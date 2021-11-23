https://ria.ru/20211123/tramvay-1760343621.html

Трамвай сошел с рельсов после ДТП на севере Москвы

Трамвай сошел с рельсов после ДТП на севере Москвы - РИА Новости, 23.11.2021

Трамвай сошел с рельсов после ДТП на севере Москвы

Трамвай сошел с рельсов после столкновения с автомобилем на севере Москвы, в общественном транспорте никто не пострадал, сообщается в Telegram-канале столичного РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T14:31

2021-11-23T14:31

2021-11-23T15:53

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дтп

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Трамвай сошел с рельсов после столкновения с автомобилем на севере Москвы, в общественном транспорте никто не пострадал, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса."Сегодня около 13.40 на Продольном проезде произошло ДТП автомобиля и трамвая №25. По предварительным данным, водитель автомобиля при повороте не уступил дорогу и допустил столкновение с городским транспортом. В результате столкновения произошёл сход первой тележки вагона", - говорится в сообщении.По словам представителя экстренных служб столицы, в легковой автомашине пострадали два человека. "У них ушибы, в трамвае никто не пострадал", - добавил он.Как сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД, у мужчины-пассажира автомобиля диагностировали тяжелые травмы, женщина-водитель также госпитализирована."В результате столкновения пострадали женщина-водитель и мужчина-пассажир автомобиля, которых госпитализировали в медучреждения. Предварительно у мужчины диагностируют тяжёлые травмы", - говорится в сообщении ведомства."На Продольном проезде задерживаются трамваи № 11, 17, 25. Маршруты временно изменены. Подробности произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД", - дополняется в сообщении.Как позднее отметили в Дептрансе, трамвай своим ходом покинул место ДТП, движение по маршрутам 11, 17 и 25 по Продольному проезду восстановлено в обоих направлениях."Благодаря быстрой реакции водителя и современному транспорту никто из пассажиров трамвая не пострадал. Тем не менее, движение трамваев на данном участке остановилось на два часа, водитель и пассажиры трамвая испытали сильный стресс, а сам трамвай необходимо ремонтировать", - говорится в сообщении.Уточняется, что в среднем каждый месяц в Москве происходит около 50 ДТП с участием трамваев — это примерно 23 часа потерянного времени пассажиров городского транспорта.

https://ria.ru/20211101/tramvay-1757299043.html

https://ria.ru/20211028/stolknovenie-1756628481.html

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Момент столкновения трамвая и автомобиля в Москве Трамвай сошел с рельсов после столкновения с автомобилем на севере Москвы, в общественном транспорте никто не пострадал. 2021-11-23T14:31 true PT0M14S

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происшествия, дтп, москва, авто, россия, департамент транспорта г. москвы