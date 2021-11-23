https://ria.ru/20211123/ufa-1760282524.html
В Уфе более 350 человек эвакуировали из школы
В Уфе более 350 человек эвакуировали из школы - РИА Новости, 23.11.2021
В Уфе более 350 человек эвакуировали из школы
Из уфимской школы эвакуировали 354 человека из-за пожара в спортзале, где горел спортинвентарь, сообщает ГУ МЧС по Башкирии. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T09:35
2021-11-23T09:35
2021-11-23T09:35
происшествия
уфа
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 23 ноя - РИА Новости. Из уфимской школы эвакуировали 354 человека из-за пожара в спортзале, где горел спортинвентарь, сообщает ГУ МЧС по Башкирии.По данным ведомства, в школе №126 по улице Мингажева в Уфе загорелся спортинвентарь на площади двух квадратных метров в помещении раздевалки размерами 5х3 метра в спортзале. В считанные минуты огонь был ликвидирован прибывшими пожарными.
https://ria.ru/20211122/pozhar-1760252278.html
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происшествия, уфа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Уфе более 350 человек эвакуировали из школы
Более 350 человек эвакуировали из школы в Уфе из-за горения спортинвентаря