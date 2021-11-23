Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211123/ukraina-1760222035.html
Дождались: "зимой русские танки атакуют Украину"
Дождались: "зимой русские танки атакуют Украину" - РИА Новости, 23.11.2021
Дождались: "зимой русские танки атакуют Украину"
США опять раскручивают тему угрозы вторжения России на Украину — повторяется то, что было весной этого года. Причем сейчас страх нагнетается еще сильнее: уже... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T08:00
2021-11-23T08:08
авторы
украина
киев
владимир путин
нато
восточная европа
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154368/76/1543687617_0:36:3000:1724_1920x0_80_0_0_f60917dd47da0389a709335582626375.jpg
США опять раскручивают тему угрозы вторжения России на Украину — повторяется то, что было весной этого года. Причем сейчас страх нагнетается еще сильнее: уже пошли рассуждения о том, что "в Вашингтоне опасаются вторжения в декабре, когда в Восточной Европе замерзнет почва и танки не будут увязать в грязи".Это цитата из немецкой прессы, но в самих Штатах пишут о том, что времени остается все меньше и надо же что-то делать, кроме "отчаянных дипломатических усилий, направленных на то, чтобы удержать Путина от вторжения. В рамках этих усилий некоторые европейские лидеры даже пообщались с российским лидером лично". О ужас, европейцы уговаривают Путина не нападать на Украину, а он готовит "зимнюю кампанию"! Поэтому надо срочно образумить этот Старый Свет:Что это за бред? Кто-то действительно верит в то, что Россия атакует Украину? Понятно, что об этом говорят уже восьмой год, но всегда казалось, что это просто пропаганда — призванная обосновать как подготовку к атлантизации Украины, так и ограничение европейско-российских отношений. А теперь, похоже, США и в самом деле поверили в то, чем пугали европейцев?Может быть, Россия дала им повод для этого? Может быть, их напрягли слова Путина о том, что наши предупреждения в адрес НАТО "все-таки дают о себе знать и производят определенный эффект: известное напряжение там все-таки возникло", и нужно, "чтобы это состояние у них сохранялось как можно дольше"?Но, во-первых, истерика насчет русского вторжения началась за несколько дней до выступления президента, а во-вторых, Путин пояснил, что напрягать атлантистов нужно, "чтобы им в голову не пришло устроить нам на наших западных рубежах какой-нибудь не нужный нам конфликт, а нам конфликты не нужны".То есть мы обозначаем красные линии (связанные в первую очередь с постепенным затаскиванием Украины под атлантический зонтик), но англосаксы тут же пытаются их пересечь (например, внеплановыми натовскими учениями в Черном море или поставками оружия Киеву), обосновывая как раз угрозой русского нападения на Украину.Чем они его объясняют?Замечательно: Россия хочет захватить кусок Незалежной (обычно говорят о "прорубании коридора в Крым") или вызвать на Украине хаос, который обрушит киевскую прозападную элиту и приведет к власти пророссийские силы (видимо, сидящего под домашним арестом Медведчука).России действительно нужна дружественная и союзная Украина, но для этого нам не нужно воевать с ней. Эта война стала бы наилучшим подарком атлантистам: стратегически у них нет шансов удержать ее в своей орбите, поэтому русско-украинский конфликт рассматривается как способ сдерживания России, а его горячая фаза — как последний акт терпящей крах антироссийской комбинации. Но для нас эта война в любом случае братоубийственная — мы действительно один народ, что бы об этом ни говорили англосаксы или киевские временщики. Поэтому воевать с Украиной Россия не будет, вместо этого мы будем делать все для ее освобождения от западного влияния и прозападной элиты. Каким образом?Выжидая (и способствуя) изменения настроений в украинском обществе. Каким бы манипуляциям его ни подвергали, рано или поздно осознание единства большого народа вернется, голоса крови, почвы и истории сделают свое дело — и тогда никакие политтехнологии не удержат процесс разворота Украины к России.Давая возможность нынешней прозападной украинской элите совершить все возможные ошибки и окончательно дискредитировать себя (тут главное — не мешать), они прекрасно справляются самостоятельно.Блокируя попытки усиления атлантического контроля над Украиной. Грубо говоря, отгоняя НАТО от Незалежной — предупреждениями и красными линиями.В этом смысле нынешняя, похоже, искренняя убежденность англосаксонских разведок в готовности России к вторжению даже играет нам на руку — создавая у них ту самую напряженность, о которой говорил Путин. Пускай думают, что мы готовы ударить, — не будем объяснять им, что российские войска окажутся на Украине только в одном случае.Когда их будут встречать цветами, как в 1939-м на Западной Украине. Никакой оккупации, никакой войны Россия не допустит — Запад не сможет ни оккупировать (даже символически, обозначая тем самым ее принадлежность к своему миру) Украину, ни развязать войну между нашими странами. Никаким внешним силам не удастся зацементировать временное разделение одного народа, превратив его в необратимое.
https://ria.ru/20211121/ukraina-1760017629.html
https://ria.ru/20211120/ssha-1759932822.html
https://ria.ru/20211120/ssha-1759949828.html
украина
киев
восточная европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
Петр Акопов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
Петр Акопов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154368/76/1543687617_166:0:2835:2002_1920x0_80_0_0_3e17ac5e497521e05cc0df3b8d092e30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
авторы, украина, киев, владимир путин, нато, восточная европа, россия
08:00 23.11.2021 (обновлено: 08:08 23.11.2021)
 

Дождались: "зимой русские танки атакуют Украину"

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский пограничник на границе с Россией
Украинский пограничник на границе с Россией - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Читать ria.ru в
Петр Акопов
Петр Акопов
Все материалы
США опять раскручивают тему угрозы вторжения России на Украину — повторяется то, что было весной этого года. Причем сейчас страх нагнетается еще сильнее: уже пошли рассуждения о том, что "в Вашингтоне опасаются вторжения в декабре, когда в Восточной Европе замерзнет почва и танки не будут увязать в грязи".
Это цитата из немецкой прессы, но в самих Штатах пишут о том, что времени остается все меньше и надо же что-то делать, кроме "отчаянных дипломатических усилий, направленных на то, чтобы удержать Путина от вторжения. В рамках этих усилий некоторые европейские лидеры даже пообщались с российским лидером лично". О ужас, европейцы уговаривают Путина не нападать на Украину, а он готовит "зимнюю кампанию"! Поэтому надо срочно образумить этот Старый Свет:

"Директор Национальной разведки Эврил Хэйнс на этой неделе посетила Брюссель, чтобы проинформировать послов НАТО об американских разведданных о ситуации и о возможном военном вмешательстве России на Украине. Поездка Хэйнс была давно спланированной и затрагивала множество вопросов, но, по словам проинформированных чиновников, среди обсуждаемых краткосрочных угроз была растущая обеспокоенность по поводу России", пишет The New York Times, добавляя, что, хотя "Россия еще не решила, что она намерена делать с войсками, которые она сосредоточила возле Украины, говорят американские чиновники, но наращивание сил воспринимается серьезно, и Соединенные Штаты не считают, что это блеф".

Что это за бред? Кто-то действительно верит в то, что Россия атакует Украину? Понятно, что об этом говорят уже восьмой год, но всегда казалось, что это просто пропаганда — призванная обосновать как подготовку к атлантизации Украины, так и ограничение европейско-российских отношений. А теперь, похоже, США и в самом деле поверили в то, чем пугали европейцев?
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
21 ноября, 06:14
СМИ: разведка США увязала "вторжение" России на Украину с холодами
Может быть, Россия дала им повод для этого? Может быть, их напрягли слова Путина о том, что наши предупреждения в адрес НАТО "все-таки дают о себе знать и производят определенный эффект: известное напряжение там все-таки возникло", и нужно, "чтобы это состояние у них сохранялось как можно дольше"?
Но, во-первых, истерика насчет русского вторжения началась за несколько дней до выступления президента, а во-вторых, Путин пояснил, что напрягать атлантистов нужно, "чтобы им в голову не пришло устроить нам на наших западных рубежах какой-нибудь не нужный нам конфликт, а нам конфликты не нужны".
То есть мы обозначаем красные линии (связанные в первую очередь с постепенным затаскиванием Украины под атлантический зонтик), но англосаксы тут же пытаются их пересечь (например, внеплановыми натовскими учениями в Черном море или поставками оружия Киеву), обосновывая как раз угрозой русского нападения на Украину.
Чем они его объясняют?
"Американская и британская разведки все больше убеждаются в том, что президент России Владимир Путин рассматривает возможность военных действий, чтобы взять под контроль более крупный участок Украины или дестабилизировать страну в достаточной степени, чтобы привести к власти более промосковское правительство".
Замечательно: Россия хочет захватить кусок Незалежной (обычно говорят о "прорубании коридора в Крым") или вызвать на Украине хаос, который обрушит киевскую прозападную элиту и приведет к власти пророссийские силы (видимо, сидящего под домашним арестом Медведчука).
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
20 ноября, 09:36
СМИ: США предупредили союзников о "вторжении" России на Украину
России действительно нужна дружественная и союзная Украина, но для этого нам не нужно воевать с ней. Эта война стала бы наилучшим подарком атлантистам: стратегически у них нет шансов удержать ее в своей орбите, поэтому русско-украинский конфликт рассматривается как способ сдерживания России, а его горячая фаза — как последний акт терпящей крах антироссийской комбинации. Но для нас эта война в любом случае братоубийственная — мы действительно один народ, что бы об этом ни говорили англосаксы или киевские временщики. Поэтому воевать с Украиной Россия не будет, вместо этого мы будем делать все для ее освобождения от западного влияния и прозападной элиты. Каким образом?
Выжидая (и способствуя) изменения настроений в украинском обществе. Каким бы манипуляциям его ни подвергали, рано или поздно осознание единства большого народа вернется, голоса крови, почвы и истории сделают свое дело — и тогда никакие политтехнологии не удержат процесс разворота Украины к России.
Давая возможность нынешней прозападной украинской элите совершить все возможные ошибки и окончательно дискредитировать себя (тут главное — не мешать), они прекрасно справляются самостоятельно.
Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
20 ноября, 13:17
США не будут воевать с Россией из-за Украины, заявили в Совфеде
Блокируя попытки усиления атлантического контроля над Украиной. Грубо говоря, отгоняя НАТО от Незалежной — предупреждениями и красными линиями.
В этом смысле нынешняя, похоже, искренняя убежденность англосаксонских разведок в готовности России к вторжению даже играет нам на руку — создавая у них ту самую напряженность, о которой говорил Путин. Пускай думают, что мы готовы ударить, — не будем объяснять им, что российские войска окажутся на Украине только в одном случае.
Когда их будут встречать цветами, как в 1939-м на Западной Украине. Никакой оккупации, никакой войны Россия не допустит — Запад не сможет ни оккупировать (даже символически, обозначая тем самым ее принадлежность к своему миру) Украину, ни развязать войну между нашими странами. Никаким внешним силам не удастся зацементировать временное разделение одного народа, превратив его в необратимое.
 
АвторыУкраинаКиевВладимир ПутинНАТОВосточная ЕвропаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25Россиянам посоветовали самый полезный молочный продукт
03:22Рубль вернулся в топ-20 самых популярных валют мира
03:15Автоэксперт объяснил, как отличить поддельную "незамерзайку"
03:11Роскомнадзор рассказал о многочисленных случаях цензуры российских СМИ
03:06В Крыму исключили возобновление подачи воды с Украины
03:00Юрист рассказал, за какие квартиры не нужно платить налог на имущество
02:51Американцев поразила фотография советского солдата до и после войны
02:36В Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*
02:35Любимый продукт диетологов оказался с подвохом
02:15Экономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерам
02:15Врач рассказал, сколько воды пить в зимний период
02:07Противники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции США
01:40Подозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срок
01:39На Украине пообещали России "адские" санкции
01:15Специалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфоне
00:24Белый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и Путина
00:20В ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада Украине
00:17В ДНР заявили о деградации переговоров с Киевом
23:59В Минэнерго США надеются на снижение цен на нефть
23:58В "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректора
Лента новостейМолния
Россиянам посоветовали самый полезный молочный продуктРубль вернулся в топ-20 самых популярных валют мираАвтоэксперт объяснил, как отличить поддельную "незамерзайку"Роскомнадзор рассказал о многочисленных случаях цензуры российских СМИВ Крыму исключили возобновление подачи воды с УкраиныЮрист рассказал, за какие квартиры не нужно платить налог на имуществоАмериканцев поразила фотография советского солдата до и после войныВ Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*Любимый продукт диетологов оказался с подвохомЭкономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерамВрач рассказал, сколько воды пить в зимний периодПротивники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции СШАПодозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срокНа Украине пообещали России "адские" санкцииСпециалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфонеБелый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и ПутинаВ ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада УкраинеВ ДНР заявили о деградации переговоров с КиевомВ Минэнерго США надеются на снижение цен на нефтьВ "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректора