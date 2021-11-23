https://ria.ru/20211123/ukraina-1760278508.html
Псаки отказалась комментировать сообщения об отправке оружия на Украину
Псаки отказалась комментировать сообщения об отправке оружия на Украину - РИА Новости, 23.11.2021
Псаки отказалась комментировать сообщения об отправке оружия на Украину
Представитель Белого дома Джен Псаки не стала комментировать появившиеся в СМИ публикации о планах США отправить на Украину военных советников и оружие. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T08:48
2021-11-23T08:48
2021-11-23T14:50
в мире
украина
сша
дженнифер псаки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599202064_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7637e764f4e7e19477378738234e09a9.jpg
ВАШИНГТОН, 23 ноя — РИА Новости. Представитель Белого дома Джен Псаки не стала комментировать появившиеся в СМИ публикации о планах США отправить на Украину военных советников и оружие.Она ограничилась словами, что ей нечего проанонсировать на этот счет.О возможных военных поставках на Украину сообщила, в частности, телекомпания CNN. По ее сведениям, речь идет о переносных зенитно-ракетных комплексах "Стингер", противотанковых ракетах "Джавелин" и минометах. Утверждается, что это могло бы стать ответом на "наращивание военной мощи" на границе с Украиной, в котором Запад обвиняет Россию. В Москве все подобные обвинения отвергают. Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает агрессивных планов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также отметил, что отправка на Украину военных советников и оружия из США ведет к дальнейшему нагнетанию обстановки на линии соприкосновения в Донбассе.
https://ria.ru/20211123/reznikov-1760264940.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599202064_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_64f453024acaa8cf3aa8f55a3e1cd198.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, дженнифер псаки
08:48 23.11.2021 (обновлено: 14:50 23.11.2021)
Псаки отказалась комментировать сообщения об отправке оружия на Украину
Псаки не стала комментировать сообщения об отправке военных советников и оружия на Украину