https://ria.ru/20211123/ufa-1760282524.html

В Уфе более 350 человек эвакуировали из школы

В Уфе более 350 человек эвакуировали из школы - РИА Новости, 23.11.2021

В Уфе более 350 человек эвакуировали из школы

Из уфимской школы эвакуировали 354 человека из-за пожара в спортзале, где горел спортинвентарь, сообщает ГУ МЧС по Башкирии. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T09:35

2021-11-23T09:35

2021-11-23T09:35

происшествия

уфа

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 23 ноя - РИА Новости. Из уфимской школы эвакуировали 354 человека из-за пожара в спортзале, где горел спортинвентарь, сообщает ГУ МЧС по Башкирии.По данным ведомства, в школе №126 по улице Мингажева в Уфе загорелся спортинвентарь на площади двух квадратных метров в помещении раздевалки размерами 5х3 метра в спортзале. В считанные минуты огонь был ликвидирован прибывшими пожарными.

https://ria.ru/20211122/pozhar-1760252278.html

уфа

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, уфа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)