировать сообщения об отправке оружия на Украину - РИА Новости, 23.11.2021
Псаки отказалась комментировать сообщения об отправке оружия на Украину
Представитель Белого дома Джен Псаки не стала комментировать появившиеся в СМИ публикации о планах США отправить на Украину военных советников и оружие. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T08:48
2021-11-23T14:50
в мире
украина
сша
дженнифер псаки
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ВАШИНГТОН, 23 ноя — РИА Новости. Представитель Белого дома Джен Псаки не стала комментировать появившиеся в СМИ публикации о планах США отправить на Украину военных советников и оружие.Она ограничилась словами, что ей нечего проанонсировать на этот счет.О возможных военных поставках на Украину сообщила, в частности, телекомпания CNN. По ее сведениям, речь идет о переносных зенитно-ракетных комплексах "Стингер", противотанковых ракетах "Джавелин" и минометах. Утверждается, что это могло бы стать ответом на "наращивание военной мощи" на границе с Украиной, в котором Запад обвиняет Россию. В Москве все подобные обвинения отвергают. Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает агрессивных планов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также отметил, что отправка на Украину военных советников и оружия из США ведет к дальнейшему нагнетанию обстановки на линии соприкосновения в Донбассе.
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в мире, украина, сша, дженнифер псаки
08:48 23.11.2021 (обновлено: 14:50 23.11.2021)
 
Псаки отказалась комментировать сообщения об отправке оружия на Украину

Псаки не стала комментировать сообщения об отправке военных советников и оружия на Украину

© AP Photo / Evan VucciПресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 ноя — РИА Новости. Представитель Белого дома Джен Псаки не стала комментировать появившиеся в СМИ публикации о планах США отправить на Украину военных советников и оружие.
Она ограничилась словами, что ей нечего проанонсировать на этот счет.
О возможных военных поставках на Украину сообщила, в частности, телекомпания CNN. По ее сведениям, речь идет о переносных зенитно-ракетных комплексах "Стингер", противотанковых ракетах "Джавелин" и минометах. Утверждается, что это могло бы стать ответом на "наращивание военной мощи" на границе с Украиной, в котором Запад обвиняет Россию.
В Москве все подобные обвинения отвергают. Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает агрессивных планов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также отметил, что отправка на Украину военных советников и оружия из США ведет к дальнейшему нагнетанию обстановки на линии соприкосновения в Донбассе.
Министры обороны Украины и Великобритании Алексей Резников и Бен Уоллес во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
00:48
В Киеве заявили, что заручились поддержкой Запада в случае "вторжения"
 
В миреУкраинаСШАДженнифер Псаки
 
 
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