Тимошенко раскрыла план по выходу Украины из кризиса
Тимошенко: Украине не хватает 2,5 миллиона тонн угля и трех миллиардов кубов газа
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЮлия Тимошенко выступает на заседании первой пленарной сессии Верховной рады Украины в 2021 году
КИЕВ, 23 ноя - РИА Новости. Украине не хватает 2,5 миллиона тонн угля и около 3 миллиардов кубометров газа для преодоления энергетического кризиса, на складах ТЭС осталось 350 тысяч тонн угля, чего хватит до третьей декады декабря, заявила экс-премьер, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
Ранее Тимошенко заявила, что энергетический кризис на Украине был создан искусственно чиновниками, которые не закачали вовремя газ в подземные хранилища и не обеспечили страну углем.
"В энергетической сфере Украины сложилась чрезвычайная ситуация. На отопительный сезон дефицит угля составляет минимум 2,5 миллиона тонн, дефицит газа – не менее 3 миллиардов кубов. На складах осталось 350 тысяч тонн угля. Этого хватит максимум до третьей декады декабря", - цитирует Тимошенко пресс-служба ее партии во вторник.
По ее словам, властям в первую очередь нужно вводить чрезвычайное положение. Далее нужно немедленно создать специальную комиссию при правительстве, которая будет состоять из бывших министров энергетики и бывших руководителей разных направлений энергетической сферы. Тимошенко считает, что правительство также должно выделить компании "Нафтогаз Украины" средства на выкуп 3 миллиардов кубометров газа частных инвесторов, который находится в подземных хранилищах страны.
"Мы рекомендуем всем общинам, где есть принадлежащие им генерирующие компании, загрузить резервные мощности резервным топливом. Это еще один элемент, который поможет смягчить удар. Кроме того, местные органы власти сейчас должны вычислить критические точки, такие как опорные больницы, особенно по лечению коронавируса, другие важные объекты, и подумать о локальных системах кризисного обеспечения электроэнергией, ставить дизель-генераторы и так далее", - добавила политик.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко в конце сентября говорил, что Украина отстает от намеченных планов по накоплению угля для прохождения отопительного сезона и намерена увеличить собственную добычу и импорт. Премьер-министр Денис Шмыгаль в середине октября заверял, что Украина полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе и вся страна зимой будет с теплом. Украинская компания "Центрэнерго" в ноябре заключила контракты на поставку 1,5 миллиона тонн угля из Казахстана, Польши, США и Австралии, чтобы не допустить веерных отключений энергии.
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