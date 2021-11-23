https://ria.ru/20211123/ukraina-1760278508.html

Псаки отказалась комментировать сообщения об отправке оружия на Украину

Псаки отказалась комментировать сообщения об отправке оружия на Украину - РИА Новости, 23.11.2021

Псаки отказалась комментировать сообщения об отправке оружия на Украину

Представитель Белого дома Джен Псаки не стала комментировать появившиеся в СМИ публикации о планах США отправить на Украину военных советников и оружие. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T08:48

2021-11-23T08:48

2021-11-23T14:50

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ВАШИНГТОН, 23 ноя — РИА Новости. Представитель Белого дома Джен Псаки не стала комментировать появившиеся в СМИ публикации о планах США отправить на Украину военных советников и оружие.Она ограничилась словами, что ей нечего проанонсировать на этот счет.О возможных военных поставках на Украину сообщила, в частности, телекомпания CNN. По ее сведениям, речь идет о переносных зенитно-ракетных комплексах "Стингер", противотанковых ракетах "Джавелин" и минометах. Утверждается, что это могло бы стать ответом на "наращивание военной мощи" на границе с Украиной, в котором Запад обвиняет Россию. В Москве все подобные обвинения отвергают. Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает агрессивных планов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также отметил, что отправка на Украину военных советников и оружия из США ведет к дальнейшему нагнетанию обстановки на линии соприкосновения в Донбассе.

https://ria.ru/20211123/reznikov-1760264940.html

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в мире, украина, сша, дженнифер псаки